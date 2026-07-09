IBM® es reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group

Las organizaciones cuentan con más tecnología de marketing, más datos y más capacidades de IA que nunca antes. Sin embargo, muchos todavía están trabajando para traducir esas inversiones en mejores experiencias del cliente, mayor eficiencia y resultados comerciales medibles.

Al mismo tiempo, la industria está entrando en una nueva fase de adopción de la IA. Las organizaciones buscan monetizar la IA generativa y moverse más allá de los pilotos. Pero la mayoría de los CMO están luchando por definir el camino correcto. A medida que los presupuestos se mantienen estables o limitados, los líderes de marketing están bajo un escrutinio cada vez mayor para demostrar un impacto comercial medible de cada inversión en marketing, MarTech e IA.

En este contexto, IBM ha sido reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group. El reconocimiento refleja la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar los modelos operativos de marketing, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la adopción de capacidades de marketing impulsadas por IA. Según Everest Group, los líderes demuestran fuertes capacidades en la transformación en marketing, combinando estrategia, experiencia, datos, tecnología e IA para impulsar resultados empresariales medibles.