IBM® es reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group

Esto subraya la visión de IBM de ayudar a los clientes a transformar el marketing para la era de la IA y convertir la innovación en valor empresarial.
Las organizaciones cuentan con más tecnología de marketing, más datos y más capacidades de IA que nunca antes. Sin embargo, muchos todavía están trabajando para traducir esas inversiones en mejores experiencias del cliente, mayor eficiencia y resultados comerciales medibles.
Al mismo tiempo, la industria está entrando en una nueva fase de adopción de la IA. Las organizaciones buscan monetizar la IA generativa y moverse más allá de los pilotos. Pero la mayoría de los CMO están luchando por definir el camino correcto. A medida que los presupuestos se mantienen estables o limitados, los líderes de marketing están bajo un escrutinio cada vez mayor para demostrar un impacto comercial medible de cada inversión en marketing, MarTech e IA.
En este contexto, IBM ha sido reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group. El reconocimiento refleja la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar los modelos operativos de marketing, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la adopción de capacidades de marketing impulsadas por IA. Según Everest Group, los líderes demuestran fuertes capacidades en la transformación en marketing, combinando estrategia, experiencia, datos, tecnología e IA para impulsar resultados empresariales medibles.
Las organizaciones hoy necesitan conectar estrategia, operaciones, experiencia del cliente, datos, tecnología e IA para crear resultados empresariales medibles. IBM ayuda a los clientes a abordar estas prioridades a través de una combinación de consultoría, tecnología y experiencia en la industria.
IBM ayuda a los clientes a acelerar la transformación en marketing a través de capacidades como:
IBM también ha aplicado muchas de estas capacidades dentro de su propia organización de marketing, proporcionando experiencia de primera mano para ayudar a los clientes a moverse de la experimentación a la adopción a escala empresarial.
Las organizaciones que hoy generan mayor valor no están tratando la IA como una iniciativa independiente. Lo están integrando en los flujos de trabajo, las decisiones y las experiencias que dan forma a la forma en que interactúan con los clientes y operan su negocio.
Para los líderes de marketing, la oportunidad es ir más allá de los casos de uso aislados y centrarse en cómo funciona el marketing como sistema: alinear la experiencia del cliente, las operaciones, los datos, la tecnología y la IA alrededor de objetivos empresariales compartidos.
Aquí es donde IBM ayuda a los clientes a avanzar. Al combinar consultoría, IA, datos y capacidades tecnológicas para modernizar las operaciones de marketing operations y la experiencia del cliente. El objetivo no es simplemente implementar nuevas capacidades, sino ayudar a las organizaciones a crear un valor comercial significativo a partir de ellas.
Descubra cómo IBM Consulting ayuda a las organizaciones a transformar el marketing y la experiencia del cliente para crear un mayor valor empresarial en la era de la IA.