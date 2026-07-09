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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® es reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group

Esto subraya la visión de IBM de ayudar a los clientes a transformar el marketing para la era de la IA y convertir la innovación en valor empresarial.

Publicado el 9 de julio de 2026

Las organizaciones cuentan con más tecnología de marketing, más datos y más capacidades de IA que nunca antes. Sin embargo, muchos todavía están trabajando para traducir esas inversiones en mejores experiencias del cliente, mayor eficiencia y resultados comerciales medibles.

Al mismo tiempo, la industria está entrando en una nueva fase de adopción de la IA. Las organizaciones buscan monetizar la IA generativa y moverse más allá de los pilotos. Pero la mayoría de los CMO están luchando por definir el camino correcto. A medida que los presupuestos se mantienen estables o limitados, los líderes de marketing están bajo un escrutinio cada vez mayor para demostrar un impacto comercial medible de cada inversión en marketing, MarTech e IA.

En este contexto, IBM ha sido reconocida como líder en la evaluación Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026 de Everest Group. El reconocimiento refleja la capacidad de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar los modelos operativos de marketing, mejorar la experiencia del cliente y acelerar la adopción de capacidades de marketing impulsadas por IA. Según Everest Group, los líderes demuestran fuertes capacidades en la transformación en marketing, combinando estrategia, experiencia, datos, tecnología e IA para impulsar resultados empresariales medibles.

Cómo IBM ayuda a los clientes a transformar el marketing

Las organizaciones hoy necesitan conectar estrategia, operaciones, experiencia del cliente, datos, tecnología e IA para crear resultados empresariales medibles. IBM ayuda a los clientes a abordar estas prioridades a través de una combinación de consultoría, tecnología y experiencia en la industria.

IBM ayuda a los clientes a acelerar la transformación en marketing a través de capacidades como:

  • Transformación en toda la empresa. IBM reúne estrategia, diseño y operaciones para ayudar a las organizaciones a repensar cómo funciona el marketing en toda la empresa, no como una colección de iniciativas desconectadas, sino como un impulsor integrado de crecimiento.
  • Experiencia específica de la industria. Desde la venta minorista y los servicios financieros hasta la atención médica, los medios de comunicación y los viajes, IBM combina un profundo conocimiento de las industrias con capacidades de transformación en marketing para ayudar a los clientes a abordar los retos únicos de su sector.
  • Innovación impulsada por IA. La cartera de capacidades impulsadas por IA de IBM, incluidas watsonx Orchestrate e IBM Consulting Advantage, ayudan a las organizaciones a construir, desplegar y orquestar agentes de IA en todos los flujos de trabajo de marketing. Las inversiones de IBM en ecosistemas modernos de datos e IA, incluidas las soluciones desarrolladas con Confluent, también ayudan a los clientes a activar datos e inteligencia a escala.
  • Experiencias del cliente conectadas. A través de Experience Orchestrator, IBM ayuda a las organizaciones a optimizar las experiencias de comercio componible de extremo a extremo, creando recorridos más fluidos para los clientes y mejorando la agilidad en las operaciones de marketing y comercio.
  • Un enfoque de ecosistema fuerte. La propuesta de IBM, basada en el ecosistema, ayuda a los clientes a reunir las tecnologías, las plataformas y los socios necesarios para acelerar la transformación y desbloquear un mayor valor de sus inversiones en marketing.

IBM también ha aplicado muchas de estas capacidades dentro de su propia organización de marketing, proporcionando experiencia de primera mano para ayudar a los clientes a moverse de la experimentación a la adopción a escala empresarial.

Lo que esto significa para los líderes de marketing

Las organizaciones que hoy generan mayor valor no están tratando la IA como una iniciativa independiente. Lo están integrando en los flujos de trabajo, las decisiones y las experiencias que dan forma a la forma en que interactúan con los clientes y operan su negocio.

Para los líderes de marketing, la oportunidad es ir más allá de los casos de uso aislados y centrarse en cómo funciona el marketing como sistema: alinear la experiencia del cliente, las operaciones, los datos, la tecnología y la IA alrededor de objetivos empresariales compartidos.

Aquí es donde IBM ayuda a los clientes a avanzar. Al combinar consultoría, IA, datos y capacidades tecnológicas para modernizar las operaciones de marketing operations y la experiencia del cliente. El objetivo no es simplemente implementar nuevas capacidades, sino ayudar a las organizaciones a crear un valor comercial significativo a partir de ellas.

Descubra cómo IBM Consulting ayuda a las organizaciones a transformar el marketing y la experiencia del cliente para crear un mayor valor empresarial en la era de la IA.

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Pierre Charchaflian Vicepresidente, socio sénior, líder de ofertas de marketing global

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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