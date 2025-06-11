IBM reconocido como líder en la puntuación 2025 de BARC para planificación integrada y analytics

11 de junio de 2025
IBM ha sido nombrada líder en la puntuación BARC 2025 para planificación integrada y analytics. Este reconocimiento refleja el enfoque incesante de IBM en dotar a las organizaciones de una plataforma de planificación unificada e inteligente, que no solo se mantenga al día con el cambio, sino que le ayude a mantenerse a la vanguardia.
En un momento en que la volatilidad es la nueva normalidad y los ciclos económicos se mueven más rápido que nunca, la capacidad de planificar, adaptarse y actuar con decisión se ha convertido en una necesidad competitiva. Hoy en día, la planificación no funciona para muchas empresas: es demasiado lenta, demasiado desconectada y demasiado reactiva. IBM Planning Analytics cambia eso. Descubra cómo hacerlo.
Ya sea que esté replanteando su estrategia de Transformación, escalando la planificación empresarial integrada o intentando mover más rápido con menos pasos manuales, IBM Planning Analytics está diseñado para ayudarle a liderar con confianza.
Como lo describe BARC en el informe, “IBM Planning Analytics proporciona una gran flexibilidad para que los usuarios avanzados del negocio creen planificación, presupuestación y forecasting personalizados, así como aplicaciones de análisis basadas en una base de datos en memoria escalable y de alto rendimiento”. BARC también destaca nuestra inversión continua en UX, automatización del flujo de trabajo, IA e integraciones con plataformas como watsonx e ILOG CPLEX.
Redefinamos lo que la planificación puede hacer por su negocio. Vea cómo IBM Planning Analytics se compara con otras soluciones y experimente la Experiencia de IBM Planning Analytics de primera mano.