IBM reconocido como líder en la puntuación 2025 de BARC para planificación integrada y analytics

11 de junio de 2025

Ayushi Jain

IBM ha sido nombrada líder en la puntuación BARC 2025 para planificación integrada y analytics. Este reconocimiento refleja el enfoque incesante de IBM en dotar a las organizaciones de una plataforma de planificación unificada e inteligente, que no solo se mantenga al día con el cambio, sino que le ayude a mantenerse a la vanguardia.

Cómo IBM Planning Analytics cambia las reglas del juego

En un momento en que la volatilidad es la nueva normalidad y los ciclos económicos se mueven más rápido que nunca, la capacidad de planificar, adaptarse y actuar con decisión se ha convertido en una necesidad competitiva. Hoy en día, la planificación no funciona para muchas empresas: es demasiado lenta, demasiado desconectada y demasiado reactiva. IBM Planning Analytics cambia eso. Descubra cómo hacerlo.

  1. Creado para los responsables de la toma de decisiones, no solo para los procesadores de datos: En el centro de IBM Planning Analytics se encuentra un motor en memoria (TM1) ultrarrápido que brinda a los líderes empresariales y equipos financieros el poder de crear y adaptar planes en tiempo real. Desde la elaboración de presupuestos hasta los modelos hipotéticos, obtendrá respuestas antes de que los competidores definan la pregunta.
  2. IA donde importa: BARC destaca la IA y el machine learning integrados de IBM que pueden predecir en múltiples escenarios, detectar anomalías y marcar inconsistencias antes de que se conviertan en problemas. Esto significa más confianza en sus números y menos sorpresas.
  3. Diseñado para humanos: con una interfaz web recientemente modernizada, flujos de trabajo visuales intuitivos y un asistente impulsado por IA que responde al lenguaje natural, Planning Analytics hace que la planificación sofisticada sea accesible para todos sin sacrificar la profundidad.
  4. Adaptado a su negocio: a diferencia de las herramientas únicas, IBM Planning Analytics se adapta a su modelo de negocio. Ya sea que se trate de finanzas, cadena de suministro, fuerza laboral o planificación de proyectos, usted crea lo que necesita o aprovecha la creciente biblioteca de contenido prediseñado de IBM y sus socios.
  5. Despliéguelo a su manera: IBM Planning Analytics le acompaña donde se encuentre hoy (en la nube, on-prem o híbrido) y escala con usted mañana. Está disponible a través de IBM Cloud, AWS y Azure.

Confiado por las empresas, reconocido por los analistas

Ya sea que esté replanteando su estrategia de Transformación, escalando la planificación empresarial integrada o intentando mover más rápido con menos pasos manuales, IBM Planning Analytics está diseñado para ayudarle a liderar con confianza.

Como lo describe BARC en el informe, “IBM Planning Analytics proporciona una gran flexibilidad para que los usuarios avanzados del negocio creen planificación, presupuestación y forecasting personalizados, así como aplicaciones de análisis basadas en una base de datos en memoria escalable y de alto rendimiento”. BARC también destaca nuestra inversión continua en UX, automatización del flujo de trabajo, IA e integraciones con plataformas como watsonx e ILOG CPLEX.

Redefinamos lo que la planificación puede hacer por su negocio. Vea cómo IBM Planning Analytics se compara con otras soluciones y experimente la Experiencia de IBM Planning Analytics de primera mano.

