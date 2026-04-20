IBM fue reconocida como socio del año de orquestación de experiencia del cliente de Adobe en 2026 para Europa Occidental

En toda Europa occidental, IBM y Adobe están ayudando a las empresas a abordar un desafío crítico en la experiencia del cliente: convertir los insights en acción antes de que pase el momento.
Las expectativas de los clientes nunca han evolucionado más rápido. A medida que las interacciones se reducen a momentos y la IA remodela la forma en que los clientes interactúan con las marcas, las organizaciones están bajo una presión cada vez mayor para actuar sobre la intención del cliente con rapidez, relevancia y confianza. Orquestar esos momentos a través de datos, recorridos y canales se volvió esencial para ofrecer experiencias del cliente significativas.
Es por eso que IBM se enorgullece de ser nombrada socio del año de orquestación de experiencia del cliente de Adobe para Europa Occidental (blog)
Este premio reconoce la solidez de la colaboración de más de dos décadas entre IBM y Adobe, así como el impacto tangible que ambas empresas están logrando juntas en toda Europa Occidental. Al combinar las plataformas líderes de experiencia del cliente de Adobe con la profunda experiencia de IBM en consultoría, datos e IA, las organizaciones están mejor equipadas para pasar de interacciones fragmentadas a experiencias orquestadas de extremo a extremo que responden a las necesidades del cliente en tiempo real.
En toda Europa occidental, IBM y Adobe están ayudando a las empresas a abordar un desafío crítico en la experiencia del cliente: convertir los insights en acción antes de que pase el momento. Si bien las organizaciones recopilan grandes cantidades de datos de clientes, gran parte de ellos permanece en silos. De hecho, una nueva investigación del IBM Institute for Business Value (IBV), en asociación con Adobe, muestra que el 34 % de los datos de los clientes recopilados por las organizaciones nunca se utiliza para fundamentar las decisiones sobre la experiencia del cliente, lo que limita la interacción oportuna y personalizada.
El enfoque de IBM en la región se ha centrado en ayudar a los clientes a integrar los datos, la toma de decisiones y la activación en un modelo operativo continuo, de modo que las señales de los clientes puedan reconocerse, interpretarse y gestionarse de manera coherente en todos los canales. Cada vez más, esto incluye el uso de herramientas de orquestación impulsadas por IA como watsonx Orchestrate para ayudar a los equipos a coordinar el trabajo, automatizar decisiones y avanzar más rápido desde el insight hasta la ejecución.
“En toda Europa Occidental, estamos viendo que las organizaciones pasan de experimentar con mejoras en la experiencia del cliente a ponerlas en marcha a escala”, dijo Alison Webster, vicepresidenta de organización global de socios de Adobe. “IBM se destaca por cómo da vida a las plataformas de Adobe, ayudando a las organizaciones a conectar los recorridos, los datos y la ejecución de maneras que crean un impulso real para el negocio”.
Este reconocimiento también refleja una creencia compartida entre IBM y Adobe: si bien la IA es un poderoso habilitador, las relaciones duraderas con los clientes se construyen a través de experiencias bien orquestadas. La aplicación de la IA a lo largo de todo el recorrido del cliente (respaldada por una gobernanza, una transparencia y una coordinación adecuadas) permite a las organizaciones avanzar con rapidez sin perder la confianza ni el control.
“La transformación de la experiencia del cliente ya no se trata de mejorar los puntos de contacto individuales, sino de cambiar la forma en que las organizaciones operan en torno al cliente”, dijo Jay Trestain, socio, líder de transformación en marketing para EMEA y socio de clientes de IBM. “Este reconocimiento refleja cómo nuestros equipos están ayudando a los clientes a rediseñar sus modelos de experiencia del cliente para que puedan responder más rápido, trabajar de manera más efectiva en todas las funciones y ofrecer experiencias que se traduzcan en un valor comercial significativo”.
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