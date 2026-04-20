IBM fue reconocida como socio del año de orquestación de experiencia del cliente de Adobe en 2026 para Europa Occidental

Las expectativas de los clientes nunca han evolucionado más rápido. A medida que las interacciones se reducen a momentos y la IA remodela la forma en que los clientes interactúan con las marcas, las organizaciones están bajo una presión cada vez mayor para actuar sobre la intención del cliente con rapidez, relevancia y confianza. Orquestar esos momentos a través de datos, recorridos y canales se volvió esencial para ofrecer experiencias del cliente significativas.

Es por eso que IBM se enorgullece de ser nombrada socio del año de orquestación de experiencia del cliente de Adobe para Europa Occidental (blog)

Este premio reconoce la solidez de la colaboración de más de dos décadas entre IBM y Adobe, así como el impacto tangible que ambas empresas están logrando juntas en toda Europa Occidental. Al combinar las plataformas líderes de experiencia del cliente de Adobe con la profunda experiencia de IBM en consultoría, datos e IA, las organizaciones están mejor equipadas para pasar de interacciones fragmentadas a experiencias orquestadas de extremo a extremo que responden a las necesidades del cliente en tiempo real.