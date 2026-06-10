Productos de IBM reconocidos en los premios Top Rated TrustRadius 2026

Este reconocimiento refleja las experiencias compartidas por los clientes y socios que utilizan estos productos todos los días.
Los compradores de tecnología confían cada vez más en los insights de sus pares para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más confiables de si la tecnología ofrece valor en la práctica.
Por eso nos enorgullece compartir que, basándose totalmente en comentarios verificados de clientes, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores del premio Top Rated TrustRadius 2026. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones todos los días para gestionar, proteger y modernizar sus negocios.
Los premios Top Rated TrustRadius se basan en el sentimiento directo del cliente: calificaciones, comentarios y feedback de uso de profesionales reales. Para compradores de tecnología, este reconocimiento ofrece una perspectiva objetiva sobre el desempeño de los productos de IBM en entornos de producción, en distintas industrias y a escala empresarial.
En el ámbito de la IA, datos, automatización, seguridad, integración e infraestructura, los productos galardonados reflejan un tema constante: ayudar a las organizaciones a convertir la complejidad en beneficio operativo, al tiempo que cumplen con las exigencias de escala, gobernanza y rendimiento.
Los siguientes productos de IBM fueron reconocidos en las categorías de mercado asociadas:
Cada reconocimiento representa la validación del cliente en las categorías que más importan a las empresas modernas, donde la confiabilidad, la gobernanza y los resultados no son negociables.
Estos premios son posibles gracias a los clientes y socios que se tomaron el tiempo para compartir sus experiencias. Cada revisión ayuda a los colegas a evaluar las soluciones con mayor confianza y a los equipos de productos de IBM a continuar mejorando las tecnologías en las que confían los clientes para administrar sus negocios.
Si es cliente o socio de IBM y aún no ha compartido su experiencia, considere dejar un comentario en TrustRadius. Su perspectiva ayuda a dar forma al mercado, informar a los compradores e influir en el futuro de los productos que utiliza.