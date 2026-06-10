Productos de IBM reconocidos en los premios Top Rated TrustRadius 2026

Los compradores de tecnología confían cada vez más en los insights de sus pares para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más confiables de si la tecnología ofrece valor en la práctica.

Por eso nos enorgullece compartir que, basándose totalmente en comentarios verificados de clientes, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores del premio Top Rated TrustRadius 2026. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones todos los días para gestionar, proteger y modernizar sus negocios.