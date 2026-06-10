Tres adultos jóvenes diversos se enfocan en un proyecto, usan tabletas y computadoras portátiles en una oficina bien iluminada, encarnando el trabajo en equipo y la integración de tecnología en un entorno corporativo.
Inteligencia artificial Automatización de TI

Productos de IBM reconocidos en los premios Top Rated TrustRadius 2026

Este reconocimiento refleja las experiencias compartidas por los clientes y socios que utilizan estos productos todos los días.

Publicado el 10 de junio de 2026

Los compradores de tecnología confían cada vez más en los insights de sus pares para evaluar soluciones, comprender los resultados del mundo real y tomar decisiones con confianza. El feedback independiente de los clientes se ha convertido en una de las señales más confiables de si la tecnología ofrece valor en la práctica.

Por eso nos enorgullece compartir que, basándose totalmente en comentarios verificados de clientes, 22 productos de IBM han sido nombrados ganadores del premio Top Rated TrustRadius 2026. Este reconocimiento refleja las experiencias de los clientes y socios que utilizan estas soluciones todos los días para gestionar, proteger y modernizar sus negocios.

Productos ganadores del premio Top Rated TrustRadius 2026

Los premios Top Rated TrustRadius se basan en el sentimiento directo del cliente: calificaciones, comentarios y feedback de uso de profesionales reales. Para compradores de tecnología, este reconocimiento ofrece una perspectiva objetiva sobre el desempeño de los productos de IBM en entornos de producción, en distintas industrias y a escala empresarial.

En el ámbito de la IA, datos, automatización, seguridad, integración e infraestructura, los productos galardonados reflejan un tema constante: ayudar a las organizaciones a convertir la complejidad en beneficio operativo, al tiempo que cumplen con las exigencias de escala, gobernanza y rendimiento.

Los siguientes productos de IBM fueron reconocidos en las categorías de mercado asociadas:

  • IBM API Connect | API Management
  • IBM Apptio | Gestión empresarial de tecnología
  • IBM Aspera on Cloud | Migración a la nube; transferencia gestionada de archivos
  • IBM Cloud Object Storage | Infraestructura como servicio; almacenamiento en la nube; almacenamiento de objetos
  • IBM Cloudability | Gestión de costos en la nube; gestión de la nube
  • IBM Cognos Analytics | Business Intelligence de paquete completo; descubrimiento y visualización de datos; business intelligence (BI); preparación de datos
  • IBM Db2 | Base de datos como servicio (DBaaS); almacén de datos; bases de datos relacionales; almacén de datos en la nube
  • IBM Guardium | Seguridad de bases de datos; analytics de seguridad
  • IBM Instana | Monitoreo de infraestructura de TI; gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM); observabilidad; monitoreo de Kubernetes; monitoreo de la experiencia digital (DEM)
  • IBM Maximo Application Suite | Gestión de activos empresariales; gestión de servicios de TI (ITSM); sistemas de gestión de mantenimiento computarizados (CMMS)
  • IBM Planning Analytics | Analytics de fuerza laboral; gestión del rendimiento corporativo (CPM); presupuesto y forecasting; planificación y análisis financiero (FP&A)
  • IBM SPSS Statistics | Análisis predictivo; Análisis estadístico
  • IBM Storage FlashSystems | Enterprise Flash Array Storage
  • IBM Targetprocess | Desarrollo ágil; gestión de productos; objetivos y resultados clave (OKR)
  • IBM Turbonomic | Gestión de costos en la nube; gestión de la nube; AIOps
  • IBM Verify | Gestión de identidades; gestión de identidades y accesos de clientes (CIAM); gobernanza y administración de identidades; software de detección y respuesta ante amenazas de identidad
  • Cartera de IBM watsonx Code Assistant | Generación de código de IA
  • IBM watsonx Orchestrate | Asistente virtual inteligente; creador de agentes de IA
  • IBM watsonx.ai | Machine learning; MLOps; IA generativa; desarrollo de IA
  • IBM watsonx.data | Lakehouse de datos
  • IBM watsonx.governance | Gobernanza de la IA
  • IBM webMethods Hybrid Integration | Intercambio electrónico de datos (EDI); Integration Platform as a Service (iPaaS); gestión de API; transferencia gestionada de archivos (MFT)

Gracias a nuestros clientes y socios

Cada reconocimiento representa la validación del cliente en las categorías que más importan a las empresas modernas, donde la confiabilidad, la gobernanza y los resultados no son negociables.

Estos premios son posibles gracias a los clientes y socios que se tomaron el tiempo para compartir sus experiencias. Cada revisión ayuda a los colegas a evaluar las soluciones con mayor confianza y a los equipos de productos de IBM a continuar mejorando las tecnologías en las que confían los clientes para administrar sus negocios.

Si es cliente o socio de IBM y aún no ha compartido su experiencia, considere dejar un comentario en TrustRadius. Su perspectiva ayuda a dar forma al mercado, informar a los compradores e influir en el futuro de los productos que utiliza.

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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