IBM anuncia nuevos hitos de seguridad y cumplimiento para IBM Planning Analytics as a Service, reforzando su papel como solución de planificación confiable para organizaciones que operan en entornos regulados y conscientes del riesgo.

Los datos de planificación actuales reflejan más que números. Los pronósticos, los planes de capital y los escenarios de la fuerza laboral indican dónde están invirtiendo las organizaciones y cómo el liderazgo se está preparando para el futuro. En este contexto, la gobernanza no es solo un requisito de cumplimiento, sino una prioridad empresarial.

Con la incorporación del cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP a nivel PROTEGIDO, IBM Planning Analytics as a Service proporciona una mayor garantía de que los entornos de planificación permanecen seguros, controlados y listos para auditorías a medida que escalan.