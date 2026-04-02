IBM Planning Analytics as a Service fortalece la confianza empresarial con el cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP.
IBM anuncia nuevos hitos de seguridad y cumplimiento para IBM Planning Analytics as a Service, reforzando su papel como solución de planificación confiable para organizaciones que operan en entornos regulados y conscientes del riesgo.
Los datos de planificación actuales reflejan más que números. Los pronósticos, los planes de capital y los escenarios de la fuerza laboral indican dónde están invirtiendo las organizaciones y cómo el liderazgo se está preparando para el futuro. En este contexto, la gobernanza no es solo un requisito de cumplimiento, sino una prioridad empresarial.
Con la incorporación del cumplimiento de SOC 2 y la evaluación de IRAP a nivel PROTEGIDO, IBM Planning Analytics as a Service proporciona una mayor garantía de que los entornos de planificación permanecen seguros, controlados y listos para auditorías a medida que escalan.
IBM Planning Analytics as a Service está diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la planificación mientras mantienen el control. Estas últimas actualizaciones garantizan que los controles se apliquen de manera coherente, que la colaboración siga estando regulada y que la preparación para auditorías esté integrada en la plataforma.
A medida que la planificación se expande a través de funciones y geografías, las organizaciones pueden mantener un enfoque coherente de la gobernanza sin introducir complejidad adicional. Los equipos de seguridad pueden confiar en los controles establecidos, mientras que los equipos de planificación pueden ampliar el uso con confianza.
IBM Planning Analytics as a Service, disponible en AWS y Azure, logró la evaluación IRAP, demostrando su idoneidad para industrias altamente reguladas y organizaciones del sector público.
Esto ayuda a las organizaciones a reducir la incertidumbre al evaluar la postura de seguridad, moverse de manera más eficiente a través de las aprobaciones normativas y mantener una responsabilidad clara en todos los controles. También apoya las conversaciones sobre la gobernanza a nivel ejecutivo, donde la transparencia y la garantía son fundamentales.
IBM Planning Analytics as a Service ahora cumple con SOC 2, lo que ofrece validación independiente en seguridad, disponibilidad y confidencialidad.
Esto refleja un monitoreo continuo y una disciplina operativa en lugar de una certificación única. Las organizaciones se benefician de evidencia más clara y estandarizada que respalda auditorías, procesos de adquisición y evaluaciones de riesgos de terceros.
El cumplimiento de SOC 2 puede agilizar la incorporación de proveedores y reducir el esfuerzo necesario para responder a las revisiones de seguridad. La realización periódica de pruebas de penetración contribuye a una gestión proactiva de los riesgos.
La planificación empresarial requiere coordinación entre los equipos de finanzas, recursos humanos, operaciones y regionales, trabajando a menudo con datos sensibles.
Con los resultados de la evaluación SOC 2 e IRAP, las organizaciones pueden ampliar la planificación entre equipos y geografías mientras mantienen una gobernanza sólida. Las revisiones de seguridad y cumplimiento de normas se pueden realizar de manera más eficiente, lo que ayuda a reducir los retrasos que a menudo afectan la adopción.
Con el cumplimiento de SOC 2 y la finalización de una evaluación de IRAP, IBM Planning Analytics as a Service ofrece el nivel de confianza que las organizaciones esperan de una plataforma de planificación moderna.
Proporciona un entorno de planificación listo para escalar y alineado tanto con las expectativas empresariales como normativas, permitiendo a los equipos centrarse en mejores decisiones y resultados, manteniendo una gobernanza y control sólidos.
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