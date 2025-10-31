IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, líderes de garantía para IBM OpenPages

El recorrido de GRC de IBM comenzó con la adquisición de OpenPages en 2010. Desde entonces, hemos evolucionado de una poderosa herramienta de cumplimiento a una plataforma GRC habilitada para IA que admite la gestión moderna de riesgos empresariales.

"Durante más de una década, hemos estado reinventando cómo pueden funcionar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, incorporando IA y automatización en OpenPages para hacer que la gestión de riesgos sea más rápida, más inteligente y más conectada en toda la empresa", dijo Sripriya Srinivasan, gerente general de productos de software principales, soporte de software y SRE.

IBM fue uno de los primeros proveedores de GRC en integrar la IA en su plataforma, a partir de 2016, y desde entonces hemos continuado liderando de manera responsable. En 2023, introdujimos capacidades de IA generativa y modelos de lenguaje grandes (LLM) en OpenPages, lo que permitió a los clientes automatizar procesos clave de GRC, como el mapeo de controles, la recopilación de evidencia y la documentación de políticas. Estas innovaciones han transformado a GRC de la supervisión manual a una función inteligente basada en insights que acelera la forma en que las organizaciones responden al cambio.

Con base en estos avances, IBM ahora desarrolló capacidades de IA agéntica que permiten a un agente inteligente hacer recomendaciones de aplicabilidad de cumplimiento, avanzando aún más en la automatización y el insight en GRC.

Junto con IBM watsonx.governance, OpenPages ayuda a los clientes a adoptar la IA de manera responsable a escala, proporcionando supervisión tanto para los riesgos comerciales tradicionales como para los desafíos emergentes de gobernanza de la IA.