IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, líderes de garantía para IBM OpenPages

IBM ha sido nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC), líderes de garantía para IBM OpenPages.
Para nosotros, este reconocimiento refleja cómo hemos trabajado junto a los clientes para modernizar sus prácticas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, utilizando IA, automatización y datos para ayudarlos a responder al riesgo con mayor agilidad y confianza.
La evaluación de Gartner reconoció a IBM por su "Capacidad de ejecución e integridad de la visión".
Creemos que este reconocimiento subraya tres fortalezas duraderas de nuestro enfoque:
Juntas, estas capacidades ayudan a nuestros clientes a convertir la gobernanza y el cumplimiento de una obligación en una ventaja estratégica, y eso es lo que creemos que diferencia a IBM en el escenario de GRC cambiante.
El recorrido de GRC de IBM comenzó con la adquisición de OpenPages en 2010. Desde entonces, hemos evolucionado de una poderosa herramienta de cumplimiento a una plataforma GRC habilitada para IA que admite la gestión moderna de riesgos empresariales.
"Durante más de una década, hemos estado reinventando cómo pueden funcionar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, incorporando IA y automatización en OpenPages para hacer que la gestión de riesgos sea más rápida, más inteligente y más conectada en toda la empresa", dijo Sripriya Srinivasan, gerente general de productos de software principales, soporte de software y SRE.
IBM fue uno de los primeros proveedores de GRC en integrar la IA en su plataforma, a partir de 2016, y desde entonces hemos continuado liderando de manera responsable. En 2023, introdujimos capacidades de IA generativa y modelos de lenguaje grandes (LLM) en OpenPages, lo que permitió a los clientes automatizar procesos clave de GRC, como el mapeo de controles, la recopilación de evidencia y la documentación de políticas. Estas innovaciones han transformado a GRC de la supervisión manual a una función inteligente basada en insights que acelera la forma en que las organizaciones responden al cambio.
Con base en estos avances, IBM ahora desarrolló capacidades de IA agéntica que permiten a un agente inteligente hacer recomendaciones de aplicabilidad de cumplimiento, avanzando aún más en la automatización y el insight en GRC.
Junto con IBM watsonx.governance, OpenPages ayuda a los clientes a adoptar la IA de manera responsable a escala, proporcionando supervisión tanto para los riesgos comerciales tradicionales como para los desafíos emergentes de gobernanza de la IA.
La gobernanza, el riesgo y el cumplimiento ya no se gestionan de forma aislada: ahora abarcan TI, operaciones, finanzas, legal y estrategia. Es esencial conectar a estos equipos a través de datos compartidos y automatización.
La IA está transformando la manera en que se realiza ese trabajo. Una vez visto como puramente reactivo, el GRC se está volviendo proactivo y predictivo, lo que permite a las organizaciones identificar riesgos potenciales antes de que se intensifiquen, optimizar los controles dinámicamente y mejorar la velocidad y precisión de las decisiones, lo que tiene un impacto positivo en los resultados finales.
En todas las industrias, la investigación de IBM muestra que las organizaciones están repensando cómo gestionan el riesgo en la era de la IA:
Esa transformación ya está ocurriendo en toda nuestra base de clientes.
Nuestros clientes están liderando este cambio utilizando IBM OpenPages para simplificar el cumplimiento, conectar datos y fortalecer la visibilidad de riesgos en toda la empresa.
En servicios financieros, CNP Vita Assicura, una de las principales compañías de seguros de Italia, adoptó IBM OpenPages para modernizar su infraestructura de riesgo y cumplimiento empresarial. Al automatizar las evaluaciones de riesgos y centralizar las actividades de control, la aseguradora redujo los requisitos de entrada de datos hasta en un 70 %, mejoró la eficiencia de los informes y aumentó la visibilidad en todas las unidades de negocio. El resultado es una mayor transparencia, coherencia y preparación para las auditorías en toda la organización.
En la industria de la energía y el transporte, Navigator Gas,propietario y operador líder de transportadores de gas licuado, se asoció con IBM y Deloitte para implementar Deloitte Sense, una plataforma de GRC personalizada creada en IBM OpenPages. La plataforma centraliza los flujos de trabajo de cumplimiento, permite la generación de informes en tiempo real y ha ayudado a la empresa a reducir las tarifas de auditoría interna en más de un 50 %, al tiempo que mejora la colaboración entre equipos internos y auditores externos.
Estos clientes reflejan una tendencia más amplia: las organizaciones están utilizando IBM OpenPages no solo para cumplir con los requisitos, sino también para desbloquear una ventaja estratégica, convirtiendo la gobernanza y la gestión de riesgos en factores de resiliencia y crecimiento.
IBM OpenPages continúa siendo la solución elegida por las empresas con requisitos de gobernanza avanzados, entornos normativos complejos y programas de ERM maduros. Su arquitectura admite una integración profunda entre sistemas y permite a los líderes de riesgos gestionar controles e infraestructuras de forma coherente en toda la empresa.
Aplicando las lecciones aprendidas al trabajar con empresas globales, IBM ha ampliado sus ofertas de SaaS para hacer que esas mismas capacidades sean accesibles para organizaciones pequeñas y medianas. Estas ofertas reducen el costo y la complejidad de la implementación, mientras que permiten un tiempo de creación de valor más rápido a través de un despliegue eficiente y una escalabilidad integrada. A medida que evolucionan las expectativas normativas y se acelera la adopción de la IA, IBM mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a gestionar el riesgo de forma inteligente y generar confianza mediante el diseño, a través de la automatización impulsada por la IA, la implementación simplificada y la adopción de IA responsable a escala.
Para nosotros, este reconocimiento de Gartner subraya el éxito de nuestros clientes y nuestro compromiso compartido de avanzar en la gobernanza inteligente impulsada por IA.
Explore cómo IBM OpenPages e IBM watsonx.governance ayudan a las organizaciones a fortalecer la gobernanza, gestionar el riesgo y escalar la IA de manera responsable.
Leer el informe de Gartner Magic Quadrant
Aprenda más sobre IBM OpenPages
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible y puede solicitarse a IBM.
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, por Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 de octubre de 2025
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoría de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.