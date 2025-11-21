Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM OpenPages as a Service se expande a IBM Cloud Alemania, fortaleciendo las capacidades de GRC centradas en la UE

Publicado el 21 de noviembre de 2025
IBM OpenPages as a Service ya está disponible en nuestro centro de datos de IBM Cloud Alemania, lo que marca una importante expansión de nuestra huella global de SaaS.

Este despliegue agrega capacidad dentro de Europa continental y proporciona a las organizaciones una solución de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) diseñada para satisfacer las expectativas cambiantes de rendimiento, seguridad y residencia de datos.

El despliegue de IBM Cloud Alemania refleja la inversión continua de IBM en opciones regionales de nube, lo que garantiza que los clientes de toda la UE puedan elegir dónde y cómo se alojan sus cargas de trabajo de gestión de riesgos, sin comprometer la agilidad o la escalabilidad.

Lo que esto significa para las organizaciones de la región

Muchas empresas europeas operan en entornos regulatorios donde la ubicación de los datos, la soberanía y la auditabilidad se analizan cada vez más.

Con OpenPages ahora alojado en IBM Cloud Alemania:

  • Los datos permanecen dentro de la jurisdicción de Alemania/UE, lo que respalda los requisitos de cumplimiento locales.
  • Los usuarios experimentan un mejor rendimiento, gracias a un acceso de menor latencia a la plataforma.
  • Las empresas obtienen una opción SaaS modernizada, que elimina el overhead operacional de la administración de la infraestructura y, al mismo tiempo, cumple con los controles regionales.
  • Las empresas globales pueden desplegar estrategias multirregionales, lo que garantiza la coherencia en todas las geografías con la flexibilidad de las opciones de alojamiento regional.

OpenPages SaaS: una plataforma creada para GRC moderno

OpenPages as a Service ofrece todas las capacidades de la plataforma OpenPages a través de un modelo de despliegue nativo de la nube y continuamente actualizado.

Las organizaciones se benefician de:

  • Insights asistidos por IA para ayudar a los equipos de riesgo y cumplimiento de normas a interpretar los datos de manera más efectiva
  • Flujos de trabajo integrados que abarcan el riesgo, el cumplimiento normativo, la seguridad informática, la resiliencia operativa y la auditoría interna.
  • Módulos configurables que se alinean con diversas infraestructuras regulatorias
  • Una experiencia de usuario simplificada diseñada para reducir la fricción tanto para usuarios empresariales como técnicos

Con el centro de datos de IBM Cloud Alemania ahora en línea, estas capacidades son fácilmente accesibles para los clientes que requieren o prefieren operaciones SaaS basadas en la UE.

Fortalecimiento de la presencia europea de IBM en la nube

Este lanzamiento forma parte de un esfuerzo más amplio para ampliar las regiones de nube de IBM y la disponibilidad de SaaS, lo que permite a los clientes combinar el alcance global con el control local. El centro de datos de IBM Cloud Alemania está diseñado para ofrecer seguridad de nivel empresarial, alta disponibilidad y cumplimiento de las normas europeas, lo que refuerza el compromiso de IBM con las operaciones responsables en la nube.

Las organizaciones interesadas en desplegar OpenPages como servicio a través de la región de la UE pueden comenzar a aprovisionar de inmediato. Los representantes y asociados de negocios de IBM están disponibles para ayudar a los equipos a evaluar las opciones de arquitectura, los enfoques de migración y las mejores prácticas de despliegue.

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages