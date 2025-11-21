IBM OpenPages as a Service se expande a IBM Cloud Alemania, fortaleciendo las capacidades de GRC centradas en la UE

IBM OpenPages as a Service ya está disponible en nuestro centro de datos de IBM Cloud Alemania, lo que marca una importante expansión de nuestra huella global de SaaS.
Este despliegue agrega capacidad dentro de Europa continental y proporciona a las organizaciones una solución de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) diseñada para satisfacer las expectativas cambiantes de rendimiento, seguridad y residencia de datos.
El despliegue de IBM Cloud Alemania refleja la inversión continua de IBM en opciones regionales de nube, lo que garantiza que los clientes de toda la UE puedan elegir dónde y cómo se alojan sus cargas de trabajo de gestión de riesgos, sin comprometer la agilidad o la escalabilidad.
Muchas empresas europeas operan en entornos regulatorios donde la ubicación de los datos, la soberanía y la auditabilidad se analizan cada vez más.
Con OpenPages ahora alojado en IBM Cloud Alemania:
OpenPages as a Service ofrece todas las capacidades de la plataforma OpenPages a través de un modelo de despliegue nativo de la nube y continuamente actualizado.
Las organizaciones se benefician de:
Con el centro de datos de IBM Cloud Alemania ahora en línea, estas capacidades son fácilmente accesibles para los clientes que requieren o prefieren operaciones SaaS basadas en la UE.
Este lanzamiento forma parte de un esfuerzo más amplio para ampliar las regiones de nube de IBM y la disponibilidad de SaaS, lo que permite a los clientes combinar el alcance global con el control local. El centro de datos de IBM Cloud Alemania está diseñado para ofrecer seguridad de nivel empresarial, alta disponibilidad y cumplimiento de las normas europeas, lo que refuerza el compromiso de IBM con las operaciones responsables en la nube.
Las organizaciones interesadas en desplegar OpenPages como servicio a través de la región de la UE pueden comenzar a aprovisionar de inmediato. Los representantes y asociados de negocios de IBM están disponibles para ayudar a los equipos a evaluar las opciones de arquitectura, los enfoques de migración y las mejores prácticas de despliegue.