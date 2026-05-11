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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM OpenPages 9.2 lleva la IA a la capa de ejecución de GRC

Esta versión profundiza la IA en el núcleo operativo de GRC, ayudando a las organizaciones a gobernar los agentes de IA y los flujos de trabajo habilitados para IA con mayor control.

Publicado el 11 de mayo de 2026

Los agentes de IA introducen un riesgo continuo y dinámico en los datos, sistemas y flujos de trabajo con los que interactúan. Las organizaciones necesitan supervisión continua para monitorear, validar y gobernar los agentes de IA en entornos de nube, on premises y multisistema. 

Los enfoques tradicionales de GRC que son manuales, fragmentados, puntuales y reactivos crean más complejidad que seguridad. Los equipos revisan los archivos manualmente, identifican los problemas a posteriori, cambian de sistema para completar tareas rutinarias y dedican más tiempo a gestionar la sobrecarga del proceso que a impulsar los resultados.

IBM OpenPages 9.2 está diseñado para cambiar eso.

OpenPages 9.2 refleja un modelo con el que la inteligencia se puede configurar en la plataforma para ayudar a las organizaciones a operar con mayor velocidad, coherencia y control. Esta versión profundiza la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que permite a las organizaciones reducir el esfuerzo manual, validar antes y continuamente y trabajar de manera más rápida y eficiente cuando la IA se aplica directamente dentro de los flujos de trabajo. También ayuda a las organizaciones a avanzar hacia una gobernanza continua e integrada para los sistemas de IA y los flujos de trabajo de agentes, en lugar de depender solo de revisiones periódicas o verificaciones de cumplimiento posteriores.

En lugar de limitarse a incorporar la IA de forma superficial, OpenPages 9.2 permite integrar la IA en los flujos de trabajo, las validaciones y la propia experiencia del usuario. Para las empresas impulsadas por IA, esto significa que la gobernanza puede ocurrir más cerca de donde se ejecuta el trabajo habilitado para IA. El resultado es un enfoque más inteligente, utilizable y orientado a la ejecución del GRC moderno.

Seis nuevas mejoras en IBM OpenPages 9.2

1. Capacidades enriquecidas de IA para gobernanza de la IA continua

OpenPages 9.2 incluye nuevas características que amplían la forma en que se aplica la IA en los flujos de trabajo, la validación previa al tiempo de ejecución y las interacciones del usuario dentro de la plataforma. Las mejoras incluyen:

  • La habilitación de IA lista para agentes a través de OpenPages MCP Server permite que el contexto, los objetos y las acciones de OpenPages se expongan de forma segura a agentes y herramientas de IA externos, lo que respalda flujos de trabajo de GRC más inteligentes y configurables. Esto ayuda a conectar a los agentes con los datos empresariales gobernados y admite interacciones auditables y conscientes de políticas en todos los flujos de trabajo de los agentes. El servidor MCP es de código abierto y está disponible aquí.
  • La integración nativa de watsonx Orchestrate dentro de OpenPages, permite la IA conversacional contextual dentro de la plataforma para ayudar a los usuarios a navegar flujos de trabajo, acceder a información y completar tareas sin salir de la plataforma.
  • El análisis ampliado de archivos y evidencia asistido por IA ayuda a reducir el esfuerzo de revisión manual al extraer insights relevantes como parte de los flujos de trabajo.
  • Las capacidades mejoradas de Bring Your Own Model (BYOM) con validación previa al tiempo de ejecución permiten una identificación más temprana de los problemas de configuración o modelo antes de que los flujos de trabajo o los servicios de IA se muevan a producción.

2. Experiencias de interfaz de usuario (IU) mejoradas para equipos internacionales

OpenPages 9.2 mejora la usabilidad centrada en las tareas, al tiempo que respalda a los equipos globales que operan en todas las regiones y lugares.

  • La vista previa de archivos y documentos adjuntos dentro de la aplicación permite a los usuarios ver archivos PDF, archivos de texto e imágenes directamente en OpenPages sin necesidad de descargarlos ni salir de su tarea.
  • La reducción de los cambios de contexto durante la ejecución permite a los usuarios revisar la información y avanzar en su trabajo dentro de una experiencia única y optimizada.
  • Los refinamientos en globalización y localización , incluyendo un soporte ampliado para idiomas y un mejor manejo de contenido localizado en flujos de trabajo, ayudan a garantizar una experiencia coherente en despliegues multinacionales.

3. GRC Canvas mejorado para visualizar y escalar los flujos de trabajo de gobernanza

OpenPages 9.2 amplía las capacidades de GRC Canvas para diseñar y visualizar flujos de trabajo.

  • Personalización más amplia del lienzo para diseños y campos, incluida la capacidad de crear múltiples tipos de objetos y filtros, y agregar lienzos favoritos a los paneles del panel. 
  • Las plantillas y la capacidad de guardar y reutilizar configuraciones de lienzo ahorran tiempo.
  • Capacidades de lienzo más grandes, con soporte para hasta 200 nodos.

4. Mejoras en los cuestionarios para evaluaciones adaptativas

OpenPages 9.2 introduce actualizaciones en los cuestionarios que proporcionan una mayor flexibilidad para configurar y gestionar evaluaciones y procesos de recopilación de datos. Los cuestionarios ahora admiten:

  • Varios idiomas, lo que permite a los autores de las plantillas traducir el contenido y a los usuarios ver los cuestionarios en su idioma preferido.
  • Plantillas con hasta seis niveles de preguntas dependientes, incrementadas desde el límite anterior de tres niveles. Esto permite a los usuarios crear flujos de evaluación más complejos con jerarquías de preguntas más profundas.
  • Campos de correo electrónico y URL como tipos de respuesta. El usuario puede seleccionar estas opciones mientras configura los tipos de preguntas.
  • Campos de usuario, de grupo o de usuario/grupo como tipos de respuesta. El usuario puede seleccionar estas opciones mientras configura los tipos de preguntas.

Estas actualizaciones ayudan a mejorar la forma en que se recopila la información y agilizan una parte importante de la ejecución diaria de GRC.

5. Compatibilidad con objetos personalizados para adaptarse a los requisitos cambiantes de GRC y gobernanza de la IA

OpenPages 9.2 introduce soporte para tipos de objetos personalizados en todos los planes de servicio, incluido nuestro plan SaaS Essentials y Standard, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la forma en que las organizaciones modelan y gestionan los datos de GRC en SaaS. Esto brinda a las organizaciones más control sobre cómo estructuran los datos para reflejar sus entornos específicos de riesgo y cumplimiento. A medida que los programas de gobernanza GRC y IA maduran, esta flexibilidad puede ayudar a las organizaciones a representar los riesgos, controles, obligaciones y evidencias relacionados con la IA de manera que se ajuste a su modelo operativo.

6. Actualizaciones administrativas y de configuración para despliegues de gobernanza más controlados

OpenPages 9.2 también incluye mejoras en los controles administrativos y opciones de configuración que admiten la gestión y el despliegue del sistema.

Una de estas nuevas capacidades es el empaquetado de configuración, que permite un mayor control sobre la configuración existente de importación/exportación. Proporciona una agrupación y un ciclo de vida para gestionar selecciones de cambios de configuración desde un entorno de origen que luego se pueden promover y desplegar en un entorno de destino.

Por qué OpenPages 9.2 destaca

OpenPages 9.2 se distingue por aportar inteligencia, usabilidad y configurabilidad a los flujos de trabajo donde se realiza el trabajo de GRC. Las mejoras de IA ayudan a los equipos a revisar documentos más rápido, interactuar con los flujos de trabajo de forma más natural y validar los modelos antes. Las mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia de tareas reducen la fricción, mientras que las capacidades ampliadas de GRC Canvas, cuestionarios, objetos personalizados y empaquetado de configuración ofrecen a las organizaciones más flexibilidad para diseñar y escalar procesos de gobernanza en función de sus necesidades.

En conjunto, estas actualizaciones ayudan a los equipos de GRC a trabajar más rápido, reducir el trabajo manual y adaptar OpenPages a las necesidades específicas de su organización. Con OpenPages 9.2, la IA se convierte en una parte más práctica del trabajo diario de riesgo y cumplimiento.

Además, OpenPages 9.2 refuerza la estrategia de software abierta, híbrida y confiable de IBM para la IA empresarial. Abierto, a través del OpenPages MCP Server de código abierto para una integración de agentes estandarizada y extensible. Híbrido, al ayudar a gobernar la IA y los datos en entornos de nube, on premises y multisistema. Confiable, a través de la validación continua, la auditabilidad y la aplicación de políticas integradas directamente en los flujos de trabajo.

Disponibilidad de IBM OpenPages 9.2

IBM OpenPages 9.2 está disponible de la siguiente manera:

  • SaaS (IBM Cloud Catalog): 23 de marzo de 2026
  • Debut de SaaS en AWS Marketplace: 31 de marzo de 2026
  • Despliegues on-premises y de servicios gestionados: 27 de marzo de 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: previsto para junio de 2026 como parte de la versión 5.4

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