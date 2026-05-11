IBM OpenPages 9.2 lleva la IA a la capa de ejecución de GRC

Los agentes de IA introducen un riesgo continuo y dinámico en los datos, sistemas y flujos de trabajo con los que interactúan. Las organizaciones necesitan supervisión continua para monitorear, validar y gobernar los agentes de IA en entornos de nube, on premises y multisistema.

Los enfoques tradicionales de GRC que son manuales, fragmentados, puntuales y reactivos crean más complejidad que seguridad. Los equipos revisan los archivos manualmente, identifican los problemas a posteriori, cambian de sistema para completar tareas rutinarias y dedican más tiempo a gestionar la sobrecarga del proceso que a impulsar los resultados.

IBM OpenPages 9.2 está diseñado para cambiar eso.

OpenPages 9.2 refleja un modelo con el que la inteligencia se puede configurar en la plataforma para ayudar a las organizaciones a operar con mayor velocidad, coherencia y control. Esta versión profundiza la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que permite a las organizaciones reducir el esfuerzo manual, validar antes y continuamente y trabajar de manera más rápida y eficiente cuando la IA se aplica directamente dentro de los flujos de trabajo. También ayuda a las organizaciones a avanzar hacia una gobernanza continua e integrada para los sistemas de IA y los flujos de trabajo de agentes, en lugar de depender solo de revisiones periódicas o verificaciones de cumplimiento posteriores.

En lugar de limitarse a incorporar la IA de forma superficial, OpenPages 9.2 permite integrar la IA en los flujos de trabajo, las validaciones y la propia experiencia del usuario. Para las empresas impulsadas por IA, esto significa que la gobernanza puede ocurrir más cerca de donde se ejecuta el trabajo habilitado para IA. El resultado es un enfoque más inteligente, utilizable y orientado a la ejecución del GRC moderno.