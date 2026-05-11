IBM OpenPages 9.2 lleva la IA a la capa de ejecución de GRC

Esta versión profundiza la IA en el núcleo operativo de GRC, ayudando a las organizaciones a gobernar los agentes de IA y los flujos de trabajo habilitados para IA con mayor control.
Los agentes de IA introducen un riesgo continuo y dinámico en los datos, sistemas y flujos de trabajo con los que interactúan. Las organizaciones necesitan supervisión continua para monitorear, validar y gobernar los agentes de IA en entornos de nube, on premises y multisistema.
Los enfoques tradicionales de GRC que son manuales, fragmentados, puntuales y reactivos crean más complejidad que seguridad. Los equipos revisan los archivos manualmente, identifican los problemas a posteriori, cambian de sistema para completar tareas rutinarias y dedican más tiempo a gestionar la sobrecarga del proceso que a impulsar los resultados.
IBM OpenPages 9.2 está diseñado para cambiar eso.
OpenPages 9.2 refleja un modelo con el que la inteligencia se puede configurar en la plataforma para ayudar a las organizaciones a operar con mayor velocidad, coherencia y control. Esta versión profundiza la IA en el núcleo operativo de GRC, lo que permite a las organizaciones reducir el esfuerzo manual, validar antes y continuamente y trabajar de manera más rápida y eficiente cuando la IA se aplica directamente dentro de los flujos de trabajo. También ayuda a las organizaciones a avanzar hacia una gobernanza continua e integrada para los sistemas de IA y los flujos de trabajo de agentes, en lugar de depender solo de revisiones periódicas o verificaciones de cumplimiento posteriores.
En lugar de limitarse a incorporar la IA de forma superficial, OpenPages 9.2 permite integrar la IA en los flujos de trabajo, las validaciones y la propia experiencia del usuario. Para las empresas impulsadas por IA, esto significa que la gobernanza puede ocurrir más cerca de donde se ejecuta el trabajo habilitado para IA. El resultado es un enfoque más inteligente, utilizable y orientado a la ejecución del GRC moderno.
OpenPages 9.2 incluye nuevas características que amplían la forma en que se aplica la IA en los flujos de trabajo, la validación previa al tiempo de ejecución y las interacciones del usuario dentro de la plataforma. Las mejoras incluyen:
OpenPages 9.2 mejora la usabilidad centrada en las tareas, al tiempo que respalda a los equipos globales que operan en todas las regiones y lugares.
OpenPages 9.2 amplía las capacidades de GRC Canvas para diseñar y visualizar flujos de trabajo.
OpenPages 9.2 introduce actualizaciones en los cuestionarios que proporcionan una mayor flexibilidad para configurar y gestionar evaluaciones y procesos de recopilación de datos. Los cuestionarios ahora admiten:
Estas actualizaciones ayudan a mejorar la forma en que se recopila la información y agilizan una parte importante de la ejecución diaria de GRC.
OpenPages 9.2 introduce soporte para tipos de objetos personalizados en todos los planes de servicio, incluido nuestro plan SaaS Essentials y Standard, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la forma en que las organizaciones modelan y gestionan los datos de GRC en SaaS. Esto brinda a las organizaciones más control sobre cómo estructuran los datos para reflejar sus entornos específicos de riesgo y cumplimiento. A medida que los programas de gobernanza GRC y IA maduran, esta flexibilidad puede ayudar a las organizaciones a representar los riesgos, controles, obligaciones y evidencias relacionados con la IA de manera que se ajuste a su modelo operativo.
OpenPages 9.2 también incluye mejoras en los controles administrativos y opciones de configuración que admiten la gestión y el despliegue del sistema.
Una de estas nuevas capacidades es el empaquetado de configuración, que permite un mayor control sobre la configuración existente de importación/exportación. Proporciona una agrupación y un ciclo de vida para gestionar selecciones de cambios de configuración desde un entorno de origen que luego se pueden promover y desplegar en un entorno de destino.
OpenPages 9.2 se distingue por aportar inteligencia, usabilidad y configurabilidad a los flujos de trabajo donde se realiza el trabajo de GRC. Las mejoras de IA ayudan a los equipos a revisar documentos más rápido, interactuar con los flujos de trabajo de forma más natural y validar los modelos antes. Las mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia de tareas reducen la fricción, mientras que las capacidades ampliadas de GRC Canvas, cuestionarios, objetos personalizados y empaquetado de configuración ofrecen a las organizaciones más flexibilidad para diseñar y escalar procesos de gobernanza en función de sus necesidades.
En conjunto, estas actualizaciones ayudan a los equipos de GRC a trabajar más rápido, reducir el trabajo manual y adaptar OpenPages a las necesidades específicas de su organización. Con OpenPages 9.2, la IA se convierte en una parte más práctica del trabajo diario de riesgo y cumplimiento.
Además, OpenPages 9.2 refuerza la estrategia de software abierta, híbrida y confiable de IBM para la IA empresarial. Abierto, a través del OpenPages MCP Server de código abierto para una integración de agentes estandarizada y extensible. Híbrido, al ayudar a gobernar la IA y los datos en entornos de nube, on premises y multisistema. Confiable, a través de la validación continua, la auditabilidad y la aplicación de políticas integradas directamente en los flujos de trabajo.
IBM OpenPages 9.2 está disponible de la siguiente manera:
Vea la reproducción del seminario web de OpenPages 9.2