IBM OpenPages 9.2.1: Desde el fundamento de la IA hasta la IA a escala

Esta versión se basa en el fundamento de IA introducido en OpenPages 9.2, haciendo que la gobernanza impulsada por IA sea más fácil de desplegar, usar y escalar.
IBM OpenPages 9.2.1 está diseñado para ayudar a las organizaciones a poner en funcionamiento la gobernanza impulsada por IA sin agregar complejidad. Sobre el fundamento de la IA establecida en OpenPages 9.2, esta versión se centra en tres prioridades:
En conjunto, estas mejoras ayudan a las organizaciones a pasar de la experimentación con IA a la gobernanza impulsada por la IA en producción.
A medida que las organizaciones evolucionan de experimentar con IA a ponerla en marcha en toda la empresa, los equipos de gobernanza enfrentan un nuevo desafío: escalar la supervisión sin introducir complejidad. Se está pidiendo a los equipos de GRC que revisen más documentación, gestionen relaciones de riesgo cada vez más complejas, respondan más rápido a los cambios regulatorios y a los riesgos emergentes de la tecnología de IA, y gobiernen tanto los procesos humanos como los impulsados por IA en toda la empresa. Los enfoques tradicionales a menudo crean cuellos de botella que ralentizan la toma de decisiones y aumentan la complejidad operativa.
El primer paso para poner en marcha la gobernanza impulsada por IA es eliminar las barreras para la adopción. OpenPages 9.2.1 ayuda a las organizaciones a hacer exactamente eso con capacidades de IA preconfiguradas, infraestructura de agentes gestionada y experiencias de IA más amplias integradas directamente en los flujos de trabajo de GRC.
Por primera vez, OpenPages se envía con ocho configuraciones de modelos de IA predefinidas que los equipos pueden activar simplemente proporcionando credenciales para un proveedor de IA compatible.
Estos modelos preconfigurados admiten una variedad de casos de uso comunes de GRC, incluida la detección de similitud de problemas, la creación de planes de auditoría, la clasificación de Basilea, el análisis de proveedores, el resumen de documentos, la detección de PII y la generación de respuestas a cuestionarios. Los administradores pueden desplegar estas capacidades de inmediato y personalizarlas aún más según sea necesario, sin programación personalizada ni ingeniería rápida.
El resultado es el camino más rápido desde explorar la IA en GRC hasta incorporar la IA en los flujos de trabajo de producción.
OpenPages 9.2 introdujo el servidor OpenPages MCP de código abierto, lo que permite a los agentes de IA interactuar de forma segura con datos de GRC gobernados.
La versión 9.2.1 amplía estas capacidades con un servidor MCP nativo de la nube totalmente gestionado para clientes de SaaS en AWS e IBM Cloud, eliminando la necesidad de desplegar y mantener la infraestructura de MCP. Las nuevas capacidades de la API REST también exponen un contexto y relaciones de objetos más enriquecidos, lo que permite informes, análisis y automatización de flujos de trabajo más sofisticados.
Las decisiones de gobernanza rara vez se basan en un solo documento. Las evaluaciones de riesgos, las revisiones de cumplimiento y las evaluaciones de proveedores a menudo requieren análisis en múltiples fuentes de evidencia.
OpenPages 9.2.1 permite a los usuarios cargar y analizar varios archivos dentro de una sola interacción de IA, lo que ayuda a los equipos a descubrir insights en políticas, informes, pruebas y documentación de respaldo. Disponible con los modelos Gemini y OpenAI, esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de revisión manual y mejora la calidad del análisis
Los cuestionarios siguen siendo una de las formas más importantes en que las organizaciones recopilan información sobre riesgos y cumplimiento, pero también pueden ser una de las que más tiempo consumen.
OpenPages 9.2.1 introduce la respuesta asistida por IA directamente dentro de la experiencia del cuestionario. La IA puede generar respuestas iniciales basadas en datos existentes y documentos subidos, manteniendo firmemente la revisión y aprobación humanas.
El lanzamiento también introduce nuevos tipos de respuesta estructurada, incluidos campos numéricos, decimales y de fecha, lo que ayuda a las organizaciones a recopilar datos de evaluación más coherentes y aplicables en la práctica.
GRC Canvas continúa evolucionando como una forma poderosa de visualizar las relaciones entre riesgos, controles, políticas, activos, proveedores y otros datos de gobernanza.
La versión 9.2.1 introduce varias mejoras que facilitan la configuración, el uso compartido y la gestión de Canvas. Los usuarios ahora pueden aumentar el conjunto de datos definido en su lienzo, deshacer y rehacer cambios mientras diseñan lienzos, copiar lienzos existentes, obtener una vista previa de las configuraciones antes del despliegue y exportar o importar configuraciones de Canvas entre entornos. En conjunto, estas mejoras facilitan que los equipos creen, perfeccionen, compartan y escalen experiencias de gobernanza visual en toda la organización.
OpenPages 9.2.1 también introduce varias mejoras de usabilidad diseñadas para reducir la fricción en el trabajo diario. Entre los aspectos destacados se encuentran:
Estas mejoras ayudan a los usuarios a dedicar menos tiempo a navegar por la plataforma y más tiempo a actuar en función de los insights.
Basándose en Configuration Packaging introducido en OpenPages 9.2, este lanzamiento agrega comparación de versiones de paquetes, validación de dependencias, capacidades de búsqueda rápida y filtrado y soporte completo de API REST para la automatización de paquetes.
Estas capacidades ayudan a los administradores a mover configuraciones entre entornos con mayor confianza, al tiempo que reducen el riesgo de despliegue y la sobrecarga operativa.
La versión 9.2.1 también introduce mejoras para gestionar las jerarquías de objetos de OpenPages. Los administradores ahora pueden mover automáticamente objetos y sus descendientes al cambiar las relaciones principales y realizar ciertas operaciones de mover entidades sin requerir el modo de administrador del sistema. Estas mejoras simplifican la reestructuración organizacional y reducen el esfuerzo administrativo.
En conjunto, el empaquetado, la automatización, la gestión de objetos y las mejoras de SaaS en 9.2.1 hacen que OpenPages sea más fácil de administrar y escalar. Ya sea que las organizaciones estén desplegando la gobernanza impulsada por IA por primera vez o ampliando programas existentes, estas capacidades ayudan a reducir la complejidad y, a la vez, mejoran la coherencia y el control.
OpenPages 9.2 introdujo la base para GRC impulsado por IA. OpenPages 9.2.1 se centra en hacer que esa base sea más fácil de operar.
Las organizaciones pueden activar la IA más rápido mediante capacidades de IA preconfiguradas, extender la gobernanza a flujos de trabajo con agentes mediante infraestructuras de MCP gestionadas y agilizar el trabajo cotidiano con cuestionarios más inteligentes, capacidades de visualización optimizadas y mejoras en la productividad. Al mismo tiempo, los administradores obtienen un mayor control sobre cómo se empaquetan, promueven y gestionan las configuraciones en todos los entornos.
El hilo conductor de todas las mejoras es la simplificación: simplificar la adopción de la IA, la ejecución de la gobernanza y la escala. El resultado es una plataforma más conectada, inteligente y centrada en la ejecución que ayuda a las organizaciones a gobernar con mayor velocidad, insight y confianza.
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