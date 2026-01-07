Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM OpenPages 9.1.3: IA extensible, productividad centrada en tareas y el primer paso hacia una GRC agéntica

La plataforma IBM OpenPages está diseñada para hacer que el riesgo y el cumplimiento funcionen de manera más inteligente con IA, al tiempo que brinda a las empresas la base de gobernanza para escalar la IA de manera segura y responsable, cumpliendo la promesa de “GRC más inteligente con IA, IA más segura con GRC”.

Publicado el 7 de enero de 2026
Ilustración digital de círculos azules superpuestos sobre un fondo negro

OpenPages 9.1.3 continúa ese camino ampliando la apertura del modelo, introduciendo bases preparadas para agentes desde el principio y mejorando la usabilidad diaria, para que las organizaciones puedan acelerar las operaciones de riesgo con IA sin comprometer la confianza, el control o la auditabilidad.

Cómo 9.1.3 se basa en el tren de lanzamiento de 9.1

El flujo 9.1 es una progresión deliberada hacia operaciones de riesgo más inteligentes y gobernadas:

  • 9.1. Base de IA dentro de OpenPages: IA establecida dentro de OpenPages a través de las habilidades de Bring Your Own Model (BYOM) integradas en los flujos de trabajo: resumen, clasificación, etiquetado, asistencia generativa y creación de objetos. Leer más aquí.
  • 9.1.1. Escala, automatización y configurabilidad: profundidad de plataforma agregada para escalar GRC habilitada por IA de manera responsable: alineación de gobernanza más sólida, rediseño de control de acceso, automatización del flujo de trabajo, delegación de cuestionarios, paneles de tendencias y la dirección temprana hacia la extensibilidad. Leer más aquí.
  • 9.1.2. Gobernar y modernizar para la adopción: inversiones continuas en gobernanza y automatización, al tiempo que se mejora la usabilidad centrada en las tareas para las tres líneas de defensa. Leer más aquí.
  • 9.1.3. IA abierta y preparación de agentes y ajustes UX: formaliza la extensibilidad para la IA externa e introduce fundamentos de agentes experimentales. Es el siguiente paso para hacer de OpenPages un lugar donde la IA pueda ayudar y actuar de forma segura dentro de los procesos gobernados de GRC.

Novedades en OpenPages 9.1.3

1. IA abierta y extensible: en sus términos

OpenPages 9.1.3 expande BYOM con extensiones de API, lo que permite conexiones seguras a prácticamente cualquier endpoint externo de IA/ML a través de API estándar, incluido watsonx.ai, modelos fundacionales de terceros o servicios internos especializados.

Una nueva interfaz de usuario (IU) de administración simplifica la configuración de las extensiones y la gestión del ciclo de vida. BYOM ahora admite campos de enumeración de múltiples valores, además de entradas avanzadas de JSON y expresiones para una configuración de carga útil más enriquecida. El registro y la trazabilidad mejorados aumentan la operatividad y la preparación para las auditorías, mientras que el soporte de migración permite la promoción segura de configuraciones de extensión en todos los entornos.

2. Servidor MCP experimental: un puente hacia la GRC agéntica

9.1.3 presenta el servidor MCP local de OpenPages (experimental), desplegado localmente para exponer objetos OpenPages a través del protocolo de contexto del modelo (MCP). Esto proporciona una interfaz estandarizada y segura para que los agentes de IA compatibles con MCP lean, razonen y actúen con datos y operaciones de OpenPages. Es un paso temprano y controlado hacia la GRC agéntica, que brinda a los innovadores y socios una forma segura de probar la automatización bidireccional dentro de límites claros de gobernanza.

3. Mejoras en GRC Canvas para la ejecución de tareas

OpenPages 9.1.3 ofrece una actualización significativa de GRC Canvas, fortaleciendo la forma en que los usuarios ejecutan y gestionan el trabajo en todas las líneas de defensa. Los equipos ahora pueden anular el comportamiento de los campos ocultos en las vistas y secciones de tareas de Canvas para adaptar las experiencias específicas de cada rol sin modificar el esquema subyacente.

Los diseños compactos y de tabla dentro de Canvas admiten el recuento y los campos de texto personalizados, lo que aporta resúmenes clave y contexto directamente al flujo de trabajo. Y cuando los usuarios cambian los periodos del informe, las pestañas abiertas de Canvas permanecen en su lugar mientras el periodo seleccionado se actualiza en contexto, lo que reduce las interrupciones y ayuda a los usuarios a mantenerse enfocados durante las revisiones, las pruebas y la corrección.

4. Administración y cálculos en tiempo real

Los administradores pueden ocultar los botones Mover por tipo de objeto en las vistas de cuadrícula para reforzar la gobernanza y ampliar las operaciones de movimiento a objetos que no son entidades para una reestructuración más amplia. Los cálculos en tiempo de ejecución ahora admiten reglas entre objetos, lo que permite una agregación en tiempo real más enriquecida entre objetos relacionados.

Por qué 9.1.3 es importante para 3 audiencias clave

1. Para compradores de SaaS

Las extensiones de API y la IU de administración permiten a los clientes de SaaS incorporar habilidades de IA rápidamente a través de la configuración, no de la personalización, lo que acelera el valor y mantiene las actualizaciones predecibles. La entrega continua en todo el flujo 9.1 garantiza que las innovaciones lleguen con una fricción mínima, y el soporte de MCP experimental proporciona una vía segura para los flujos de trabajo agénticos a medida que madura la adopción.

Al mismo tiempo, OpenPages SaaS está expandiendo su footprint global para satisfacer la residencia de datos, la latencia y las necesidades regulatorias regionales con OpenPages as a Service, ahora disponible en Sídney para clientes de Australia y Asia-Pacífico (ver anuncio aquí) y también disponible en IBM Cloud para fortalecer las capacidades de GRC centradas en la UE con alojamiento local y alineación del cumplimiento (ver anuncio aquí).

Para administradores on-prem y de Cloud Pak for Data

El despliegue de MCP local se adapta a entornos regulados que requieren límites de datos ajustadas. Las extensiones de API se integran perfectamente con modelos privados o internos, respaldadas por un registro más sólido y una promoción de entornos seguros a través del soporte de migración. Los controles de gobernanza y los cálculos de tiempo de ejecución mejorados ayudan a los administradores a operar con confianza a escala empresarial.

Para socios e integradores de sistemas

Las extensiones de API formalizan un modelo de integración escalable para empaquetar aceleradores de IA reutilizables (clasificadores de la industria, habilidades de mapeo regulatorio y automatización de evidencia) sin un código personalizado frágil. El MCP abre un camino a los agentes creados por socios para el monitoreo regulatorio, la recopilación de evidencia y las pruebas de control continuas.

Reconocimiento del mercado: fortaleza de la hoja de ruta validada por clasificaciones de liderazgo

Al combinar operaciones de riesgo infundidas con IA con una gobernanza disciplinada, la dirección de OpenPages sigue siendo reconocida por el mercado:

En conjunto, estos reconocimientos validan la trayectoria de la hoja de ruta 9.1 (GRC más inteligente con IA, IA más segura con GRC) y confirman que OpenPages ofrece las capacidades que las empresas necesitan para modernizar el riesgo y el cumplimiento con confianza.

Disponibilidad de IBM OpenPages 9.1.3

OpenPages 9.1.3 ya está disponible para todos los usuarios a partir del 26 de diciembre de 2025.

Aprenda más sobre IBM OpenPages

 

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM