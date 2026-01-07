IBM OpenPages 9.1.3: IA extensible, productividad centrada en tareas y el primer paso hacia una GRC agéntica

OpenPages 9.1.3 ofrece una actualización significativa de GRC Canvas, fortaleciendo la forma en que los usuarios ejecutan y gestionan el trabajo en todas las líneas de defensa. Los equipos ahora pueden anular el comportamiento de los campos ocultos en las vistas y secciones de tareas de Canvas para adaptar las experiencias específicas de cada rol sin modificar el esquema subyacente.
Los diseños compactos y de tabla dentro de Canvas admiten el recuento y los campos de texto personalizados, lo que aporta resúmenes clave y contexto directamente al flujo de trabajo. Y cuando los usuarios cambian los periodos del informe, las pestañas abiertas de Canvas permanecen en su lugar mientras el periodo seleccionado se actualiza en contexto, lo que reduce las interrupciones y ayuda a los usuarios a mantenerse enfocados durante las revisiones, las pruebas y la corrección.