IBM OpenPages 9.1.3: IA extensible, productividad centrada en tareas y el primer paso hacia una GRC agéntica

OpenPages 9.1.3 expande BYOM con extensiones de API, lo que permite conexiones seguras a prácticamente cualquier endpoint externo de IA/ML a través de API estándar, incluido watsonx.ai, modelos fundacionales de terceros o servicios internos especializados.

Una nueva interfaz de usuario (IU) de administración simplifica la configuración de las extensiones y la gestión del ciclo de vida. BYOM ahora admite campos de enumeración de múltiples valores, además de entradas avanzadas de JSON y expresiones para una configuración de carga útil más enriquecida. El registro y la trazabilidad mejorados aumentan la operatividad y la preparación para las auditorías, mientras que el soporte de migración permite la promoción segura de configuraciones de extensión en todos los entornos.