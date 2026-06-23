SSON nombró a IBM proveedor de servicios del año en Europa para 2025 y 2026.

Ser reconocido como el proveedor de servicios del año en Europa por SSON durante dos años consecutivos es un honor, sin duda. Pero lo más importante es que es una señal de impacto sostenido y progreso constante. Invita a la reflexión, no solo sobre lo que se ha logrado, sino sobre lo que ha cambiado fundamentalmente en nuestro camino de transformación.

Para nosotros en IBM, este reconocimiento representa un cambio más amplio: cómo los servicios compartidos se están reinventando de motores operativos a habilitadores estratégicos de valor empresarial.