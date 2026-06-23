SSON nombró a IBM proveedor de servicios del año en Europa para 2025 y 2026.

Reinventar los servicios compartidos a través de la asociación, el propósito y la transformación.
Ser reconocido como el proveedor de servicios del año en Europa por SSON durante dos años consecutivos es un honor, sin duda. Pero lo más importante es que es una señal de impacto sostenido y progreso constante. Invita a la reflexión, no solo sobre lo que se ha logrado, sino sobre lo que ha cambiado fundamentalmente en nuestro camino de transformación.
Para nosotros en IBM, este reconocimiento representa un cambio más amplio: cómo los servicios compartidos se están reinventando de motores operativos a habilitadores estratégicos de valor empresarial.
En el centro de este reconocimiento está nuestra colaboración con Reckitt. Cuando comenzamos a trabajar juntos en 2021, el enfoque inmediato fue estabilizar e integrar las operaciones financieras dentro de su organización Global Business Services (GBS).
Al principio del proceso, nos alineamos con la ambición compartida de construir una función financiera moderna e integrada globalmente, que pudiera escalar de manera eficiente, operar con precisión y actuar cada vez más como una fuente de insight y previsión para el negocio.
Esto nos obligó a mirar más allá de los procesos para replantear cómo opera, colabora y crea valor el departamento de finanzas.
Una organización financiera preparada para el futuro debe basarse en algo más que la eficiencia. Debe estar habilitada digitalmente, impulsada por insights y en continua evolución. Junto con Reckitt, nos centramos en:
A través de la automatización inteligente, los analytics y las intervenciones dirigidas por IA, las operaciones financieras comenzaron a evolucionar de:
Aquí es donde la transformación se vuelve tangible y cuando la tecnología comienza a transformar comportamientos, decisiones y resultados.
Uno de los aspectos más definitorios de este proceso ha sido la transición a una “mentalidad de un solo equipo”. En las grandes organizaciones globales, la complejidad a menudo se manifiesta en propiedad fragmentada, procesos incongruentes y brechas de comunicación. Abordar esto requirió un cambio en la forma en que los equipos piensan y operan.
A través de un nuevo modelo operativo basado en la propiedad de principio a fin y la responsabilidad compartida, creamos un entorno más alineado, transparente y colaborativo con una toma de decisiones más rápida, mayor claridad en los roles y responsabilidades, y una asociación más sólida entre equipos y mercados globales.
En última instancia, la transformación debe medirse por los resultados, no por la intención. El impacto generado a través de la asociación IBM-Reckitt refleja este principio:
Quizás el cambio más significativo en este camino ha sido en cómo se perciben los servicios compartidos. Estamos pasando de un modelo definido por la eficiencia a uno definido por la creación de valor:
El rol de IBM en esta evolución ha sido trabajar junto a Reckitt, no solo como proveedor, sino como socio de transformación, ayudando a dar forma a los modelos operativos, integrar la innovación e impulsar la mejora continua. La ampliación de nuestra asociación refleja tanto el progreso realizado como la oportunidad que se avecina.
Al mirar hacia el futuro, la trayectoria es clara. Continuaremos evolucionando hacia plataformas inteligentes e integradas digitalmente que se adapten a las organizaciones dondequiera que estén, en su recorrido, y les permitan responder más rápido al cambio, tomar decisiones basadas en datos y escalar capacidades perfectamente en todos los mercados.
Ganar el premio al proveedor de servicios del año por parte de SSON es un hito importante. Es un reflejo de lo que se puede lograr cuando los equipos se alinean en torno a una visión compartida, aceptan el cambio y se comprometen con el progreso continuo.
El camino con Reckitt demuestra que la transformación no está definida por ninguna iniciativa. Se define por la constancia del esfuerzo, la claridad de propósito y la fortaleza de la asociación.
Para IBM, este es el estándar que pretendemos ofrecer de forma constante.
Explore las soluciones de operaciones empresariales de IBM Consulting