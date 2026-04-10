IBM fue nombrada líder del mercado en BARC Score 2026 por planificación y analytics integrados.

Este reconocimiento refleja la solidez de IBM Planning Analytics y la inversión continua de IBM para ayudar a las organizaciones a modernizar la planificación y la toma de decisiones en los equipos financieros y operativos.
A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para planificar con mayor precisión y responder más rápido a los cambios, la planificación integrada se ha convertido en una capacidad crítica. Las organizaciones buscan soluciones que puedan conectar planes entre funciones, mejorar la colaboración y proporcionar la flexibilidad para adaptarse a medida que evolucionan las necesidades del negocio.
IBM Planning Analytics está diseñado para abordar esta necesidad con una solución flexible y escalable que admite la planificación en toda la empresa.
Una fortaleza clave de IBM Planning Analytics es su flexibilidad. Las organizaciones pueden diseñar soluciones de planificación adaptadas a sus necesidades específicas, al tiempo que mantienen una plataforma uniforme en toda la empresa.
Esta flexibilidad respalda la planificación conectada en todas las funciones, lo que permite a los equipos alinear sus planes, mejorar la visibilidad y responder más rápidamente a las condiciones cambiantes. Ya sea que se utilice para la planificación financiera o para escenarios operativos más amplios, la plataforma permite a las organizaciones reunir datos, procesos y personas de una manera más coordinada.
IBM continúa incorporando capacidades de IA directamente en Planning Analytics para ayudar a las organizaciones a pasar de los procesos manuales a una planificación más inteligente y automatizada.
El pronóstico de IA incorporado permite a los usuarios generar predicciones utilizando múltiples metodologías, mejorando la precisión y reduciendo el esfuerzo requerido para los ciclos de planificación. Las capacidades de los agentes de IA permiten a los usuarios explorar datos mediante lenguaje natural, analizar los resultados y extraer insights con más eficiencia.
IBM también está avanzando en las capacidades de IA agéntica a través de la integración con watsonx, lo que permite a los usuarios automatizar tareas, activar flujos de trabajo e interactuar con datos de planificación de formas más dinámicas. Estas capacidades están diseñadas para apoyar una toma de decisiones más proactiva y receptiva.
Las mejoras recientes en IBM Planning Analytics se centran en mejorar la usabilidad y ampliar las capacidades de planificación. Estas incluyen una experiencia web modernizada, visualización mejorada y un entorno de modelado basado en la web.
Las capacidades de flujo de trabajo también se han reforzado con herramientas que facilitan la gestión de tareas, las aprobaciones y el seguimiento de procesos. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a gestionar procesos de planificación complejos con mayor estructura y transparencia.
El reconocimiento de BARC destaca la sólida posición de IBM en un mercado que continúa evolucionando. A medida que la planificación se vuelve más integrada, basada en datos y habilitada por IA, las organizaciones buscan soluciones que puedan satisfacer tanto las necesidades actuales como la innovación futura.
IBM Planning Analytics continúa evolucionando en esta dirección, con inversiones continuas en experiencia del usuario, capacidades de IA y automatización del flujo de trabajo. Estas mejoras se centran en ayudar a las organizaciones a mejorar la precisión de los pronósticos, agilizar los ciclos de planificación y tomar decisiones más informadas.
El BARC Score 2026 proporciona una evaluación detallada de los proveedores y sus carteras a través de la planificación integrada y analytics, incluidos insights sobre fortalezas, desafíos y posicionamiento en el mercado.
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