IBM fue nombrada líder del mercado en BARC Score 2026 por planificación y analytics integrados.

A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para planificar con mayor precisión y responder más rápido a los cambios, la planificación integrada se ha convertido en una capacidad crítica. Las organizaciones buscan soluciones que puedan conectar planes entre funciones, mejorar la colaboración y proporcionar la flexibilidad para adaptarse a medida que evolucionan las necesidades del negocio.

IBM Planning Analytics está diseñado para abordar esta necesidad con una solución flexible y escalable que admite la planificación en toda la empresa.