Estamos diseñando experiencias adaptables, que aprenden, se anticipan y se optimizan a sí mismas en todos los canales. Desde la investigación acelerada por IA hasta los sistemas de contenido dinámico y los recorridos de clientes con agentes, estamos poniendo en práctica la IA de una manera responsable, escalable y de nivel empresarial, no experimental.
En IBM, estamos profundizando los insights del consumidor y aumentando el valor percibido para los clientes. A medida que la IA remodela la forma en que las personas interactúan con las marcas, las organizaciones necesitan experiencias que no solo cumplan con las expectativas, sino que evolucionen con ellas. Esa es la frontera en la que nuestros equipos ya están diseñando.
El valor debe ser visible, cuantificable y rápido. Nuestras inversiones en herramientas como Experience Orchestrator y flujos de trabajo inteligentes están directamente orientadas a aumentar el retorno del retorno del dinero, reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y mejorar la eficiencia operativa en todo el ciclo de vida del cliente y del empleado.