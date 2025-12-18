Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM fue nombrada líder en IDC MarketScape para servicios de diseño de experiencias e IDC MarketScape para servicios de creación de experiencias

IBM es uno de los pocos socios capaces de ofrecer una verdadera transformación de la experiencia de extremo a extremo, desde la visión hasta la construcción y la adopción, con resultados medibles a gran velocidad.

IBM ha sido nombrada líder tanto en IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973225, octubre de 2025) como en IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973125, octubre de 2025), luego de ser nombrada líder en las evaluaciones de proveedores 2023-2024 para estos mercados.

IDC destacó que "IBM combina capacidades amplias y profundas en servicios de TI con capacidades de diseño y creación de experiencias, especialmente en su unidad IBM iX, parte de IBM Consulting".

Este reconocimiento no es una palmadita en la espalda. Creemos que es la validación de algo mucho más importante: IBM es uno de los pocos socios capaces de ofrecer una verdadera transformación de la experiencia de extremo a extremo, desde la visión hasta la construcción y la adopción, con resultados medibles a gran velocidad.

Qué significa este reconocimiento para los altos ejecutivos de hoy

Cada equipo ejecutivo se enfrenta a un conjunto familiar de presiones: impulsar un crecimiento rentable y una lealtad más profunda, escalar la personalización, modernizar las plataformas sin interrupciones y garantizar que la arquitectura esté lista para la IA. Están trabajando para unificar datos, analytics y activación para que la estrategia finalmente pueda moverse a la velocidad que el negocio necesita. Y están impulsando el empoderamiento de su gente con nuevas formas de trabajar que aumenten la productividad y aceleren la adopción digital.

Creemos que IBM sobresale cuando las organizaciones necesitan una transformación que realmente aterrice, no como una visión de slideware, sino como un sistema escalable entregado en el mundo real.

Según IDC MarketScape for Experience Design Services, IBM fue reconocida por las siguientes fortalezas:

  • "IBM tiene una amplia red de innovación y ofrece servicios de diseño de experiencia de vanguardia".
  • “IBM tiene sólidas capacidades de diseño de ofertas digitales y diseño de productos físicos, así como sólidas capacidades en el cambio organizacional”.
  • “En conversaciones con los clientes de referencia de IBM, las tres áreas en las que los compradores de servicios de diseño de experiencia elogiaron altamente al proveedor fueron sus capacidades específicas de la industria, la calidad de sus profesionales y su liderazgo de opinión en experiencia del cliente (CX)”.

Cómo obtenemos resultados

Las experiencias excepcionales que generan conexión no suceden por casualidad. Están diseñadas intencionalmente y meticulosamente construidas, respaldadas por insights, basadas en datos y vivas a través de una profunda excelencia técnica.

Nuestra práctica global de Estrategia y diseño de la experiencia opera en 177 países, con 280,000 expertos que abarcan estrategia, diseño, ingeniería, datos e IA, respaldados por más de 65 centros de innovación para clientes, más de 55 estudios de diseño y 18 laboratorios de investigación.

Pero lo que realmente marca la diferencia para los clientes es cómo trabajamos:

Enterprise design thinking e IBM Garage

Nuestros métodos probados, desde el hilo dorado hasta la orquestación de valor, alinean a las stakeholders, aceleran las decisiones y mantienen a los equipos enfocados en resultados medibles para los usuarios y el negocio.

Consultoría basada en activos e infundida con IA

Utilizamos aceleradores reutilizables y capacidades de IA no solo para crear prototipos de ideas, sino también para crear, gestionar y optimizar experiencias reales:

  • IBM Consulting Experience Orchestrator para arquitecturas de experiencia modulares y escalables
  • Sistema de diseño de carbono para una interfaz de usuario accesible y de alto rendimiento a gran velocidad
  • IA a escala para pasar los modelos de la fase de prueba de concepto a la producción
  • IBM Design Maturity Assessment para comparar y madurar las capacidades del cliente

Este enfoque basado en activos ofrece a los clientes algo que todo líder desea: mayor velocidad, menos riesgo y un mayor retorno de la inversión (ROI).

Hacia dónde nos dirigimos a continuación: la IA como multiplicador de fuerza

Estamos diseñando experiencias adaptables, que aprenden, se anticipan y se optimizan a sí mismas en todos los canales. Desde la investigación acelerada por IA hasta los sistemas de contenido dinámico y los recorridos de clientes con agentes, estamos poniendo en práctica la IA de una manera responsable, escalable y de nivel empresarial, no experimental.

En IBM, estamos profundizando los insights del consumidor y aumentando el valor percibido para los clientes. A medida que la IA remodela la forma en que las personas interactúan con las marcas, las organizaciones necesitan experiencias que no solo cumplan con las expectativas, sino que evolucionen con ellas. Esa es la frontera en la que nuestros equipos ya están diseñando.

El valor debe ser visible, cuantificable y rápido. Nuestras inversiones en herramientas como Experience Orchestrator y flujos de trabajo inteligentes están directamente orientadas a aumentar el retorno del retorno del dinero, reducir el tiempo de lanzamiento al mercado y mejorar la eficiencia operativa en todo el ciclo de vida del cliente y del empleado.

Próximos pasos

Si bien estamos orgullosos de este reconocimiento, estamos aún más enfocados en lo que sigue. Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a diseñar y crear experiencias que ofrezcan resultados comerciales medibles y eleven el nivel de lo que se puede lograr con la transformación.

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM