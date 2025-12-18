IBM ha sido nombrada líder tanto en IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973225, octubre de 2025) como en IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc # US52973125, octubre de 2025), luego de ser nombrada líder en las evaluaciones de proveedores 2023-2024 para estos mercados.

IDC destacó que "IBM combina capacidades amplias y profundas en servicios de TI con capacidades de diseño y creación de experiencias, especialmente en su unidad IBM iX, parte de IBM Consulting".

Este reconocimiento no es una palmadita en la espalda. Creemos que es la validación de algo mucho más importante: IBM es uno de los pocos socios capaces de ofrecer una verdadera transformación de la experiencia de extremo a extremo, desde la visión hasta la construcción y la adopción, con resultados medibles a gran velocidad.