IBM recibió el nombramiento como líder emergente en la Guía de innovación de Gartner 2025 para proveedores de modelos de IA generativa

Gartner afirma que "Debido a los recursos de datos, cómputo y ingeniería necesarios para construir modelos de IA generativa, el mercado está muy concentrado con unos pocos proveedores".

A medida que las organizaciones sopesan las opciones entre modelos abiertos, API comerciales, arquitecturas multimodales y modelos de dominio especializados, se enfrentan a una presión cada vez mayor para alinear las decisiones tecnológicas con los resultados empresariales a largo plazo en lugar de la experimentación a corto plazo.

IBM cree que hay una serie de dinámicas que remodelan el mercado de la IA generativa, incluidas 3 fuerzas clave que son particularmente relevantes para la adopción de la IA empresarial:

Crecimiento de los modelos abiertos: los modelos de código abierto, como IBM Granite, ofrecen a las organizaciones flexibilidad, control y la capacidad de ajustar los modelos utilizando datos propios.

Según Gartner, "Las opciones de código abierto son muy atractivas para las empresas que prueban y prueban casos de uso, así como para las empresas que cuentan con equipos de ingeniería y operaciones experimentados que pueden alojar los modelos y asumir su mantenimiento operativo (incluidas las pruebas), e incluso contribuir a los proyectos”.

Explosión de agentes de IA: los agentes crean bucles de inferencia de varios pasos que impulsan rápidos aumentos en la demanda de modelos eficientes y rentables.

Según Gartner, "La explosiva trayectoria de crecimiento de los agentes de IA representa un viento de cola transformador para los proveedores de modelos de IA generativa, creando oportunidades de ingresos sin precedentes a través del escalado exponencial del uso y diversos canales de monetización, especialmente en el espacio de inferencia de modelos".

Cambio hacia modelos especializados: existe una creciente necesidad de modelos optimizados para tareas que ofrezcan mayor precisión, menor costo y una mejor alineación con los flujos de trabajo específicos del dominio.

Según Gartner, "Los modelos especializados se centran en cumplir con un conjunto limitado de tareas específicas o específicas del dominio, y operar en un contexto específico o categoría de información, como un tema, industria o conjunto de problemas".

En IBM, creemos que la próxima ola de productividad empresarial no vendrá de experimentar con modelos cada vez más grandes, sino de alinear estratégicamente la selección de modelos con la forma en que realmente se hace el trabajo. Para apoyar esto, nos centramos en proporcionar flexibilidad al modelo y la gobernanza necesaria para operacionalizar la IA de forma responsable y a escala.