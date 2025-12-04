Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM recibió el nombramiento como líder emergente en la Guía de innovación de Gartner 2025 para proveedores de modelos de IA generativa

Creemos que este reconocimiento refleja cómo IBM está avanzando en la IA de nivel empresarial basada en la apertura, la gobernanza y la eficiencia a medida que las organizaciones se mueven de los pilotos a los despliegues a escala de producción.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Gartner afirma que el “espacio modelo IA generativa es el epítome de un mercado en rápido movimiento como base para la adopción de IA generativa y agéntica, con nuevos fundamentos y modelos especializados que se lanzan semanalmente”.

Nos enorgullece anunciar que IBM ha recibido un nombramiento como líder emergente en la Guía de innovación de Gartner 2025 para proveedores de modelos de IA generativa.

Por qué las empresas necesitan una estrategia modelo diseñada para la productividad y la flexibilidad

Gartner afirma que "Debido a los recursos de datos, cómputo y ingeniería necesarios para construir modelos de IA generativa, el mercado está muy concentrado con unos pocos proveedores".

A medida que las organizaciones sopesan las opciones entre modelos abiertos, API comerciales, arquitecturas multimodales y modelos de dominio especializados, se enfrentan a una presión cada vez mayor para alinear las decisiones tecnológicas con los resultados empresariales a largo plazo en lugar de la experimentación a corto plazo.

IBM cree que hay una serie de dinámicas que remodelan el mercado de la IA generativa, incluidas 3 fuerzas clave que son particularmente relevantes para la adopción de la IA empresarial:

Crecimiento de los modelos abiertos: los modelos de código abierto, como IBM Granite, ofrecen a las organizaciones flexibilidad, control y la capacidad de ajustar los modelos utilizando datos propios. 

  • Según Gartner, "Las opciones de código abierto son muy atractivas para las empresas que prueban y prueban casos de uso, así como para las empresas que cuentan con equipos de ingeniería y operaciones experimentados que pueden alojar los modelos y asumir su mantenimiento operativo (incluidas las pruebas), e incluso contribuir a los proyectos”.

Explosión de agentes de IA: los agentes crean bucles de inferencia de varios pasos que impulsan rápidos aumentos en la demanda de modelos eficientes y rentables. 

  • Según Gartner, "La explosiva trayectoria de crecimiento de los agentes de IA representa un viento de cola transformador para los proveedores de modelos de IA generativa, creando oportunidades de ingresos sin precedentes a través del escalado exponencial del uso y diversos canales de monetización, especialmente en el espacio de inferencia de modelos".

Cambio hacia modelos especializados: existe una creciente necesidad de modelos optimizados para tareas que ofrezcan mayor precisión, menor costo y una mejor alineación con los flujos de trabajo específicos del dominio. 

  • Según Gartner, "Los modelos especializados se centran en cumplir con un conjunto limitado de tareas específicas o específicas del dominio, y operar en un contexto específico o categoría de información, como un tema, industria o conjunto de problemas".

En IBM, creemos que la próxima ola de productividad empresarial no vendrá de experimentar con modelos cada vez más grandes, sino de alinear estratégicamente la selección de modelos con la forma en que realmente se hace el trabajo. Para apoyar esto, nos centramos en proporcionar flexibilidad al modelo y la gobernanza necesaria para operacionalizar la IA de forma responsable y a escala.

Evaluación de la tecnología de IBM

Gartner define el mercado de proveedores de modelos de IA generativa como "proveedores de modelos que ofrecen acceso a modelos fundacionales comerciales o de código abierto/pesos abiertos".

Para IBM, esta evaluación se centra en dos componentes clave de nuestra pila de IA:

  1. watsonx.ai: Un estudio de IA empresarial que unifica el acceso a modelos, las herramientas de personalización y las opciones de despliegue. Creado en torno a la libertad de modelos, proporciona acceso a miles de modelos en un solo entorno. watsonx.ai proporciona las capacidades de ajuste, evaluación e integración necesarias para llevar los modelos de la fase experimental a la fase de producción con total confianza.
  2. IBM Granite: una familia de modelos de IA abiertos, eficientes y de confianza construidos para escalar la IA empresarial eficiente y responsablemente. Los modelos Granite enfatizan la transparencia y la gobernanza y son la primera familia de modelos de código abierto en lograr la certificación ISO 42001. Los modelos Granite 4.0 recientemente lanzados están diseñados para tareas esenciales dentro de flujos de trabajo de agentes y duplican la eficiencia, reduciendo drásticamente los requisitos de memoria y aumentando las velocidades de inferencia.

Juntos, watsonx.ai y Granite forman el núcleo de las capacidades de IBM evaluadas en el informe, pero nuestra estrategia de IA se extiende más allá. La cartera más amplia de watsonx integra datos, gobierno y orquestación de agentes en una solución unificada que ayuda a las organizaciones a ir más allá de los pilotos aislados y hacia la automatización escalada y la productividad medible.

La infraestructura adecuada para los modelos adecuados

Este enfoque garantiza que las organizaciones no solo cuenten con los modelos adecuados, sino también con la infraestructura, la base de datos y la gobernanza adecuadas para escalar la IA de manera responsable.

