IBM fue nombrada líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de software de integración de datos

Nos complace compartir que IBM ha sido nombrada líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de software de integración de datos.
Creemos que este reconocimiento es un testimonio de nuestra estrategia y nos centramos en ofrecer capacidades de integración innovadoras que ayuden a las organizaciones de reenvío de datos a desbloquear todo el potencial de sus datos.
Las organizaciones se apresuran a integrar la IA en sus operaciones, pero muchas no logran aprovechar todo su valor. La eficacia de cualquier sistema de IA depende de la calidad y la puntualidad de los datos que hay detrás, ya que el 95 % de los proyectos de IA no cumplen sus promesas debido a datos de mala calidad.
A medida que crece la demanda de datos confiables y listos para la IA, los equipos de ingeniería enfrentan desafíos cada vez mayores (fuentes fragmentadas, entornos híbridos, restricciones de soberanía y formatos diversos) que conducen a silos de datos, ineficiencias y resultados poco confiables. Para desbloquear el potencial de la IA, es esencial un enfoque moderno para la integración de datos, uno que conecte cualquier dato, en cualquier entorno, con flexibilidad y escala.
IBM responde a estos desafíos con watsonx.data integration, un software de integración de datos impulsado por IA diseñado para ofrecer ganancias de productividad y eficiencia para los equipos de datos. Agiliza la ingesta, transformación y entrega de datos con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y no estructurados, mediante streaming y replicación por lotes y en tiempo real.
La cartera de integración de datos de IBM se ve reforzada por la profunda interoperabilidad con watsonx.data y las ofertas de watsonx.data intelligence, que brindan una solución de gestión de datos unificada e integral para los clientes.
Vamos a explorar cómo los clientes pueden beneficiarse de watsonx.data integration
IBM infunde IA a lo largo del ciclo de vida de integración de datos, optimizando cada paso, desde el diseño de los pipelines hasta las operaciones de datos y la calidad de los datos. Los enfoques de diseño de pipelines asistidos por IA ayudan a los equipos a crear y refinar pipelines utilizando lenguaje natural. Esto no solo aumenta la productividad de los ingenieros de datos, sino que también permite a los usuarios de todos los niveles de habilidades crear pipelines. Con observabilidad integrada de los datos y detección impulsada por IA, los profesionales de DataOps pueden identificar y resolver problemas antes de que afecten las cargas de trabajo.
Además de los enfoques asistidos por IA, la integración de watson.data dota a los equipos de datos de un lienzo visual, sin código y de código bajo, para diseñar pipelines reutilizables y compartibles. Arrastre y suelte componentes prediseñados para ensamblar flujos de datos complejos que siguen las mejores prácticas sin necesidad de programación. Los desarrolladores pueden usar las capacidades de creación code-first con un SDK de Python para un mayor control y un mantenimiento más sencillo de los pipelines.
Watsonx.data integration simplifica la integración de datos estructurados y no estructurados mediante técnicas de transmisión, lotes y replicación, todo desde un único plano de control. Ya sea que esté procesando datos en tiempo real, actualizando informes comerciales o replicando entre entornos, cree y gestione pipelines desde un plano de control unificado, escalando la ingeniería y la eficiencia de las operaciones de datos. Al centralizar los pipelines bajo un único plano de control, los clientes reducen la dispersión de herramientas y la sobrecarga operativa, lo que les permite desbloquear el valor de todos sus datos en un solo lugar y optimizar los resultados en todos los casos de uso.
Cree pipelines una vez y ejecútelos dondequiera que residan sus datos, ya sea on premises, en la nube o en todas las geografías. Despliegue lo más cerca posible de sus datos con planos remotos, minimizando el movimiento de datos, reduciendo las tarifas de salida y asegurando el cumplimiento de la soberanía. Este modelo de ejecución híbrida le permite escalar de manera ascendente o descendente sin esfuerzo con adaptabilidad consciente de la carga de trabajo, para que pueda construir su base de datos con confianza.
IBM le acompaña dondequiera que esté con una conectividad sólida a plataformas de datos de terceros y al ecosistema de datos de IBM, incluido watsonx.data, para ayudarle a unificar el acceso a los datos con facilidad. Esta conectividad simplifica la forma en que conecta y gestiona los datos en todos los entornos, mientras que watsonx.data intelligence garantiza la gobernanza y el linaje rastreable en cada paso del camino.
Conéctese sin problemas a datos en plataformas como AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake y Databricks, todo sin reescrituras ni bloqueos. La integración nativa con los principales ecosistemas de datos garantiza operaciones coherentes y un rendimiento superior sin comprometer la elección de la plataforma. Al aprovechar sus inversiones existentes en infraestructura y analytics, watsonx.data integration ayuda a maximizar el retorno de la inversión (ROI) mientras prepara su arquitectura de datos para el futuro.
Las organizaciones de todas las industrias utilizan watsonx.data integration para:
IBM watsonx.data integration permite a las organizaciones convertir los datos fragmentados en un activo estratégico, impulsando insights más rápido, resultados de IA confiables y un valor comercial medible.
Creemos que el reconocimiento de IBM como líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de software de integración de datos valida nuestro compromiso de proporcionar soluciones de integración de datos líderes en la industria que abordan las necesidades cambiantes de las empresas modernas.
Lea el extracto para saber por qué IDC MarketScape nombró a IBM líder.
¿Está listo para descubrir las capacidades de integración de datos de IBM?Agende una demostración en vivo