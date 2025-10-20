IBM fue nombrada líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de software de integración de datos

Las organizaciones se apresuran a integrar la IA en sus operaciones, pero muchas no logran aprovechar todo su valor. La eficacia de cualquier sistema de IA depende de la calidad y la puntualidad de los datos que hay detrás, ya que el 95 % de los proyectos de IA no cumplen sus promesas debido a datos de mala calidad.

A medida que crece la demanda de datos confiables y listos para la IA, los equipos de ingeniería enfrentan desafíos cada vez mayores (fuentes fragmentadas, entornos híbridos, restricciones de soberanía y formatos diversos) que conducen a silos de datos, ineficiencias y resultados poco confiables. Para desbloquear el potencial de la IA, es esencial un enfoque moderno para la integración de datos, uno que conecte cualquier dato, en cualquier entorno, con flexibilidad y escala.

IBM responde a estos desafíos con watsonx.data integration, un software de integración de datos impulsado por IA diseñado para ofrecer ganancias de productividad y eficiencia para los equipos de datos. Agiliza la ingesta, transformación y entrega de datos con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y no estructurados, mediante streaming y replicación por lotes y en tiempo real.

La cartera de integración de datos de IBM se ve reforzada por la profunda interoperabilidad con watsonx.data y las ofertas de watsonx.data intelligence, que brindan una solución de gestión de datos unificada e integral para los clientes.