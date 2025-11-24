IBM fue nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant™ para la gestión de metadatos para watsonx.data intelligence

A medida que las organizaciones se expanden en entornos híbridos y multicloud, la complejidad de los escenarios de datos crece exponencialmente. El reto no es solo gestionar datos; es entenderlo. Ahí es donde los metadatos, los "datos sobre los datos", se convierten en el tejido conectivo que determina si la IA y los analytics cumplen su promesa.

La gestión de metadatos no es solo un requisito de cumplimiento; es la base de una IA de confianza. Las organizaciones dependen de los metadatos para rastrear el linaje de datos, garantizar la calidad y ofrecer transparencia en cómo la IA utiliza los datos. watsonx.data intelligence de IBM también utiliza la automatización infundida con IA para descubrir, clasificar y enriquecer continuamente los metadatos en fuentes de datos estructuradas y no estructuradas.

El resultado es un ecosistema de datos vivo donde coexisten la gobernanza y la innovación. Los usuarios empresariales pueden encontrar y confiar en los datos correctos más rápido, los ingenieros de datos pueden reducir el tiempo dedicado a la curaduría manual de datos y los equipos de IA pueden acceder a conjuntos de datos confiables y ricos en contexto para entrenar y ajustar modelos de manera responsable.