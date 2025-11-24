IBM fue nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant™ para la gestión de metadatos para watsonx.data intelligence
Creemos que este reconocimiento subraya el papel de IBM en la redefinición de la gestión de metadatos para la era de la IA.
Creemos que este reconocimiento subraya el papel de IBM en la redefinición de la gestión de metadatos para la era de la IA.
Nos enorgullece compartir que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para soluciones de gestión de metadatos por su watsonx.data intelligence. IBM se ubicó en la posición más alta y más lejana tanto en la integridad de la visión como en la capacidad de ejecución entre los 15 proveedores evaluados.
Con watsonx.data intelligence, IBM reúne la catalogación, la gobernanza, el linaje y el intercambio de datos en una plataforma unificada impulsada por IA, lo que permite a las empresas activar los metadatos como un activo empresarial estratégico en todo el ciclo de vida de los datos.
A medida que las organizaciones se expanden en entornos híbridos y multicloud, la complejidad de los escenarios de datos crece exponencialmente. El reto no es solo gestionar datos; es entenderlo. Ahí es donde los metadatos, los "datos sobre los datos", se convierten en el tejido conectivo que determina si la IA y los analytics cumplen su promesa.
La gestión de metadatos no es solo un requisito de cumplimiento; es la base de una IA de confianza. Las organizaciones dependen de los metadatos para rastrear el linaje de datos, garantizar la calidad y ofrecer transparencia en cómo la IA utiliza los datos. watsonx.data intelligence de IBM también utiliza la automatización infundida con IA para descubrir, clasificar y enriquecer continuamente los metadatos en fuentes de datos estructuradas y no estructuradas.
El resultado es un ecosistema de datos vivo donde coexisten la gobernanza y la innovación. Los usuarios empresariales pueden encontrar y confiar en los datos correctos más rápido, los ingenieros de datos pueden reducir el tiempo dedicado a la curaduría manual de datos y los equipos de IA pueden acceder a conjuntos de datos confiables y ricos en contexto para entrenar y ajustar modelos de manera responsable.
Las empresas modernas operan en entornos complejos y distribuidos que abarcan centros de datos on premises, plataformas SaaS, nubes públicas y entornos locales regulados. El enfoque de gestión de metadatos de IBM está diseñado para esta realidad.
Con watsonx.data intelligence, las organizaciones pueden gestionar y gobernar los metadatos dondequiera que residan los datos, independientemente de la infraestructura o la geografía. Desde industrias reguladas que deben cumplir con estrictas leyes de residencia de datos, hasta empresas globales que ejecutan cargas de trabajo en AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud, IBM garantiza una base de metadatos coherente que abarca todo el ecosistema de nube.
Esta flexibilidad híbrida no es un complemento, es parte de la filosofía de diseño central de IBM, que garantiza que los clientes puedan cumplir con los objetivos de gobernanza, cumplimiento y preparación para la IA sin sacrificar la agilidad.
La interoperabilidad es fundamental para la visión de IBM de los datos y la IA. Watsonx.data intelligence está abierta por diseño, integrándose perfectamente con herramientas de terceros y ecosistemas abiertos.
Al apoyar iniciativas como OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) y Model Context Protocol (MCP), IBM ayuda a los clientes a crear una base de datos conectada, transparente y confiable. Estos ecosistemas abiertos facilitan a las organizaciones la conexión de metadatos a través de catálogos de datos, pipelines ETL, plataformas de IA y herramientas de business intelligence, creando una visión única y unificada de los datos empresariales.
Esta apertura no solo reduce la dependencia de proveedores, sino que también permite la innovación a través de la colaboración, lo que permite a las empresas integrar los ecosistemas de datos existentes con watsonx para acelerar la obtención de valor.
IBM continúa ampliando las capacidades de watsonx.data intelligence a través de la innovación estratégica y la integración. La adquisición de DataStax por parte de IBM introdujo capacidades avanzadas de búsqueda vectorial, generación aumentada por recuperación (RAG) y gestión de datos no estructurados en la plataforma watsonx.
Estas mejoras permiten a las organizaciones descubrir y contextualizar los datos de manera más eficaz, impulsando la IA generativa, analytics y casos de uso de automatización inteligente. Ya sea mejorando la capacidad de descubrimiento de datos para los usuarios empresariales o permitiendo respuestas de IA más precisas, la integración de capacidades de datos no estructurados ayuda a las organizaciones a desbloquear nuevos insights de forma más rápida y responsable.
En IBM, creemos que la gestión de metadatos no se trata solo de gobernanza; se trata de la habilitación. Los metadatos confiables son lo que hace que la IA sea explicable, responsable y escalable. Al proporcionar un registro transparente de dónde provienen los datos, cómo se transforman y cómo se usa, watsonx.data intelligence ayuda a las organizaciones a operacionalizar principios de IA responsable en sus flujos de trabajo.
A medida que las empresas aceleran la adopción de la IA, necesitan sistemas que simplifiquen la complejidad de los datos, garanticen el cumplimiento normativo y mantengan la confianza en cada paso. Para nosotros, el reconocimiento de IBM por parte de Gartner afirma nuestro compromiso de construir esa base.
Durante décadas, IBM ha ayudado a las empresas a transformar los datos en valor empresarial, desde ser pioneros en bases de datos relacionales hasta avanzar en los ecosistemas de datos actuales impulsados por IA. Watsonx.data intelligence representa la próxima evolución: un enfoque basado en metadatos que unifica la gobernanza y la innovación en una única plataforma.
En nuestra opinión, este reconocimiento de Gartner refuerza la posición única de IBM en la intersección de datos, IA y innovación abierta, ayudando a los clientes a moverse más allá de la gestión de datos para dominarlos.
Explore el informe completo de Gartner
Descargue el informe para descubrir cómo se ha reconocido a IBM.
Gartner Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 de noviembre de 2025.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoría de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.