IBM nombrada líder en The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

En un mundo saturado por el revuelo de la IA, el valor comercial real proviene de decisiones más inteligentes.

Si bien las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría permanece en la trampa de la experimentación. Según una entrada en el blog de Forrester, "la revolución de la IA sigue creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor comercial que ofrece". ¿La realidad? La State Of AI Survey de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos del 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que destaca un cambio preocupante en las expectativas.

IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.

Por qué fracasan la mayoría de las iniciativas de IA

El problema no es la tecnología; es la brecha entre la capacidad de la IA y el impacto en el negocio.

Según Sharyn Leaver, directora de investigación de Forrester, "no todas las iniciativas de IA produjeron los resultados comerciales previstos" en 2024 (Forrester's technology and security predictions 2025, octubre de 2024). Si bien la industria a menudo persigue la innovación por sí misma, IBM se enfoca en lo que realmente impulsa la transformación: convertir cada decisión comercial en una ventaja estratégica.

Es por eso que IBM ha sido reconocida como líder en The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.

Lo que Forrester descubrió sobre IBM

Forrester no solo evaluó la tecnología, sino el impacto en el negocio. El perfil de proveedor de IBM en el informe indica:

Ingeniería de decisiones de clase mundial. Según el análisis de Forrester, la plataforma de IBM se destaca en la toma de decisiones, las pruebas y, especialmente, la optimización, ya que ofrece herramientas de machine learning.

La prueba está en el rendimiento

Nuestros clientes no solo implementan la IA, sino que potencian las decisiones:

Transformación de los servicios financieros

  • PNC Financial Services Group automatizó 50 procesos de negocio y desplegó más de 5 millones de reglas de negocio
  • Resultados: reducción del 80-90 % en las revisiones manuales de préstamos mientras se escalan las operaciones sin aumentos proporcionales de personal
  • La ventaja de la toma de decisiones: decisiones crediticias en tiempo real que equilibran el riesgo y la oportunidad

Revolución de la experiencia del cliente

  • Camping World desplegó IBM watsonx Assistant para una atención al cliente inteligente
  • Resultado: aumento del 40 % en la interacción del consumidor, aumento del 33 % en la productividad de los agentes
  • La ventaja de la toma de decisiones: cada interacción con el cliente se convierte en un punto de decisión basado en datos

Excelencia operativa

  • Vodafone aprovechó IBM watsonx.ai para la optimización del recorrido conversacional
  • Resultado: los plazos de prueba se redujeron de 6.5 horas a menos de 1 minuto\La ventaja de la toma de decisiones: validación instantánea de decisiones en millones de puntos de contacto con el cliente

La realidad del mercado

Mientras el mercado de la IA se dispara, la inteligencia de decisiones es donde reside el valor:

  • Crecimiento del mercado: el software de IA crece un 50 % más rápido que el mercado de software en general, con 64 000 millones de dólares en 2025
  • Demanda de infraestructura: los líderes tecnológicos triplicarán la adopción de plataformas AIOps en 2025
  • El desafío: el 75 % de los responsables de la toma de decisiones de tecnología esperan que la deuda técnica alcance una gravedad moderada o alta para 2026

Enfoque diferenciado de IBM para la toma de decisiones empresarial

Más allá de la automatización: inteligencia de decisiones

Cada empresa toma millones de decisiones diariamente. IBM no solo las automatiza, sino que las hace inteligentes y adaptables y que estén alineadas estratégicamente.

Más allá de los experimentos: escala de producción

IBM impulsa a las empresas más grandes del mundo con plataformas que manejan la complejidad, la escala y la gobernanza que exigen las empresas reales.

Más allá de las promesas: resultados comprobados

Para nosotros, la investigación de Forrester valida lo que nuestros clientes ya saben: cuando las decisiones son más importantes, IBM cumple.

Lo que sigue: el futuro de la toma de decisiones empresariales

El reconocimiento de Forrester de hoy es solo el comienzo.

IBM es pionera en el futuro de la toma de decisiones, donde la automatización se convierte en inteligencia y las decisiones aprenden, se adaptan y mejoran continuamente. A medida que la IA evoluciona más allá de los modelos estáticos, las empresas necesitan sistemas que optimicen los resultados en tiempo real.

Estamos construyendo un futuro en el que:

  • El lenguaje natural se une a la lógica de decisión: permite a los usuarios empresariales traducir las políticas en reglas aplicables en la práctica a través de interfaces intuitivas, sin complejidad técnica
  • La inteligencia de decisiones se mejora a sí mis,a: con bucles de feedback integrados que evalúan resultados, detectan patrones y recomiendan optimizaciones en tiempo real
  • La gobernanza empresarial se escala sin problemas: garantiza que cada decisión automatizada siga siendo transparente y conforme y que esté alineada con los objetivos comerciales en todas las operaciones globales
  • Las decisiones evolucionan de reglas estáticas a activos vivos: refinadas continuamente por datos operativos, cambios en el mercado y prioridades estratégicas

IBM está en una posición única para ofrecer esta visión, combinando nuestro liderazgo comprobado en la toma de decisiones con las capacidades de watsonx.ai de IA y la gobernanza de nivel empresarial en las que las organizaciones más grandes del mundo confían.

Porque el futuro no pertenecerá a las organizaciones con más IA, sino a aquellas que tomen las decisiones más inteligentes, más rápido.

¿Listo para transformar su toma de decisiones?

La era de la IA se ganará con las decisiones más inteligentes, no solo con los mejores algoritmos.

Ya sea un líder de riesgos, un ejecutivo de operaciones o un estratega de tecnología, IBM le ayuda a integrar la inteligencia en cada decisión del negocio.

