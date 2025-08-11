IBM nombrada líder en The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

En un mundo saturado por el revuelo de la IA, el valor comercial real proviene de decisiones más inteligentes.

Si bien las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría permanece en la trampa de la experimentación. Según una entrada en el blog de Forrester, "la revolución de la IA sigue creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor comercial que ofrece". ¿La realidad? La State Of AI Survey de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos del 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que destaca un cambio preocupante en las expectativas.

IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.