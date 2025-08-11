IBM nombrada líder en The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 de agosto de 2025
En un mundo saturado por el revuelo de la IA, el valor comercial real proviene de decisiones más inteligentes.
Si bien las empresas persiguen la promesa de la IA, la mayoría permanece en la trampa de la experimentación. Según una entrada en el blog de Forrester, "la revolución de la IA sigue creciendo a un ritmo sin precedentes, incluso en medio de cierto escepticismo este año sobre el valor comercial que ofrece". ¿La realidad? La State Of AI Survey de Forrester de 2024 reveló que dos tercios de los encuestados aceptarían menos del 50 % de retorno de las inversiones en IA, lo que destaca un cambio preocupante en las expectativas.
IBM adopta una postura diferente: la IA sin una toma de decisiones inteligente es solo una automatización costosa.
El problema no es la tecnología; es la brecha entre la capacidad de la IA y el impacto en el negocio.
Según Sharyn Leaver, directora de investigación de Forrester, "no todas las iniciativas de IA produjeron los resultados comerciales previstos" en 2024 (Forrester's technology and security predictions 2025, octubre de 2024). Si bien la industria a menudo persigue la innovación por sí misma, IBM se enfoca en lo que realmente impulsa la transformación: convertir cada decisión comercial en una ventaja estratégica.
Es por eso que IBM ha sido reconocida como líder en The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025.
Forrester no solo evaluó la tecnología, sino el impacto en el negocio. El perfil de proveedor de IBM en el informe indica:
Ingeniería de decisiones de clase mundial. Según el análisis de Forrester, la plataforma de IBM se destaca en la toma de decisiones, las pruebas y, especialmente, la optimización, ya que ofrece herramientas de machine learning.
Nuestros clientes no solo implementan la IA, sino que potencian las decisiones:
Transformación de los servicios financieros
Revolución de la experiencia del cliente
Excelencia operativa
Mientras el mercado de la IA se dispara, la inteligencia de decisiones es donde reside el valor:
Más allá de la automatización: inteligencia de decisiones
Cada empresa toma millones de decisiones diariamente. IBM no solo las automatiza, sino que las hace inteligentes y adaptables y que estén alineadas estratégicamente.
Más allá de los experimentos: escala de producción
IBM impulsa a las empresas más grandes del mundo con plataformas que manejan la complejidad, la escala y la gobernanza que exigen las empresas reales.
Más allá de las promesas: resultados comprobados
Para nosotros, la investigación de Forrester valida lo que nuestros clientes ya saben: cuando las decisiones son más importantes, IBM cumple.
El reconocimiento de Forrester de hoy es solo el comienzo.
IBM es pionera en el futuro de la toma de decisiones, donde la automatización se convierte en inteligencia y las decisiones aprenden, se adaptan y mejoran continuamente. A medida que la IA evoluciona más allá de los modelos estáticos, las empresas necesitan sistemas que optimicen los resultados en tiempo real.
Estamos construyendo un futuro en el que:
IBM está en una posición única para ofrecer esta visión, combinando nuestro liderazgo comprobado en la toma de decisiones con las capacidades de watsonx.ai de IA y la gobernanza de nivel empresarial en las que las organizaciones más grandes del mundo confían.
Porque el futuro no pertenecerá a las organizaciones con más IA, sino a aquellas que tomen las decisiones más inteligentes, más rápido.
La era de la IA se ganará con las decisiones más inteligentes, no solo con los mejores algoritmos.
Ya sea un líder de riesgos, un ejecutivo de operaciones o un estratega de tecnología, IBM le ayuda a integrar la inteligencia en cada decisión del negocio.
Pruebe IBM Operational Decision Manager gratis
Explore IBM Automation Decision Services
Descargo de responsabilidad importante: Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de cualquier empresa o marca en función de las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.