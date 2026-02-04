IBM nombrada líder en el IDC MarketScape 2026 para aplicaciones de planificación empresarial, presupuestación y pronósticos

IBM es reconocida como líder en IDC MarketScape para aplicaciones de planificación empresarial. La plataforma aborda la creciente demanda de planificación continua e integrada que reemplaza los presupuestos estáticos con pronósticos en tiempo real en finanzas y operaciones.
Cada ciclo de planificación puede comenzar a sentirse familiar: hojas de cálculo desconectadas, demasiadas suposiciones y poco tiempo para producir un pronóstico en el que el negocio pueda confiar. A medida que aumenta la volatilidad y los líderes exigen respuestas más rápidas, las brechas en las herramientas de planificación heredadas se vuelven imposibles de ignorar.
Por eso nos complace compartir que IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment
Creemos que este reconocimiento refleja un cambio más amplio en el mercado. La planificación ya no es un ejercicio financiero periódico: se está convirtiendo en una capacidad continua en toda la empresa que exige rendimiento, flexibilidad e inteligencia a escala.
IBM Planning Analytics apoya a las organizaciones mientras avanza más allá de los ciclos presupuestarios estáticos hacia la planificación continua e integrada. La plataforma reúne la planificación financiera y operativa de toda la empresa, lo que ayuda a los equipos a responder más rápidamente a los cambios, al tiempo que se mantiene la gobernanza y el control.
Un diferenciador clave es la elección de la experiencia. Los planificadores pueden trabajar en un entorno moderno basado en la web o continuar usando Excel como una interfaz de primera clase, sin sacrificar la auditabilidad, el rendimiento o la integridad de los datos. Esta combinación ayuda a impulsar la adopción en las finanzas y el negocio en general, al tiempo que respalda la planificación integrada a escala.
Las capacidades de IA en Planning Analytics están integradas directamente en los flujos de trabajo de planificación. Basada en los cimientos de watsonx, la plataforma admite pronóstico predictivo, detección de anomalías y análisis basados en impulsores para ayudar a los equipos a identificar patrones, comprender los impulsores y evaluar escenarios de forma más eficaz. Planning Analytics Assistant agrega una interfaz de lenguaje natural que permite a los usuarios hacer preguntas, explorar insights y explicar los resultados en contexto. En conjunto, estas capacidades están diseñadas para ayudar a las organizaciones a mejorar la confianza en los pronósticos, identificar riesgos y valores atípico más temprano en el ciclo de planificación y reducir el tiempo entre el análisis y la decisión, sin requerir conocimientos profundos en ciencia de datos.
Es importante destacar que estas capacidades están disponibles actualmente en producción y están diseñadas para mejorar la planificación diaria, no para quedar al margen del proceso.
A medida que la IA se vuelve más central para la planificación, la confianza en los datos y el proceso se vuelve crítico. Planning Analytics proporciona auditabilidad en todo el sistema, rastreando las acciones de los usuarios y permitiendo la reversión a puntos históricos. Esta base permite a las organizaciones adoptar una planificación impulsada por IA mientras cumplen con los requisitos de gobernanza y normativos.
El mercado de la planificación empresarial está evolucionando rápidamente. Las organizaciones buscan plataformas que combinen la facilidad de uso con una gran flexibilidad, admitan múltiples enfoques de planificación y se escalen entre regiones y funciones. IBM Planning Analytics satisface estas necesidades con opciones de despliegue flexibles, flujos de trabajo configurables y una base comprobada de gestión de rendimiento empresarial.
Creemos que la nominación de líder refuerza el compromiso de IBM de ayudar a los equipos financieros y a los planificadores de negocios a operar con mayor velocidad, confianza y resiliencia. A medida que la incertidumbre se convierte en la norma, las plataformas de planificación deben hacer más que calcular: deben conectar datos, personas y decisiones en tiempo real.
Para aprender más sobre IBM Planning Analytics y cómo puede apoyar la planificación, presupuestación y pronósticos modernos, acceda a IDC MarketScape o solicite una demostración hoy.
Este anuncio se basa en IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment (IDC #US52978625e, enero de 2026).