IBM nombrada líder en el IDC MarketScape 2026 para aplicaciones de planificación empresarial, presupuestación y pronósticos

Cada ciclo de planificación puede comenzar a sentirse familiar: hojas de cálculo desconectadas, demasiadas suposiciones y poco tiempo para producir un pronóstico en el que el negocio pueda confiar. A medida que aumenta la volatilidad y los líderes exigen respuestas más rápidas, las brechas en las herramientas de planificación heredadas se vuelven imposibles de ignorar.

Por eso nos complace compartir que IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment

Creemos que este reconocimiento refleja un cambio más amplio en el mercado. La planificación ya no es un ejercicio financiero periódico: se está convirtiendo en una capacidad continua en toda la empresa que exige rendimiento, flexibilidad e inteligencia a escala.