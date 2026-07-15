IBM® fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 sobre plataformas de observabilidad

Nos complace anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant de 2026 sobre plataformas de observabilidad

Se solicita a los compradores de observabilidad que operen aplicaciones híbridas, plataformas nativas de la nube y cargas de trabajo de IA mientras reducen el riesgo, el costo y el tiempo medio de resolución (MTTR). En nuestra opinión, este reconocimiento es importante porque la categoría se está expandiendo más allá de la telemetría y hacia la inteligencia operativa. La observabilidad en 2026 consiste en comprender el impacto, explicar la causa y tomar medidas confiables en aplicaciones, infraestructura, sistemas de IA y servicios empresariales.

Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos cambiantes de observabilidad y operar entornos híbridos, nativos de la nube y impulsados por IA cada vez más complejos con confianza.

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