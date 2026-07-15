IBM® fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 sobre plataformas de observabilidad

IBM está ayudando a las organizaciones a hacer frente a la próxima era de observabilidad con inteligencia operacional impulsada por IA para los entornos híbridos, nativos de la nube e impulsados por IA de la actualidad.
Nos complace anunciar que IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant de 2026 sobre plataformas de observabilidad
Se solicita a los compradores de observabilidad que operen aplicaciones híbridas, plataformas nativas de la nube y cargas de trabajo de IA mientras reducen el riesgo, el costo y el tiempo medio de resolución (MTTR). En nuestra opinión, este reconocimiento es importante porque la categoría se está expandiendo más allá de la telemetría y hacia la inteligencia operativa. La observabilidad en 2026 consiste en comprender el impacto, explicar la causa y tomar medidas confiables en aplicaciones, infraestructura, sistemas de IA y servicios empresariales.
Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos cambiantes de observabilidad y operar entornos híbridos, nativos de la nube y impulsados por IA cada vez más complejos con confianza.
Las empresas actuales se enfrentan a una realidad difícil: las aplicaciones modernas están distribuidas en nubes, contenedores, servicios, API y, cada vez más, cargas de trabajo impulsadas por IA. El reto ya no es simplemente recolectar telemetría. Es comprender lo que importa, identificar rápidamente las causas principales y tomar decisiones operativas seguras.
IBM Instana se creó para abordar este desafío a través de un enfoque diferenciado de la observabilidad:
En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a reducir la complejidad operacional, acelerar la resolución de incidentes y mejorar la confianza en la toma de decisiones. En un mercado en el que a menudo se pide a los equipos que equilibren la fidelidad de los datos, la flexibilidad de despliegue, la apertura y el control de costos, Instana está diseñada para reducir esas compensaciones.
A medida que la IA se integra cada vez más en las aplicaciones críticas para el negocio, la observabilidad debe evolucionar junto con ella.
Las innovaciones recientes de Instana incluyen observabilidad dedicada para aplicaciones de IA generativa, grandes modelos de lenguaje (LLMs) y agentes de IA, ayudando a las organizaciones a comprender el rendimiento de las aplicaciones, los flujos de instrucciones, el consumo de tokens, las dependencias y el comportamiento operativo en sistemas impulsados por IA.
IBM también ha introducido agentes de IA que aceleran la investigación de incidentes y el análisis de causa principal. En lugar de depender de conclusiones opacas generadas por IA, Instana combina análisis deterministas, modelos estadísticos y explicaciones de IA generativa para ayudar a los operadores a comprender no solo qué sucedió, sino también por qué sucedió y qué acciones ayudarán a resolver el problema más rápido.
Este enfoque refleja el compromiso de larga data de IBM con la IA confiable y el uso de la IA para aumentar la toma de decisiones humanas mientras se mantiene la transparencia, la gobernanza y el control operativo. A medida que las organizaciones escalan la IA en toda la empresa, la confianza en la inteligencia operativa se vuelve tan importante como la velocidad.
En IBM THINK, IBM anunció la plataforma IBM Concert, que representa la evolución de las inversiones de IBM en observabilidad, automatización, resiliencia y optimización del rendimiento hacia una plataforma unificada de operaciones agénticas.
La observabilidad es la base de las operaciones modernas. En esta era de observabilidad, los equipos necesitan más que insights. Lo que necesitan es contexto compartido, priorización, gobernanza y ejecución coordinada entre las herramientas y los equipos responsables de mantener los sistemas críticos para el negocio en funcionamiento continuo.
Instana desempeña un papel fundamental en la plataforma Concert, proporcionando un contexto de observabilidad en tiempo real que impulsa la inteligencia operativa. A través de la telemetría de fidelidad total, la inteligencia de dependencias en tiempo real, la concientización de la topología y la observabilidad de las cargas de trabajo de IA, Instana ofrece el contexto confiable necesario para comprender el estado y el rendimiento de la aplicación, la infraestructura y los sistemas de IA en entornos híbridos.
Concert se basa en ese fundamento al conectar la evidencia operativa con el riesgo, el impacto empresarial y los flujos de trabajo de corrección dentro de un modelo operativo compartido. Esto ayuda a las organizaciones a mover más allá de la observabilidad tradicional y la respuesta a incidentes hacia una inteligencia operativa confiable, ayudando a los equipos a priorizar y tomar medidas coordinadas con confianza para reducir el riesgo, mejorar el rendimiento, mantener la continuidad de negocio y optimizar el costo y el rendimiento en entornos empresariales cada vez más complejos.
Estamos agradecidos con nuestros clientes, socios y equipos de IBM cuya retroalimentación, innovación y colaboración continúan dando forma a la evolución de Instana.
A medida que la observabilidad, la IA y las operaciones continúan convergiendo, seguimos comprometidos a ayudar a las organizaciones a operar con mayor confianza, flexibilidad y control.
Explore IBM Instana Observability
Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 de julio de 2026.
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