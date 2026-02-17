IBM obtuvo un reconocimiento como líder de soluciones de calidad de datos aumentada en el Gartner Magic Quadrant 2026

A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA generativa y la automatización inteligente, la calidad de los datos se ha convertido en un elemento fundamental para el rendimiento empresarial. Los sistemas de IA, las plataformas de analytics y los flujos de trabajo agénticos dependen de datos precisos, gobernados y ricos en contexto. Los enfoques tradicionales (creación manual de reglas, limpieza reactiva y herramientas aisladas) no están diseñados para la escala y la complejidad de los ecosistemas de datos modernos.

El enfoque de IBM para aumentar la calidad de los datos, entregado a través de watsonx.data intelligence, aplica IA y automatización para ayudar a las organizaciones a gestionar de forma proactiva la confianza a lo largo del ciclo de vida de los datos.