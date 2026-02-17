IBM obtuvo un reconocimiento como líder de soluciones de calidad de datos aumentada en el Gartner Magic Quadrant 2026

IBM anunció hoy que fue nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2026 para soluciones de calidad de datos aumentada. Creemos que este reconocimiento subraya el papel de IBM en la redefinición de la calidad de los datos para la era de la IA.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de la IA generativa y la automatización inteligente, la calidad de los datos se ha convertido en un elemento fundamental para el rendimiento empresarial. Los sistemas de IA, las plataformas de analytics y los flujos de trabajo agénticos dependen de datos precisos, gobernados y ricos en contexto. Los enfoques tradicionales (creación manual de reglas, limpieza reactiva y herramientas aisladas) no están diseñados para la escala y la complejidad de los ecosistemas de datos modernos.
El enfoque de IBM para aumentar la calidad de los datos, entregado a través de watsonx.data intelligence, aplica IA y automatización para ayudar a las organizaciones a gestionar de forma proactiva la confianza a lo largo del ciclo de vida de los datos.
watsonx.data intelligence integra metadatos, gobernanza y capacidades de calidad en una plataforma unificada que permite a las organizaciones pasar de la corrección reactiva a la confianza continua.
Las capacidades clave incluyen:
Al aplicar la IA para automatizar el descubrimiento, la elaboración de perfiles y la generación de reglas, IBM permite a las organizaciones escalar la gobernanza y los esfuerzos de calidad sin aumentar la sobrecarga manual.
Esto es particularmente crítico a medida que los sistemas de IA evolucionan hacia arquitecturas agénticas, donde los agentes automatizados dependen de entradas de datos confiables para ejecutar tareas y tomar decisiones. La calidad mejorada de los datos ayuda a garantizar que estos sistemas funcionen con transparencia y control.
Las iniciativas modernas de IA dependen de diversas fuentes de datos, incluyendo datos estructurados, contenido semiestructurado y documentos no estructurados.
watsonx.data intelligence permite extraer, clasificar y vectorizar contenido no estructurado, preparándolo para casos de uso de IA y manteniendo al mismo tiempo la supervisión de la gobernanza. Las capacidades integradas proporcionan trazabilidad desde documentos de origen ascendentes a través de conjuntos de datos curados y entradas de modelos de IA.
Esta visibilidad de extremo a extremo respalda el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la explicabilidad, requisitos esenciales a medida que las organizaciones despliegan la IA en entornos regulados y de misión crítica.
Las capacidades de calidad de datos aumentadas de IBM están diseñadas para operar en entornos híbridos, multinube y on premises. Esta flexibilidad permite a las organizaciones modernizar sus patrimonios de datos mientras mantienen los estándares de gobernanza en todas las arquitecturas distribuidas.
IBM continúa invirtiendo en capacidades que respaldan un tejido de datos activo e inteligente, donde los metadatos, la calidad y la gobernanza informan dinámicamente los sistemas de IA y los flujos de trabajo de automatización.
Además del nombramiento como líder en el Gartner Magic Quadrant 2026 para soluciones de calidad de datos aumentada, IBM también se reconoció como líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para soluciones de gestión de metadatos y el Gartner Magic Quadrant 2026 para plataformas de gobernanza de datos y analytics. En conjunto, creemos que estos reconocimientos reflejan el enfoque integrado de IBM para ofrecer bases de datos confiables para la IA.
A medida que las empresas se mueven de la experimentación de IA a despliegue en toda la empresa, la calidad de los datos se vuelve fundamental para el rendimiento, el cumplimiento de normas y la confianza.
La plataforma watsonx.data intelligence de IBM ayuda a las organizaciones a integrar la calidad de los datos aumentados en todo el ciclo de vida de los datos y la IA, lo que respalda la automatización, la transparencia y la resiliencia en ecosistemas digitales cada vez más complejos.
IBM continúa invirtiendo en la curaduría autónoma de productos de datos, la gobernanza impulsada por IA y la gestión unificada de datos estructurados y no estructurados a través de watsonx. Creemos que este reconocimiento refleja el compromiso continuo de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases confiables para los datos y la IA hoy y en el futuro.
Aprenda más sobre el liderazgo de IBM en calidad de datos aumentada y cómo watsonx.data intelligence puede ayudar a su organización a crear sistemas de IA confiables.
Gartner, Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions, Sue Waite, Divya Radhakrishnan, Amy Bickel, 11 de febrero de 2026.
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. o sus filiales.
Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de insights empresariales y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, por Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 de noviembre de 2025
Gartner, Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms, por Anurag Raj, Guido De Simoni, Sarah Turkaly, 6 de enero de 2026