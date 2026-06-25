IBM fue nombrada líder en las plataformas de IA de Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para plataformas de ciencia de datos y machine learning

IBM ha sido nombrada líder en las plataformas de IA de Gartner Magic Quadrant 2026 para plataformas de ciencia de datos y machine learning (DSML), por segundo año consecutivo. IBM cree que este reconocimiento refleja el enfoque continuo de la organización en ayudar a las empresas a poner en funcionamiento la IA con gobernanza, flexibilidad y resultados empresariales medibles.

A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la producción, requieren plataformas que puedan admitir la escala, gestionar la complejidad y garantizar un uso responsable. La cartera de watsonx está diseñada para satisfacer estas necesidades al permitir que los equipos construyan, desplieguen y gobiernen la IA en entornos de nube híbrida con confianza.

La cartera de productos de IA de watsonx reúne watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM Bob en una pila de IA modular de extremo a extremo. Apoya la colaboración entre equipos de datos, ingeniería y negocios para convertir los datos empresariales en IA gobernada, transparente y valiosa.



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