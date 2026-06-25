IBM fue nombrada líder en las plataformas de IA de Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para plataformas de ciencia de datos y machine learning

La hoja de ruta de productos de IBM está orientada a ayudar a las organizaciones a poner en marcha la IA agéntica y gestionar entornos de IA cada vez más complejos.
IBM ha sido nombrada líder en las plataformas de IA de Gartner Magic Quadrant 2026 para plataformas de ciencia de datos y machine learning (DSML), por segundo año consecutivo. IBM cree que este reconocimiento refleja el enfoque continuo de la organización en ayudar a las empresas a poner en funcionamiento la IA con gobernanza, flexibilidad y resultados empresariales medibles.
A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la producción, requieren plataformas que puedan admitir la escala, gestionar la complejidad y garantizar un uso responsable. La cartera de watsonx está diseñada para satisfacer estas necesidades al permitir que los equipos construyan, desplieguen y gobiernen la IA en entornos de nube híbrida con confianza.
La cartera de productos de IA de watsonx reúne watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM Bob en una pila de IA modular de extremo a extremo. Apoya la colaboración entre equipos de datos, ingeniería y negocios para convertir los datos empresariales en IA gobernada, transparente y valiosa.
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IBM ofrece a los clientes una amplia gama de capacidades en toda la cartera de watsonx, que abarca datos, IA y gobernanza.
IBM sigue invirtiendo en la cartera de watsonx para respaldar la próxima generación de IA empresarial, con un enfoque en la expansión de agentes y herramientas de IA predefinidos, mejorando las capacidades para gestionar sistemas de IA a escala y mejorando el valor que las empresas obtienen de las inversiones en IA existentes. La hoja de ruta de productos de IBM tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a poner en funcionamiento la IA agéntica y gestionar entornos de IA cada vez más complejos.
IBM Bob es una importante iniciativa de la empresa para 2026. Bob es un sistema de ejecución de IA y un socio agéntico que impulsa la productividad a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, orquestando modelos, agentes y herramientas para automatizar el trabajo mucho más allá de la generación de código.
Desde el bucle interno hasta el externo, IBM Bob lo cubre todo: edición, creación, refactorización, refuerzo de la seguridad, pruebas, documentación, modernización y CI/CD a escala. Optimiza continuamente la ejecución de la IA al hacer coincidir el modelo correcto con la tarea correcta, equilibrando de manera inteligente el costo, la calidad y el rendimiento. IBM Bob no solo ofrece más modelos, sino mejores resultados al menor costo necesario, con gobernanza integrada y cero complejidad transferida a sus equipos. Esto se alinea directamente con los principios de IBM de ser abiertos, híbridos y responsables.
Las últimas innovaciones de watsonx.data y Confluent de IBM abordan directamente la necesidad de una capa de contexto unificada en los sistemas de IA multiagente. Al combinar el contexto semántico, la transmisión en tiempo real, OpenRAG, OpenSearch e inteligencia de datos gobernados en entornos híbridos, IBM permite a las empresas poner en funcionamiento una IA confiable y consciente del contexto a escala.
Atribución: Gartner Magic Quadrant, Plataformas de IA para ciencia de datos y plataformas de machine learning, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17 de junio de 2026
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