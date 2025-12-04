Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM fue nombrado líder en el Magic Quadrant 2025 para la gestión de acceso: la perspectiva de IBM

Creemos que este reconocimiento valida la Estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad que priorice la identidad y que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, la gobernanza y los insights en entornos distribuidos.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
By Bob Slocum

Nos enorgullece compartir que IBM ha sido reconocida como líder en el Magic Quadrant™ 2025 para la gestión de acceso. Para nosotros, este reconocimiento refleja la solidez de nuestra IBM Security Verify cartera y nuestra inversión continua en ofrecer un acceso seguro y sin fricciones para cada identidad en entornos híbridos y multi-nube.

Satisfacer las necesidades cambiantes de los programas de identidad modernos

En IBM, durante los últimos años, hemos acelerado la innovación en toda la cartera de Verify para satisfacer las necesidades cambiantes de los programas de identidad modernos. Hemos ampliado las opciones de autenticación sin contraseña y resistente al phishing, fortalecido nuestra experiencia de usuario para el registro y la incorporación, y ampliado el soporte para proveedores de identidad modernos y ecosistemas de aplicaciones. En todas las identidades de fuerza laboral, clientes y socios—junto con la categoría de identidades de máquinas y cargas de trabajo en rápido crecimiento—IBM Verify ofrece capacidades sólidas en datos de identidad, automatización del ciclo de vida, gobernanza y acceso adaptativo.

Creemos que este reconocimiento valida la Estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad que priorice la identidad y que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, la gobernanza y los insights en entornos distribuidos. Con una marca global, una profunda experiencia en la industria y uno de los ecosistemas de socios de identidad y seguridad más grandes del mercado, IBM continúa compitiendo de manera efectiva en una amplia gama de necesidades de gestión de acceso, desde el acceso de la fuerza laboral empresarial hasta la autenticación del consumidor y el acceso a nivel de máquina para API. , cargas de trabajo y sistemas de IA.

Centrado en ayudar a los clientes a conectarse de forma segura en todas partes

A medida que la identidad se convierte en el tejido conectivo de la confianza digital, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a conectar de forma segura a personas, datos y cargas de trabajo en todas partes. Nuestra hoja de ruta prioriza la innovación en experiencias sin contraseña, acceso adaptativo basado en riesgos, gobernanza impulsada por IA y arquitecturas de identidad híbridas que escalan en la nube, centros de datos y entornos impulsados por IA. Consideramos esto un hito en nuestro compromiso de facilitar un acceso seguro y fluido a escala empresarial.

"La identidad es ahora el tejido conectivo de la confianza digital moderna", dice Patrick Wardrop, director de Verify Products. "Creemos que este reconocimiento subraya nuestro progreso en el acceso adaptable y sin contraseña y la gobernanza infundida con IA que ayuda a los clientes a garantizar una interacción segura y sin fricciones entre usuarios, servicios y cargas de trabajo".

Tres pilares básicos de la gestión de acceso

IBM Verify se basa en tres pilares centrales que definen el futuro de la gestión de acceso:

1. Acceso seguro y sin fricciones

Autenticación sin contraseña y resistente al phishing impulsada por IA adaptativa, que ofrece experiencias fluidas y seguras para usuarios, socios e identidades de las máquinas.

2. Control unificado e insight de riesgos de identidad

Directorios consolidados, gestión automatizada del ciclo de vida y monitorización continua a través de ITDR e ISPM, permitiendo políticas consistentes y centradas en la identidad en entornos híbridos y multi-nube.

3. Una estructura de identidad híbrida impulsada por la inteligencia artificial

Una base escalable, independiente del proveedor, que conecta personas, cargas de trabajo, APIs y agentes de IA mediante acceso unificado, gobernanza y análisis —apoyando confianza cero y transformación digital segura.

Juntas, estas capacidades forman la visión de IBM para el futuro de la identidad: un tejido inteligente y unificado que protege cada identidad, simplifica las operaciones y permite la confianza en todas partes.

Explore una copia completa de 2025 Gartner Magic Quadrant for Access Management

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead