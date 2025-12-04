IBM fue nombrado líder en el Magic Quadrant 2025 para la gestión de acceso: la perspectiva de IBM

En IBM, durante los últimos años, hemos acelerado la innovación en toda la cartera de Verify para satisfacer las necesidades cambiantes de los programas de identidad modernos. Hemos ampliado las opciones de autenticación sin contraseña y resistente al phishing, fortalecido nuestra experiencia de usuario para el registro y la incorporación, y ampliado el soporte para proveedores de identidad modernos y ecosistemas de aplicaciones. En todas las identidades de fuerza laboral, clientes y socios—junto con la categoría de identidades de máquinas y cargas de trabajo en rápido crecimiento—IBM Verify ofrece capacidades sólidas en datos de identidad, automatización del ciclo de vida, gobernanza y acceso adaptativo.

Creemos que este reconocimiento valida la Estrategia a largo plazo de IBM: crear una base de seguridad que priorice la identidad y que ayude a las organizaciones a unificar el acceso, la gobernanza y los insights en entornos distribuidos. Con una marca global, una profunda experiencia en la industria y uno de los ecosistemas de socios de identidad y seguridad más grandes del mercado, IBM continúa compitiendo de manera efectiva en una amplia gama de necesidades de gestión de acceso, desde el acceso de la fuerza laboral empresarial hasta la autenticación del consumidor y el acceso a nivel de máquina para API. , cargas de trabajo y sistemas de IA.