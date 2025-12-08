Los clientes nos dicen constantemente que watsonx.governance puede acortar las auditorías, mejorar la supervisión del tiempo de ejecución, gobernar dondequiera que se encuentren los modelos y escalar las iniciativas de IA de manera responsable. Organizaciones como Deloitte lo están utilizando como una capa unificada de gobernanza de la IA dentro de sus prácticas de riesgo y cumplimiento, gestionando las obligaciones regulatorias, los riesgos y controles de IA a lo largo del ciclo de vida, y usándolo como un proyecto técnico para los clientes que desean poner en marcha la IA responsable a escala.
Otras empresas líderes también comparten esta opinión. EY, por ejemplo, está incorporando una sólida gobernanza de la IA en sus plataformas fiscales y financieras para ayudar a los clientes a poner en funcionamiento la IA responsable a escala.
"A medida que las funciones fiscales aceleran el uso de la IA, los marcos sólidos se vuelven esenciales para garantizar la confianza, la transparencia y el cumplimiento en todos los modelos y procesos", dijo Christopher Aiken, líder de plataformas fiscales en EY. “En EY, consideramos que las plataformas de gobernanza de la IA, como IBM watsonx.governance, son fundamentales para ayudar a los líderes financieros a desplegar la IA de manera responsable, vinculando la supervisión de modelos, la alineación normativa y la gestión de riesgos operativos. Este enfoque holístico no solo administra el riesgo, sino que permite a las organizaciones escalar la IA con confianza y ofrecer resultados fiscales más precisos, auditables y confiables”.
Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape destaca una realidad simple: pasar de los pilotos de IA a la producción se vuelve más rápido y de menor riesgo cuando la gobernanza se realiza correctamente.
¿Quieres el análisis completo? Lea el extracto de IDC MarketScape aquí y explore cómo watsonx.governance puede adaptarse a sus necesidades de gobernanza de IA.