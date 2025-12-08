Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM fue nombrada líder en la evaluación de plataformas de gobernanza de la IA unificadas a nivel mundial de 2025 realizada por IDC MarketScape

Con IBM watsonx.governance, puede gestionar modelos, agentes y riesgos en todas las nubes, integrándolos de manera flexible dentro de la pila de tecnología existente para gobernar la IA dondequiera que resida. 

Publicado el 8 de diciembre de 2025
Nos complace compartir que IBM se posicionó como líder en la evaluación de proveedores IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025.  

A medida que las empresas buscan escalar sus iniciativas de IA, el gobierno de IA ayuda a acelerar la adopción confiable de IA. Para nuestros clientes y socios, la conclusión es sencilla: con watsonx.governance puedes gestionar modelos, agentes y riesgos a través de nubes, integrándolos de forma flexible dentro de tu pila tecnológica existente para gobernar cualquier IA dondequiera que se encuentre.  

El informe señala: “Las organizaciones deben considerar IBM watsonx.governance cuando necesiten una gobernanza de la IA integral e independiente de la plataforma en el machine learning tradicional, la IA generativa y la IA agéntica dentro de entornos multinube o híbridos. Es ideal para industrias reguladas como las finanzas, la atención médica y el gobierno que requieren el cumplimiento de marcos como la Ley de IA de la UE, NIST AI RMF e ISO 42001. La plataforma ofrece flujo de trabajo automatizado de cumplimiento, controles basados en el Atlas de Riesgos de IA y barreras de seguridad en tiempo real, apoyadas por despliegue modular, integración abierta y IBM innovación respaldada por investigación para una gobernanza empresarial escalable y de nivel."

El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de la tecnología y los proveedores en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza un riguroso sistema de puntuación basado en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución del negocio a corto plazo. La puntuación de la estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos del cliente en un plazo de 3 a 5 años. La participación de mercado de los proveedores se representa mediante el tamaño de los íconos.

Por qué la gobernanza de la IA unificada es más importante ahora

La pila de IA se está diversificando rápidamente: los pipelines de ML tradicionales se encuentran junto a los LLM ajustados y la IA agéntica. Las empresas están aprovechando activos de múltiples fuentes y desplegándolos en diferentes plataformas. Por lo tanto, una gobernanza que solo supervise un tipo de IA no será suficiente.  

El gobierno debe abarcar machine learning (ML), IA generativa e IA agéntica con controles en tiempo real y cumplimiento de normas por diseño. Las empresas necesitan una solución independiente de la plataforma que pueda aplicar políticas, demostrar el cumplimiento y gestionar los controles en entornos híbridos y multi-nube. Con la presión y los mandatos para hacer más con la IA, esto se ha convertido en un requisito a nivel de la junta directiva.  

Tres fuerzas que impulsan esta urgencia: 

  1. Ampliación de la necesidad de evaluación y observación: a medida que crecen los sistemas de machine learning (ML), generativos y agéntico, también lo hacen la complejidad operativa y el riesgo. Los agentes de IA están pasando rápidamente de los pilotos a la producción, y las empresas buscan cada vez más formas de optimizar los flujos de trabajo mientras minimizan la exposición y mejoran el control. 
  2. Necesidad de monitoreo en tiempo real: la inyección rápida, la fuga de datos de jailbreak y las alucinaciones ahora requieren la aplicación de políticas y evaluadores en el bucle y medidas de seguridad en tiempo real, no solo revisiones fuera de línea y post hoc.  
  3. Necesidad de ajustarse a normativas complejas y en constante evolución: las organizaciones deben demostrar su conformidad con infraestructuras como la Ley de IA de la UE, el NIST IA RMF y la norma ISO 42001 con pruebas auditables.  

Marco de evaluación de IDC MarketScape

El riguroso marco de evaluación de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva de terceros en la que las organizaciones pueden confiar al tomar decisiones de tecnología de evaluación de modelos de IA basadas en:  

  • Capacidades: la evaluación de IDC MarketScape examina la gobernanza unificada de la IA a lo largo de todo el ciclo de vida del machine learning (ML) tradicional, la IA generativa y la IA agéntica. Evalúa capacidades que abarcan la definición y planificación de problemas, el desarrollo de modelos, el despliegue, la supervisión del tiempo de ejecución y la gestión continua de riesgos, seguridad y cumplimiento. 
  • Pruebas de los clientes: IDC MarketScape incorpora referencias directas de clientes que los proveedores ofrecen sobre el valor entregado, la facilidad de uso, la experiencia de implementación y la satisfacción general, proporcionando puntos de prueba tangibles más allá de demostraciones de productos o pruebas de laboratorio. 
  • Preparación para el futuro: la perspectiva estratégica de IDC MarketScape evalúa qué tan bien está posicionado un proveedor para los próximos 3 a 5 años, analizando los programas de éxito del cliente, la cobertura de entrega, la funcionalidad planificada, las soluciones de la industria, el ecosistema de socios, la estrategia de crecimiento y el ritmo de I+D. 

Cómo triunfa IBM watsonx.governance

Gobernanza de extremo a extremo, independiente de la plataforma: 

  • Gobierne la IA sin importar dónde se cree (IBM, código abierto, OpenAI, AWS, Meta u otras plataformas) o dónde se ejecute en IBM Cloud, AWS (incl. GovCloud), Azure, Oracle nube, on premises e híbrido, sin cambiar de plataforma. 

Observabilidad de los agentes de IA

  • Observe el rendimiento de los agentes más allá del tiempo de actividad. Realice un seguimiento de la precisión, las alucinaciones y la relevancia del contexto con telemetría fluida y captura de rastreo de razonamiento para una auditabilidad completa. 
  • Evalúe continuamente el comportamiento de los agentes mediante pruebas automatizadas y puntos de referencia versionados para garantizar la seguridad, confiabilidad y reproducibilidad en todas las actualizaciones. 
  • Equilibre el costo, la latencia y el rendimiento con insights visualizados que identifican problemas, recomiendan mejoras y permiten un ajuste continuo del rendimiento del agente. 

Garantía de decisiones en producción:  

  • Tratar a los agentes como activos gobernados; evaluación continua en el ciclo, aplicación de políticas y bloqueo/ruta/retroceso automatizados cuando sea necesario.
  • Enrutamiento dinámico, como activar automáticamente una búsqueda web externa o flujos de trabajo alternativos cuando la calidad del contextual es baja. 

Cumplimiento y seguridad integrados: 

  • Evaluaciones integradas de riesgos y planes de cumplimiento para identificar proactivamente obligaciones y controles que mitiguen riesgos y faciliten el cumplimiento de políticas internas, normas de las industrias y regulaciones.
  • La integración con Guardium AI Security agrega la detección de IA en la sombra y una vista unificada de las métricas de gobernanza y seguridad. 

Lo que nos dicen los clientes 

Los clientes nos dicen constantemente que watsonx.governance puede acortar las auditorías, mejorar la supervisión del tiempo de ejecución, gobernar dondequiera que se encuentren los modelos y escalar las iniciativas de IA de manera responsable. Organizaciones como Deloitte lo están utilizando como una capa unificada de gobernanza de la IA dentro de sus prácticas de riesgo y cumplimiento, gestionando las obligaciones regulatorias, los riesgos y controles de IA a lo largo del ciclo de vida, y usándolo como un proyecto técnico para los clientes que desean poner en marcha la IA responsable a escala.

Otras empresas líderes también comparten esta opinión. EY, por ejemplo, está incorporando una sólida gobernanza de la IA en sus plataformas fiscales y financieras para ayudar a los clientes a poner en funcionamiento la IA responsable a escala.

"A medida que las funciones fiscales aceleran el uso de la IA, los marcos sólidos se vuelven esenciales para garantizar la confianza, la transparencia y el cumplimiento en todos los modelos y procesos", dijo Christopher Aiken, líder de plataformas fiscales en EY. “En EY, consideramos que las plataformas de gobernanza de la IA, como IBM watsonx.governance, son fundamentales para ayudar a los líderes financieros a desplegar la IA de manera responsable, vinculando la supervisión de modelos, la alineación normativa y la gestión de riesgos operativos. Este enfoque holístico no solo administra el riesgo, sino que permite a las organizaciones escalar la IA con confianza y ofrecer resultados fiscales más precisos, auditables y confiables”. 

Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape destaca una realidad simple: pasar de los pilotos de IA a la producción se vuelve más rápido y de menor riesgo cuando la gobernanza se realiza correctamente. 

¿Quieres el análisis completo? Lea el extracto de IDC MarketScape aquí y explore cómo watsonx.governance puede adaptarse a sus necesidades de gobernanza de IA. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance