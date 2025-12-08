Nos complace compartir que IBM se posicionó como líder en la evaluación de proveedores IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025.

A medida que las empresas buscan escalar sus iniciativas de IA, el gobierno de IA ayuda a acelerar la adopción confiable de IA. Para nuestros clientes y socios, la conclusión es sencilla: con watsonx.governance puedes gestionar modelos, agentes y riesgos a través de nubes, integrándolos de forma flexible dentro de tu pila tecnológica existente para gobernar cualquier IA dondequiera que se encuentre.

El informe señala: “Las organizaciones deben considerar IBM watsonx.governance cuando necesiten una gobernanza de la IA integral e independiente de la plataforma en el machine learning tradicional, la IA generativa y la IA agéntica dentro de entornos multinube o híbridos. Es ideal para industrias reguladas como las finanzas, la atención médica y el gobierno que requieren el cumplimiento de marcos como la Ley de IA de la UE, NIST AI RMF e ISO 42001. La plataforma ofrece flujo de trabajo automatizado de cumplimiento, controles basados en el Atlas de Riesgos de IA y barreras de seguridad en tiempo real, apoyadas por despliegue modular, integración abierta y IBM innovación respaldada por investigación para una gobernanza empresarial escalable y de nivel."