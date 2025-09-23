IBM ha sido nombrada líder en IDC MarketScape: Worldwide GenAI Evaluation Technology Products 2025 Vendor Assessment.
Creemos que este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM watsonx.governance, y el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de IA responsable, escalable y confiable.
“Las empresas que tienen un entorno tecnológico diverso pueden encontrar que IBM representa un proveedor neutral; por ejemplo, no está vinculado a un servicio en la nube en particular. Además, las empresas que valoran el conjunto más amplio de ofertas adyacentes de IBM, incluida la documentación automatizada, las medidas de seguridad y las ofertas de seguridad, deben considerar a IBM”, dice el informe de IDC MarketScape.
El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de la tecnología y los proveedores en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de las capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución del negocio a corto plazo. La puntuación de la estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos del cliente en un plazo de 3 a 5 años. La participación de mercado de los proveedores está representada por el tamaño de los íconos
El marco riguroso de evaluación de IDC MarketScape proporciona una evaluación objetiva de terceros que las organizaciones pueden confiar al tomar decisiones de tecnología de evaluación de modelos de IA.
El marco considera las siguientes 5 categorías:
Lo que creemos que son las fortalezas de IBM:
IBM watsonx.governance ofrece un enfoque unificado para gestionar todo el ciclo de vida de la IA, desde el desarrollo hasta el despliegue. Con un cuestionario guiado, los usuarios pueden definir problemas de negocio, ayudar a descubrir e identificar los riesgos potenciales y descubrir estrategias de mitigación.
Estas dimensiones de riesgo se asignan a métricas que se pueden utilizar durante el proceso de evaluación. Además, este proceso integrado extrae automáticamente metadatos durante el proceso de evaluación, almacenándolos en una hoja de datos centralizada y proporciona un registro transparente del proceso de desarrollo de aplicaciones, que incluye información sobre el modelo, plantillas de instrucciones y más. Al incorporar tecnología de evaluación en este ciclo de vida estrechamente integrado, que incluye documentación, nos diferenciamos como una solución ideal para usuarios empresariales.
Al integrar datos de riesgo, evaluaciones de riesgo y control, eventos de pérdida internos y externos e indicadores o métricas clave de riesgo, los equipos pueden obtener una visión integral de su postura de riesgo en toda la empresa. Esto puede ayudar a las empresas a identificar automáticamente los riesgos a medida que surgen, en tiempo real. Además, IBM watsonx.governance proporciona una calificación de riesgo automática, lo que brinda a los equipos de riesgo una evaluación clara y objetiva del nivel de riesgo. Los paneles dinámicos y gráficos facilitan la identificación, medición, monitoreo y análisis rápidos, mientras que las alertas automatizadas permiten la corrección de instrucciones cuando se superan los umbrales de riesgo.
Con IBM watsonx.governance, los usuarios tienen acceso a una amplia gama de métricas predefinidas para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de IA. Estos incluyen métricas para la identificación de desviaciones, el rendimiento del modelo y otras áreas clave:
Estas métricas, entre otras, proporcionan un marco integral para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de IA. Además, los usuarios pueden crear métricas personalizadas para adaptar sus evaluaciones a los requisitos comerciales y perfiles de riesgo específicos, proporcionando una infraestructura integral de evaluación.
Otra innovación del equipo de IBM es el “E Evaluation Studio”. Esta característica proporciona dos capacidades clave:
Evaluation Studio ayuda a los desarrolladores a evaluar diferentes versiones de la instrucción en un conjunto de datos y comparar los resultados en una interfaz de usuario intuitiva. También proporciona soporte para una clasificación personalizada única en la que los usuarios pueden crear un esquema de clasificación personalizado seleccionando métricas y asignándoles ponderaciones en función de la importancia. Esto ayuda a los usuarios a optimizar fácilmente una instrucción que se utilizará en una herramienta o agente.
watsonx.governance, Evaluation Studio también admite el seguimiento de experimentos, que es una herramienta poderosa para crear mejores sistemas de IA agéntica. Puede configurar rápidamente experimentos, probar diferentes variantes (del agente) y etiquetarlas con detalles como el modelo, el recuperador o la instrucción que utilizó. Las comparaciones en paralelo basadas en la latencia, el costo y la calidad (como la fidelidad) facilitan ver qué funciona mejor. Es importante destacar que la plataforma le ayuda a almacenar el código exacto para cada ejecución, lo que libera a los desarrolladores de guardar cada versión y les permite centrarse en crear y mejorar el agente.
La solución IBM watsonx.governance admite evaluadores en el bucle listos para usar, basados en decoradores, lo que establece un nuevo estándar para la gobernanza de agentes, proporcionando a los clientes la capacidad de evaluar métricas y utilizarlas para decidir el flujo de ejecución del agente. IBM watsonx.governance también admite la evaluación de agentes fuera de línea a través de evaluadores de agentes que ayudan a evaluar los agentes de IA en datos de prueba a medida que se crean. Entre sus principales características se incluyen:
Esta innovadora herramienta ofrece una visibilidad y un control incomparables sobre el rendimiento de los agentes, lo que permite a los clientes optimizar sus flujos de trabajo e impulsar mejores resultados.
Para potenciar aún más a los equipos de operaciones de IA/machine learning (ML), IBM se compromete a impulsar la innovación con una cartera de nuevas características. En las próximas versiones, experimentará las características adicionales de gobernanza agéntica, como:
La gobernanza ya no es una barrera definida por el cumplimiento y la auditoría. Ahora es un habilitador de escala, que permite a los equipos crear sistemas de IA generativa que sean robustos y transparentes, y estén listos para el despliegue empresarial. La gobernanza se trata de crear agentes de IA, aplicaciones y modelos que son eficientes, seguros y confiables desde el principio.
A medida que la IA generativa continúa evolucionando, watsonx.governance permite a los equipos moverse rápidamente con confianza, transparencia y control. Nuestro enfoque de evaluación se centra en la gestión de riesgos en tiempo real, la gestión y el seguimiento automatizados de los experimentos y la transparencia en cada etapa. Creado teniendo en cuenta la complejidad del mundo real, watsonx.governance ayuda a los equipos a escalar de manera responsable, reducir el riesgo y desbloquear todo el potencial de la IA generativa sin disminuir su ritmo.
Aprenda más sobre IBM watsonx.governance