IBM nombrada líder en plataformas de business intelligence y analytics de IDC MarketScape 2025

25 de julio de 2025
IBM fue nombrada líder en la evaluación de proveedores de plataformas de inteligencia empresarial y analytics a nivel mundial de IDC MarketScape 2025. Este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® Cognos Analytics, así como el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de business intelligence confiable, escalable e infundida con IA.
“Las organizaciones buscan constantemente estar 'basadas en datos' o desean 'velocidad de decisión' para responder mejor a la dinámica interna o del mercado”, dice el informe de IDC MarketScape. “Sin embargo, el mercado de business intelligence y analytics ha evolucionado, y las organizaciones quieren ir más allá de los paneles. El uso de IA/ML y procesamiento de lenguaje natural no es nuevo en BIA, pero la capacidad de automatizar estas características y simplificar las interacciones sí promete impulsar una mayor adopción”.
IBM fue reconocida por las siguientes fortalezas:
IDC MarketScape también señaló: “Los proveedores están haciendo inversiones que destacan la trazabilidad y la explicabilidad de sus respuestas de IA. También están construyendo su capa semántica para garantizar respuestas precisas”. Creemos que esto se alinea con el enfoque de IBM para fundamentar la IA en una capa semántica gobernada y apoyar la adopción responsable a escala empresarial.
A medida que las organizaciones modernizan sus entornos de BI e invierten en estrategias de datos “preparadas para la IA”, la capacidad de escalar analytics entre usuarios y casos de uso es crítico. Cognos Analytics respalda este recorrido a través de la automatización, la arquitectura flexible y la integración en todo el ecosistema de nube híbrida e IA de IBM.
Descargue el extracto de IDC MarketScape para saber por qué IBM fue nombrada líder y cómo IBM Cognos Analytics ayuda a las organizaciones a acelerar la toma de decisiones basada en datos.
Aprenda más sobre IBM Cognos Analytics
Fuente: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, doc #US52034725e, julio de 2025.