IBM nombrada líder en plataformas de business intelligence y analytics de IDC MarketScape 2025

IBM fue nombrada líder en la evaluación de proveedores de plataformas de inteligencia empresarial y analytics a nivel mundial de IDC MarketScape 2025. Este reconocimiento refleja el impacto creciente y la innovación continua de IBM® Cognos Analytics, así como el compromiso de IBM de satisfacer las demandas modernas de business intelligence confiable, escalable e infundida con IA.

“Las organizaciones buscan constantemente estar 'basadas en datos' o desean 'velocidad de decisión' para responder mejor a la dinámica interna o del mercado”, dice el informe de IDC MarketScape. “Sin embargo, el mercado de business intelligence y analytics ha evolucionado, y las organizaciones quieren ir más allá de los paneles. El uso de IA/ML y procesamiento de lenguaje natural no es nuevo en BIA, pero la capacidad de automatizar estas características y simplificar las interacciones sí promete impulsar una mayor adopción”.

