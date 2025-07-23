Los equipos de software actuales se enfrentan a una presión creciente para entregar más rápido, modernizar los sistemas obsoletos y garantizar la seguridad y la escalabilidad en entornos híbridos cada vez más complejos. Los desarrolladores no solo buscan herramientas, sino también una solución inteligente que les permita crear, desplegar y mantener aplicaciones con facilidad, con la IA como socio de confianza en cada paso del camino.

IBM® watsonx Code Assistant, lanzado en 2023 y basado en los potentes modelos fundacionales Granite de IBM, está diseñado específicamente para las complejas necesidades de las grandes organizaciones. Lleva la generación de código y modernización impulsados por IA a entornos de nube híbrida y heredados, donde muchas empresas aún ejecutan sus cargas de trabajo más críticas.