22 de julio de 2025
Nos complace anunciar que IBM fue nombrada líder en IDC MarketScape 2025: evaluación de proveedores de tecnologías de ingeniería de software y programación de IA a nivel mundial. Creemos que este reconocimiento destaca nuestro compromiso continuo de ayudar a las empresas a modernizar y automatizar su desarrollo de software con IA de nivel empresarial.
Los equipos de software actuales se enfrentan a una presión creciente para entregar más rápido, modernizar los sistemas obsoletos y garantizar la seguridad y la escalabilidad en entornos híbridos cada vez más complejos. Los desarrolladores no solo buscan herramientas, sino también una solución inteligente que les permita crear, desplegar y mantener aplicaciones con facilidad, con la IA como socio de confianza en cada paso del camino.
IBM® watsonx Code Assistant, lanzado en 2023 y basado en los potentes modelos fundacionales Granite de IBM, está diseñado específicamente para las complejas necesidades de las grandes organizaciones. Lleva la generación de código y modernización impulsados por IA a entornos de nube híbrida y heredados, donde muchas empresas aún ejecutan sus cargas de trabajo más críticas.
Watsonx Code Assistant es reconocido por su fortaleza en las 5 áreas siguientes:
Si bien su soporte para paradigmas emergentes nativos de la nube, como sin servidor y Terraform, sigue evolucionando, watsonx Code Assistant ya ofrece un valor excepcional para empresas con necesidades de modernización complejas basadas en el cumplimiento.
Desde los servicios financieros hasta el gobierno y la atención médica, las organizaciones que operan en sectores altamente regulados confían en watsonx Code Assistant para modernizarse de forma segura, eficiente y a escala. Sus capacidades de nivel empresarial y su despliegue flexible lo convierten en un socio confiable para quienes priorizan la resiliencia operativa y la gobernanza.
Lea el extracto de IDC MarketScape para aprender por qué IBM es líder en tecnologías de programación de IA y tecnología de ingeniería de software.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" by: Arnal Dayaratna, julio de 2025, IDC # US52982525IDC
El modelo de análisis de proveedores de MarketScape está diseñado para proporcionar una visión general de la aptitud competitiva de los proveedores de ICT en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. La puntuación de capacidades mide el producto del proveedor, la comercialización y la ejecución del negocio a corto plazo. La puntuación de la estrategia mide la alineación de las estrategias de los proveedores con los requisitos del cliente en un plazo de 3 a 5 años. La participación de mercado de los proveedores está representada por el tamaño de los círculos.