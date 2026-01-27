Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM fue nombrada líder en HFS Horizons 2025 por servicios de abastecimiento y adquisiciones

Publicado el 27 de enero de 2026
Vista aérea de un avión que vuela sobre el agua y un muelle de envío de contenedores

Hoy en día, las adquisiciones van más allá de la reducción de costos. Se trata de construir resiliencia y agilidad, además de crear valor en toda la compañía. Como señaló HFS, la próxima frontera es la orquestación, en la que la tecnología, los datos y las personas trabajan juntos para ofrecer mejores resultados.

En IBM Operaciones de adquisiciones, nuestra misión sigue siendo clara: ayudar a los clientes a superar las crecientes expectativas, los presupuestos reducidos y la complejidad cada vez mayor. Al entrar en 2026, comenzamos con renovada energía y enfoque en seguir impulsando la transformación y aportando valor estratégico a nuestros clientes. El informe HFS Horizons 2025: Servicios de abastecimiento y adquisiciones (PDF) subraya nuestro compromiso con habilitar esta transformación y crear un impacto tangible para las empresas.

Tendencias clave que dan forma a las adquisiciones

El informe de HFS Horizons señala varios cambios que redefinen las operaciones de adquisiciones:

  • IA a escala: los agentes inteligentes y la IA generativa están pasando de los pilotos a la producción, impulsando las compras guiadas, los copilotos de negociación y los analytics de riesgos contractuales.
  • Orquestación como servicio: las empresas quieren socios que puedan integrarse en diversas pilas de tecnología sin un cambio completo de plataforma, lo que hace que la interoperabilidad sea una prioridad.
  • Modelos basados en resultados: los proveedores se centran en el impacto medible en el negocio: mejora del cumplimiento de normas, tiempos de ciclo más rápidos y mayor colaboración con los proveedores.
  • Ganancias directas en adquisiciones: más allá del gasto indirecto, las estrategias de abastecimiento ahora se extienden más profundamente a los materiales directos y la logística, respaldadas por modelos basados en escenarios.
  • Los datos como la verdadera barrera: mala calidad de los datos

Cómo IBM está cambiando las operaciones de adquisiciones

En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de adquisiciones, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento cognitivo de facturas, para crear una función de adquisiciones más inteligente y ágil.

Los expertos de la industria coinciden en que estamos transformando la forma en que se realizan las operaciones de adquisiciones. "IBM está avanzando en la orquestación de adquisiciones con una mayor automatización y agentes aumentados por IA en la cadena de valor desde el inicio hasta el pago, centrándose en los resultados comerciales a escala para la función de adquisiciones de las empresas", dice Srini Vadepalli, líder de práctica en HFS. “A medida que las empresas se esfuerzan por lograr una cobertura del gasto del 100% y buscan la resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona las adquisiciones como una experiencia inteligente, adaptable y reinventada. Esto permite a los líderes de adquisiciones centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.

Al combinar la tecnología con la experiencia y el criterio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el insight humano y la inteligencia digital trabajen juntos y en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.

Lo que distingue a IBM en la transformación de las adquisiciones

El informe HFS Horizons posiciona a IBM como líder por su capacidad para combinar tecnología avanzada con una profunda experiencia en el dominio para transformar las adquisiciones en una función estratégica. Esto es lo que distingue a IBM:

  • Orquestación impulsada por IA: IBM integra la IA agéntica y la generativa en todo el proceso desde el inicio hasta el pago, lo que permite flujos de trabajo inteligentes que simplifican el proceso de adquisiciones y mejoran la toma de decisiones.
  • Modelo humano y digital: nuestro enfoque combina la automatización con la experiencia humana, creando una experiencia de "concierge digital" que mejora la participación del usuario y la agilidad operativa.
  • Soluciones modulares e interoperables: la estrategia de plataforma de IBM admite la orquestación entre diversas pilas tecnológicas, lo que ayuda a las empresas a modernizar sin necesidad de realizar cambios disruptivos en sus plataformas.
  • Colaboración en el ecosistema: las sólidas asociaciones con innovadores y plataformas líderes, como SAP Ariba, ServiceNow y socios de gastos de cola como Zycus, Fairmarkit y Globality para el abastecimiento autónomo, garantizan flexibilidad y escalabilidad para los clientes.
  • Innovación a escala: respaldada por importantes inversiones en I+D y capacidades de entrega global, IBM reúne tecnología y consultoría para ofrecer transformación en entornos de adquisiciones complejos.
  • Visión para las adquisiciones autónomas: IBM está avanzando hacia flujos de trabajo autónomos, comenzando con el gasto final y expandiéndose a lo largo del ciclo de vida de las adquisiciones, posicionando a los clientes para la madurez de las adquisiciones de próxima generación.

Vea lo que sigue

El liderazgo de IBM en el informe HFS Horizons no es solo una insignia, sino un reflejo de cómo estamos ayudando a los clientes a reimaginar las adquisiciones como un controlador estratégico del valor empresarial.

Descargue el informe completo de HFS Horizons para explorar los insights y ver por qué IBM está liderando las operaciones de adquisiciones.

Descargue el informe (PDF)

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader