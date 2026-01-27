IBM fue nombrada líder en HFS Horizons 2025 por servicios de abastecimiento y adquisiciones

En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de adquisiciones, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento cognitivo de facturas, para crear una función de adquisiciones más inteligente y ágil.

Los expertos de la industria coinciden en que estamos transformando la forma en que se realizan las operaciones de adquisiciones. "IBM está avanzando en la orquestación de adquisiciones con una mayor automatización y agentes aumentados por IA en la cadena de valor desde el inicio hasta el pago, centrándose en los resultados comerciales a escala para la función de adquisiciones de las empresas", dice Srini Vadepalli, líder de práctica en HFS. “A medida que las empresas se esfuerzan por lograr una cobertura del gasto del 100% y buscan la resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona las adquisiciones como una experiencia inteligente, adaptable y reinventada. Esto permite a los líderes de adquisiciones centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.

Al combinar la tecnología con la experiencia y el criterio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el insight humano y la inteligencia digital trabajen juntos y en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.