IBM fue nombrada líder en HFS Horizons 2025 por servicios de abastecimiento y adquisiciones

El liderazgo de IBM en el informe HFS Horizons no es solo una insignia, sino un reflejo de cómo estamos ayudando a los clientes a reimaginar las adquisiciones como un controlador estratégico del valor empresarial.
Hoy en día, las adquisiciones van más allá de la reducción de costos. Se trata de construir resiliencia y agilidad, además de crear valor en toda la compañía. Como señaló HFS, la próxima frontera es la orquestación, en la que la tecnología, los datos y las personas trabajan juntos para ofrecer mejores resultados.
En IBM Operaciones de adquisiciones, nuestra misión sigue siendo clara: ayudar a los clientes a superar las crecientes expectativas, los presupuestos reducidos y la complejidad cada vez mayor. Al entrar en 2026, comenzamos con renovada energía y enfoque en seguir impulsando la transformación y aportando valor estratégico a nuestros clientes. El informe HFS Horizons 2025: Servicios de abastecimiento y adquisiciones (PDF) subraya nuestro compromiso con habilitar esta transformación y crear un impacto tangible para las empresas.
El informe de HFS Horizons señala varios cambios que redefinen las operaciones de adquisiciones:
En IBM, integramos intencionadamente la IA y la automatización en el tejido de nuestro proceso de adquisiciones, desde la compra guiada y el análisis de riesgos contractuales hasta el procesamiento cognitivo de facturas, para crear una función de adquisiciones más inteligente y ágil.
Los expertos de la industria coinciden en que estamos transformando la forma en que se realizan las operaciones de adquisiciones. "IBM está avanzando en la orquestación de adquisiciones con una mayor automatización y agentes aumentados por IA en la cadena de valor desde el inicio hasta el pago, centrándose en los resultados comerciales a escala para la función de adquisiciones de las empresas", dice Srini Vadepalli, líder de práctica en HFS. “A medida que las empresas se esfuerzan por lograr una cobertura del gasto del 100% y buscan la resiliencia en cadenas de suministro complejas, el enfoque de IBM posiciona las adquisiciones como una experiencia inteligente, adaptable y reinventada. Esto permite a los líderes de adquisiciones centrarse en las decisiones estratégicas, el cumplimiento y la creación de valor para las empresas”.
Al combinar la tecnología con la experiencia y el criterio de nuestro personal, podemos ofrecer resultados transformadores que son a la vez pragmáticos e impactantes. Este enfoque equilibrado garantiza que el insight humano y la inteligencia digital trabajen juntos y en armonía, impulsando una mayor eficiencia, eficacia y valor para nuestros clientes.
El informe HFS Horizons posiciona a IBM como líder por su capacidad para combinar tecnología avanzada con una profunda experiencia en el dominio para transformar las adquisiciones en una función estratégica. Esto es lo que distingue a IBM:
Descargue el informe completo de HFS Horizons para explorar los insights y ver por qué IBM está liderando las operaciones de adquisiciones.