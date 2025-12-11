IBM recibió el nombramiento de líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de integración de datos por vigésimo año consecutivo

El 70% de las organizaciones emplea más de una herramienta de integración de datos y la mitad emplea al menos tres, lo que aumenta el costo y la complejidad y limita la agilidad.
watsonx.data integration elimina esta fragmentación al unificar datos por lotes, transmisión en tiempo real, replicación, observabilidad de datos e integración de datos no estructurados dentro de un único plano de control.
Esta arquitectura unificada soporta experiencias de creación de pipelines asistidas por IA, de código bajo y code-first, permitiendo que cada miembro del equipo, independientemente de su nivel de habilidad, contribuya a la integración de datos. Por ejemplo, con el nuevo SDK de Python, los desarrolladores pueden desbloquear una experiencia de creación de código primero para crear y gestionar pipelines que estén versionados, documentados y sean fáciles de mantener. Este enfoque permite crear procesos más rápidos y seguros gracias a la automatización impulsada por SDK, lo que acelera la entrega y garantiza la reproducibilidad y la seguridad. Mientras tanto, los usuarios menos técnicos pueden convertir el lenguaje natural en pipelines completamente desarrollados, desplegados y optimizados mediante autoría agente, permitiendo que equipos de cualquier tamaño escalen su integración de datos para satisfacer las necesidades del negocio.
Con watsonx.data integration, las organizaciones pueden desvincular el diseño de pipelines del estilo de ejecución y desplegar en entornos con total visibilidad y control. Para las compañías que gestionan miles de flujos de datos a través de sistemas en la nube y on premises, este enfoque unificado elimina la proliferación de herramientas, reduce la carga de mantenimiento y establece una visión única de la herencia y el rendimiento.