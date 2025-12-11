IBM recibió el nombramiento de líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de integración de datos por vigésimo año consecutivo

Según una encuesta de Gartner, el 63% de las organizaciones no tienen o no están seguras de tener las prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA. A medida que aumentan los volúmenes de datos y se diversifican los formatos, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores:

Escasez de habilidades : la falta de recursos de ingeniería de datos ralentiza la integración.

: la falta de recursos de ingeniería de datos ralentiza la integración. Expansión de herramientas : unir herramientas de integración fragmentadas es costoso e ineficiente.

: unir herramientas de integración fragmentadas es costoso e ineficiente. Deuda de pipeline: cada cambio en la tecnología de almacenamiento de datos hace que los pipelines de datos existentes queden obsoletos.

cada cambio en la tecnología de almacenamiento de datos hace que los pipelines de datos existentes queden obsoletos. Brechas de rendimiento y calidad: visibilidad limitada de la confiabilidad, el costo y el rendimiento.

Estos no son solo obstáculos operativos; son barreras estratégicas para el éxito de la IA.

En IBM, nos hemos comprometido a evolucionar la integración de datos hasta convertirla en la columna vertebral inteligente de la IA empresarial. Creemos que es este enfoque el que ha convertido a IBM en líder en el Gartner Magic Quadrant para herramientas de integración de datos por vigésimo año consecutivo.

Lea un extracto del informe de Gartner aquí.