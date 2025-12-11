Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM recibió el nombramiento de líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de integración de datos por vigésimo año consecutivo

Para nosotros, dos décadas de reconocimiento en el cuadrante del Líder subrayan la innovación continua de IBM para ayudar a las organizaciones a simplificar la integración, reducir la complejidad mediante automatización y ofrecer datos fiables a escala.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
Ilustración digital de la arquitectura de datos con un cuadrado azul plano flotando sobre una huella de cuadrados azules interconectados
By Scott Brokaw

Según una encuesta de Gartner, el 63% de las organizaciones no tienen o no están seguras de tener las prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA. A medida que aumentan los volúmenes de datos y se diversifican los formatos, las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores:

  • Escasez de habilidades: la falta de recursos de ingeniería de datos ralentiza la integración.
  • Expansión de herramientas: unir herramientas de integración fragmentadas es costoso e ineficiente.
  • Deuda de pipeline: cada cambio en la tecnología de almacenamiento de datos hace que los pipelines de datos existentes queden obsoletos.
  • Brechas de rendimiento y calidad: visibilidad limitada de la confiabilidad, el costo y el rendimiento.

Estos no son solo obstáculos operativos; son barreras estratégicas para el éxito de la IA.

En IBM, nos hemos comprometido a evolucionar la integración de datos hasta convertirla en la columna vertebral inteligente de la IA empresarial. Creemos que es este enfoque el que ha convertido a IBM en líder en el Gartner Magic Quadrant para herramientas de integración de datos por vigésimo año consecutivo.

Lea un extracto del informe de Gartner aquí.

La próxima era de integración de datos: simplicidad y escala impulsadas por IA

La próxima evolución de la integración de datos no consiste en mover los datos más rápido. Se trata de hacer la integración más inteligente. A medida que la IA remodela la forma en que diseñamos, operamos y monitoreamos los pipelines. IBM está infundiendo inteligencia en cada etapa del ciclo de vida de integración de datos.

La integración de IBM watsonx.data reinventa la integración para la era de la IA al aportar el poder de los asistentes y agentes de IA para simplificar la creación de pipelines, unificar las operaciones y capacitar a los usuarios de todos los niveles de habilidades.

Empoderamiento de todos los usuarios mediante la creación de procesos impulsados por IA.

La demanda de ingenieros de datos nunca ha sido tan alta, pero escalar la integración de datos no debería depender únicamente del acceso a conocimientos especializados.

watsonx.data integration reimagina este proceso ampliando la creación de tuberías de datos más allá de los equipos técnicos. Con la creación de pipelines agénticos, tanto los usuarios empresariales como los técnicos pueden definir su intención en un lenguaje sencillo y dejar que la herramienta la traduzca en pipelines optimizados para su caso de uso. El agente de IA genera un diseño propuesto, lo valida con entrada humana y produce procesos listos para la producción, acelerando el tiempo de creación de valor.

El papel de la IA en la integración no se limita a la creación de contenidos. Una vez en producción, los agentes inteligentes monitorean y optimizan continuamente las canalizaciones a través de la capacidad de observabilidad de los datos impulsada por IA que predice y previene fallas. Al combinar el análisis de causa principal basado en el linaje con la corrección recomendada por IA, los agentes de Observabilidad reducen drásticamente el Tiempo Medio para Detectar (MTTD) y el Tiempo Medio para Resolver (MTTR), garantizando que cada pipeline se ejecute según lo diseñado, siempre.

Datos para IA: convertir datos no estructurados en inteligencia preparada

La mayoría de las empresas dominan los datos estructurados. La verdadera oportunidad y complejidad radican en el 80%-90% de los datos empresariales que permanecen sin estructurar: documentos, correos electrónicos, registros de chat, transcripciones e imágenes. Estas fuentes contienen insights críticos sobre las necesidades de los clientes, los riesgos de cumplimiento y los patrones del mercado, si tan solo pudieran aprovecharse de manera eficiente.

Para abordar estos desafíos, la solución de IBM proporciona a los equipos de datos una plataforma de código bajo para ingerir automáticamente datos en bruto no estructurados, organizarlos con funcionalidad de arrastrar y soltar y poblar los resultados en objetivos como bases de datos vectoriales. Esta capacidad desbloquea casos de uso completamente nuevos, permitiendo a las organizaciones aprovechar sus datos no estructurados para impulsar las canaletas de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), impulsar agentes de IA más precisos y generar analytics más profundos en toda la compañía.

Con estas características, los equipos pueden construir pipelines reutilizables y repetibles que procesan y transforman todos los datos de tu organización, mientras reducen el tedioso trabajo manual que a menudo implica preparar datos en bruto no estructurados para IA De nivel empresarial.

Simplifique para escalar: el poder de la integración unificada

El 70% de las organizaciones emplea más de una herramienta de integración de datos y la mitad emplea al menos tres, lo que aumenta el costo y la complejidad y limita la agilidad.

watsonx.data integration elimina esta fragmentación al unificar datos por lotes, transmisión en tiempo real, replicación, observabilidad de datos e integración de datos no estructurados dentro de un único plano de control.

Esta arquitectura unificada soporta experiencias de creación de pipelines asistidas por IA, de código bajo y code-first, permitiendo que cada miembro del equipo, independientemente de su nivel de habilidad, contribuya a la integración de datos. Por ejemplo, con el nuevo SDK de Python, los desarrolladores pueden desbloquear una experiencia de creación de código primero para crear y gestionar pipelines que estén versionados, documentados y sean fáciles de mantener. Este enfoque permite crear procesos más rápidos y seguros gracias a la automatización impulsada por SDK, lo que acelera la entrega y garantiza la reproducibilidad y la seguridad. Mientras tanto, los usuarios menos técnicos pueden convertir el lenguaje natural en pipelines completamente desarrollados, desplegados y optimizados mediante autoría agente, permitiendo que equipos de cualquier tamaño escalen su integración de datos para satisfacer las necesidades del negocio.

Con watsonx.data integration, las organizaciones pueden desvincular el diseño de pipelines del estilo de ejecución y desplegar en entornos con total visibilidad y control. Para las compañías que gestionan miles de flujos de datos a través de sistemas en la nube y on premises, este enfoque unificado elimina la proliferación de herramientas, reduce la carga de mantenimiento y establece una visión única de la herencia y el rendimiento. 

Crear confianza en cada pipeline: los metadatos como ventaja invisible

La confiabilidad de los datos depende de más que el movimiento o el monitoreo; requiere una visibilidad de extremo a extremo que permita una detección proactiva, una resolución más rápida de los problemas y una mayor confianza en la calidad de los datos. Las sólidas capacidades de gestión de metadatos de IBM actúan como un diferenciador, basadas en conexiones profundas entre watsonx.data integration y watsonx.data intelligence que impulsan a los agentes a rastrear el linaje, adaptar los flujos de trabajo y garantizar la integridad continua de los datos.

Este tejido de metadatos en todo el ecosistema watsonx.data convierte la gobernanza de una tarea de cumplimiento en una fortaleza operativa que brinda a los equipos transparencia, trazabilidad y confianza en cada etapa del ciclo de vida de integración de datos.

Por qué pensamos que este reconocimiento es importante (y lo que viene después)

Para nosotros, el vigésimo año de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para herramientas de integración de datos no es solo un reflejo de la longevidad. Creemos que es prueba de la innovación continua en simplificar y modernizar cómo los datos alimentan la IA.

Organizaciones de todas las industrias están utilizando watsonx.data integration para:

  • Unificar datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos para que los modelos de IA tengan una visibilidad completa y gobernada de la información empresarial
  • Mantener la calidad y fiabilidad continua de los datos mediante una observabilidad integrada que mantiene las canaletas saludables y los datos fiables
  • Potenciar la toma de decisiones en tiempo real y los insights para la detección de fraude, la personalización y la Interacción del cliente al garantizar que los datos lleguen a las aplicaciones a la velocidad del negocio
  • Convertir los datos operativos y transaccionales en formatos listos para analytics que generen informes más precisos y una mejor inteligencia del negocio
  • Consolidar múltiples herramientas y métodos de creación dentro de un solo plano de control, simplificando la gestión de integración y reduciendo la sobrecarga operativa

En cada paso, watsonx.data integration aplica agentes inteligentes que monitorean el movimiento de datos, razonan sobre las dependencias y actúan de forma autónoma para optimizar los resultados, asegurando que los datos sean oportunos, gobernados y de calidad garantizada sin sobrecarga.

Agende una demostración en vivo para ver cómo watsonx.data integration puede ayudarle a hacer que cada conjunto de datos esté listo para la IA, y que cada resultado de la IA sea confiable.

Lea el informe completo para obtener más información sobre nuestro posicionamiento.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

