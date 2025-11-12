Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube

Publicado el 12 de noviembre de 2025
Esta es la quinta vez este año que IBM ha sido reconocida como líder por Gartner, en áreas de productos que IBM reconoce como datos e IA, incluyendo Gartner Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos, Gartner Magic Quadrant para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA, Gartner Magic Quadrant para plataformas de ciencia de datos y machine learning, y Gartner Magic Quadrant para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, líderes de aseguramiento.

Estamos emocionados de Compartir que IBM ha sido nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube.  

Los datos confiables son la base de una IA precisa y confiable, e IBM lidera ese cambio. Las organizaciones que utilizan watsonx.data están mejorando la precisión de la IA hasta en un 40 %*, reduciendo el tiempo de preparación de datos y desplegando modelos más rápido en entornos híbridos. 

Creemos que este rendimiento es lo que posicionó a IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube en 2025. En nuestra perspectiva, el reconocimiento de este año es una afirmación del objetivo de IBM de impulsar el creciente éxito de nuestros clientes con watsonx.data, Db2, Netezza y reciente adquisición de DataStax. En conjunto, estos productos permiten a las empresas modernizar cargas de trabajo, simplificar las operaciones de datos y potenciar una IA fiable y escalable con datos preparados para IA. 

Puede recibir una copia gratuita del informe aquí.

Construir IA sobre una base de datos confiables y gobernados

Hoy en día, las empresas se enfrentan a una nueva realidad: la confiabilidad de cualquier modelo de IA depende directamente de la calidad, la puntualidad y la gobernanza de los datos que lo alimentan.  El 63 % de las organizaciones o bien no tienen o no están seguros de si tienen las prácticas adecuadas de gestión de datos para IA.

Las organizaciones necesitan una plataforma que integre y enriquezca los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos y multicloud, al tiempo que garantiza el cumplimiento de normas, la observabilidad y la confianza. La observabilidad de los datos y el linaje de los datos ayudan a reducir los errores del modelo, y el gobierno integrado con estándares abiertos soporta IA explicable y conforme a las normas.

IBM aborda estas necesidades a través de nuestras dos ofertas insignia: Db2 para cargas de trabajo transaccionales de alto rendimiento y watsonx.data para cargas de trabajo de analytics, IA y lakehouse. Proporcionamos a nuestros clientes una plataforma de datos unificada y adecuada, diseñada para gestionar cada tipo de datos y carga de trabajo con una relación precio-rendimiento óptima. Nuestros clientes pueden crear una vez y desplegar en cualquier lugar, ya sea en IBM Cloud, AWS, Azure, plataforma en la nube de Google o en sus propios centros de datos, manteniendo la coherencia y la portabilidad de la carga de trabajo a través de un único plano de gobernanza y control.

Por qué destaca IBM

IBM se reúne con los líderes de datos dondequiera que estén, integrándose perfectamente con su ecosistema existente a través de estándares abiertos, al tiempo que garantiza una gobernanza de datos responsable que hace que la IA sea precisa y responsable.

Hay tres cosas que diferencian a IBM:

  1. Abierto por diseño: construido sobre estándares abiertos como Apache Iceberg y Delta Lake, para maximizar las opciones y la interoperabilidad con las inversiones de datos existentes, evitando el vendor lock-in (dependencia de proveedores).
  2. Responsable con un gobierno confiable: la calidad unificada de datos, linaje y controles de políticas garantizan una IA responsable a escala.
  3. Nube híbrida y multinube: desplegar servicios de datos en cualquier lugar como ofertas totalmente gestionadas en IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform o on premises con control unificado, gobernanza y coherencia de rendimiento.

Cómo IBM acelera los resultados empresariales

IBM permite a las empresas convertir los datos confiables en un impacto medible. Al combinar la automatización impulsada por IA, la gestión unificada de datos y la experiencia específica de la industria, IBM ayuda a los clientes a mejorar la productividad, acelerar los insights y escalar la innovación.

  • Automatización infundida con IA: los asistentes de bases de datos impulsados por IA, Db2 Intelligence Center y la optimización de consultas impulsada por IA ofrecen consultas hasta 3 veces más rápidas y una productividad 10 veces mayor.
  • Todos los datos, una plataforma: integre, prepare y entregue datos estructurados, no estructurados y semiestructurados para impulsar agentes de IA y aplicaciones confiables.
  • Profundidad de las industrias: modelos de datos robustos y específicos de las industrias y experiencia en sectores como la banca, los seguros y la venta minorista ayudan a los clientes a acelerar el tiempo de creación de valor con datos personalizados y soluciones de IA.

Empresas de todo el mundo están desbloqueando un impacto medible con la plataforma de datos en la nube de IBM al convertir sus datos en un activo estratégico para la innovación impulsada por IA:

  • Ferrari utiliza IBM watsonx para impulsar una experiencia de los aficionados de próxima generación mediante la integración de datos de carrera no estructurados para obtener contenido personalizado e insights en tiempo real, lo que da como resultado un aumento del doble de usuarios activos diarios. Leer más.
  • EY creó un lago de datos fiscales inteligente con watsonx.data y watsonx.ai, automatizando la agregación de datos y reduciendo el procesamiento manual en decenas de miles de horas. Leer más.
  • Lockheed Martin optimizó las herramientas de datos e IA con watsonx y Db2, reduciendo las herramientas a la mitad y aumentando la precisión de la IA en un 20 %. Leer más.

Datos que impulsan la próxima generación de IA

IBM continúa empujando los límites de la IA agéntica, ayudando a las organizaciones a acceder, preparar y gobernar datos confiables de alta calidad para impulsar inteligencia confiable y acelerar la productividad de la IA en todas las industrias.

Lea el informe Gartner Magic Quadrant 2025 para aprender más sobre nuestro reconocimiento como líder. 

Conectar con nuestro equipo para descubrir cómo la cartera de soluciones de bases de datos de IBM puede ayudarlo a desbloquear todo el potencial de sus datos y acelerar la innovación en IA.

Priya Srinivasan

VP, Core Software Products, Software Support & SRE

IBM

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

Stephen Mortefolio

Vice President, Product Marketing, Data & AI

IBM

