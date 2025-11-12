IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube

Esta es la quinta vez este año que IBM ha sido reconocida como líder por Gartner, en áreas de productos que IBM reconoce como datos e IA, incluyendo Gartner Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos, Gartner Magic Quadrant para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA, Gartner Magic Quadrant para plataformas de ciencia de datos y machine learning, y Gartner Magic Quadrant para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, líderes de aseguramiento.
Estamos emocionados de Compartir que IBM ha sido nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube.
Los datos confiables son la base de una IA precisa y confiable, e IBM lidera ese cambio. Las organizaciones que utilizan watsonx.data están mejorando la precisión de la IA hasta en un 40 %*, reduciendo el tiempo de preparación de datos y desplegando modelos más rápido en entornos híbridos.
Creemos que este rendimiento es lo que posicionó a IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube en 2025. En nuestra perspectiva, el reconocimiento de este año es una afirmación del objetivo de IBM de impulsar el creciente éxito de nuestros clientes con watsonx.data, Db2, Netezza y reciente adquisición de DataStax. En conjunto, estos productos permiten a las empresas modernizar cargas de trabajo, simplificar las operaciones de datos y potenciar una IA fiable y escalable con datos preparados para IA.
Hoy en día, las empresas se enfrentan a una nueva realidad: la confiabilidad de cualquier modelo de IA depende directamente de la calidad, la puntualidad y la gobernanza de los datos que lo alimentan. El 63 % de las organizaciones o bien no tienen o no están seguros de si tienen las prácticas adecuadas de gestión de datos para IA.
Las organizaciones necesitan una plataforma que integre y enriquezca los datos estructurados y no estructurados en entornos híbridos y multicloud, al tiempo que garantiza el cumplimiento de normas, la observabilidad y la confianza. La observabilidad de los datos y el linaje de los datos ayudan a reducir los errores del modelo, y el gobierno integrado con estándares abiertos soporta IA explicable y conforme a las normas.
IBM aborda estas necesidades a través de nuestras dos ofertas insignia: Db2 para cargas de trabajo transaccionales de alto rendimiento y watsonx.data para cargas de trabajo de analytics, IA y lakehouse. Proporcionamos a nuestros clientes una plataforma de datos unificada y adecuada, diseñada para gestionar cada tipo de datos y carga de trabajo con una relación precio-rendimiento óptima. Nuestros clientes pueden crear una vez y desplegar en cualquier lugar, ya sea en IBM Cloud, AWS, Azure, plataforma en la nube de Google o en sus propios centros de datos, manteniendo la coherencia y la portabilidad de la carga de trabajo a través de un único plano de gobernanza y control.
IBM se reúne con los líderes de datos dondequiera que estén, integrándose perfectamente con su ecosistema existente a través de estándares abiertos, al tiempo que garantiza una gobernanza de datos responsable que hace que la IA sea precisa y responsable.
Hay tres cosas que diferencian a IBM:
IBM permite a las empresas convertir los datos confiables en un impacto medible. Al combinar la automatización impulsada por IA, la gestión unificada de datos y la experiencia específica de la industria, IBM ayuda a los clientes a mejorar la productividad, acelerar los insights y escalar la innovación.
Empresas de todo el mundo están desbloqueando un impacto medible con la plataforma de datos en la nube de IBM al convertir sus datos en un activo estratégico para la innovación impulsada por IA:
IBM continúa empujando los límites de la IA agéntica, ayudando a las organizaciones a acceder, preparar y gobernar datos confiables de alta calidad para impulsar inteligencia confiable y acelerar la productividad de la IA en todas las industrias.
Lea el informe Gartner Magic Quadrant 2025 para aprender más sobre nuestro reconocimiento como líder.
Conectar con nuestro equipo para descubrir cómo la cartera de soluciones de bases de datos de IBM puede ayudarlo a desbloquear todo el potencial de sus datos y acelerar la innovación en IA.
