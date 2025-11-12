IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube

Esta es la quinta vez este año que IBM ha sido reconocida como líder por Gartner, en áreas de productos que IBM reconoce como datos e IA, incluyendo Gartner Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos, Gartner Magic Quadrant para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA, Gartner Magic Quadrant para plataformas de ciencia de datos y machine learning, y Gartner Magic Quadrant para herramientas de gobernanza, riesgo y cumplimiento, líderes de aseguramiento.

Estamos emocionados de Compartir que IBM ha sido nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para sistemas de gestión de bases de datos en la nube.

Los datos confiables son la base de una IA precisa y confiable, e IBM lidera ese cambio. Las organizaciones que utilizan watsonx.data están mejorando la precisión de la IA hasta en un 40 %*, reduciendo el tiempo de preparación de datos y desplegando modelos más rápido en entornos híbridos.

Creemos que este rendimiento es lo que posicionó a IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube en 2025. En nuestra perspectiva, el reconocimiento de este año es una afirmación del objetivo de IBM de impulsar el creciente éxito de nuestros clientes con watsonx.data, Db2, Netezza y reciente adquisición de DataStax. En conjunto, estos productos permiten a las empresas modernizar cargas de trabajo, simplificar las operaciones de datos y potenciar una IA fiable y escalable con datos preparados para IA.

Puede recibir una copia gratuita del informe aquí.