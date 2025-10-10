IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para API Management

API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos híbridos, multinube y locales. Con su sólido conjunto de características, que incluye agente de API, puerta de enlace de IA y portal de desarrolladores, API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.

API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor de IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, permitiendo a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo y potenciar los ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.