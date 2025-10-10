IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para API Management

Por décima vez consecutiva, IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para API Management.
Lea el informe Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para API Management.
Para nosotros, este reconocimiento destaca la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y nuestra misión continua de ofrecer soluciones API seguras, escalables e innovadoras.
Aviso: Este gráfico de Magic Quadrant fue publicado por Gartner, Inc. como parte de una nota de investigación más amplia y debe evaluarse en el contexto de todo el informe. El informe de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.
Critical Capabilities for API Management es un informe complementario de Gartner® Magic Quadrant™ 2025 y proporciona un insight más amplio de las ofertas de los proveedores, ya que se centra en 12 capacidades clave dentro de la gestión de API que abarcan 6 casos de uso.
Lea el informe Gartner Critical Capabilities for API Management 2025.
API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos híbridos, multinube y locales. Con su sólido conjunto de características, que incluye agente de API, puerta de enlace de IA y portal de desarrolladores, API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.
API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor de IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, permitiendo a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo y potenciar los ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.
Las empresas modernas funcionan con API. Asegúrese de que las suyas estén protegidas, elaboradas y listas a escala. API Connect ofrece:
Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece destacar a los clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:
Creemos que el reconocimiento de Gartner subraya el liderazgo de IBM en ayudar a las empresas a convertir las API en activos estratégicos que aceleran el crecimiento y la innovación.
Lea el informe Gartner® Magic Quadrant™ for API Management 2025.
Lea el informe Gartner® Critical Capabilities for API Management 2025.
Explore API Connect para saber cómo su organización puede desbloquear todo el potencial de las API.
Gartner, 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management, 7 de octubre de 2025, por Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. El informe se tituló Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management de 2016-2022 y Magic Quadrant for Application Services Governance de 2013-2015.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.