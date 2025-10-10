Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant 2025 para API Management

Publicado 10/10/2025
Por décima vez consecutiva, IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para API Management.

Para nosotros, este reconocimiento destaca la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y nuestra misión continua de ofrecer soluciones API seguras, escalables e innovadoras.

Aviso: Este gráfico de Magic Quadrant fue publicado por Gartner, Inc. como parte de una nota de investigación más amplia y debe evaluarse en el contexto de todo el informe. El informe de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.

IBM ocupó el primer lugar en 5 de los 6 casos de uso en el informe Gartner® Critical Capabilities for API Management 2025

Critical Capabilities for API Management es un informe complementario de Gartner® Magic Quadrant™ 2025 y proporciona un insight más amplio de las ofertas de los proveedores, ya que se centra en 12 capacidades clave dentro de la gestión de API que abarcan 6 casos de uso.

Por qué creemos que IBM® API Connect se destaca

API Connect es una solución integral de gestión de API que permite a los clientes crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos híbridos, multinube y locales. Con su sólido conjunto de características, que incluye agente de API, puerta de enlace de IA y portal de desarrolladores, API Connect ofrece una gestión integral del ciclo de vida de las API que impulsan la transformación digital.

API Connect, la capacidad de gestión de API dentro de IBM® webMethods Hybrid Integration, ofrece un entorno híbrido unificado que reinventa la integración para la era de la IA. Obtenga un nuevo valor de IBM webMethods Hybrid Integration, que incluye IBM® Cloud Pak for Integration, IBM® App Connect, Sterling, IBM® MQ y puertas de enlace de terceros, permitiendo a las organizaciones ampliar los casos de uso, optimizar los flujos de trabajo y potenciar los ecosistemas de aplicaciones modernos con múltiples estilos de integración.

Una plataforma de API preparada para IA para producir, proteger y escalar

Las empresas modernas funcionan con API. Asegúrese de que las suyas estén protegidas, elaboradas y listas a escala. API Connect ofrece:

  • Gobernanza asistida por IA para estandarizar el diseño, las pruebas y el cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida.
  • Defensa en profundidad con Noname Advanced API Security for IBM para encontrar API en la sombra, arreglar vulnerabilidades y detener las amenazas en el tiempo de ejecución.
  • Velocidad del desarrollador a través de portales de autoservicio, activos reutilizables y colaboración optimizada.
  • Control de nivel empresarial para que las API permanezcan reconocibles, gobernadas y de alto rendimiento en todas partes.

Por qué a los clientes les encanta API Connect

Más allá del reconocimiento de los analistas, nos enorgullece destacar a los clientes de todo el mundo que están obteniendo resultados que impulsan su éxito:

  • “Actualmente, alrededor del 90 % de la banca abierta en Bulgaria se desarrolla en la pila de integración de IBM y se basa en la tecnología de IBM. IBM® API Connect e IBM® Cloud Paks son tecnología de integración sólida ”. — Goran Angelov, director ejecutivo (CEO) y fundador, IBM Business Partner IBS Bulgaria. Lea el estudio de caso de IBS Bulgaria.
  • La personalización realizada en IBM API Connect tuvo un profundo impacto en nuestros clientes. Las soluciones y mejoras personalizadas optimizaron significativamente la experiencia del cliente ”. — Sameer Shetty, presidente y director de negocios digitales y transformación de Axis Bank. Lea el estudio de caso de Axis Bank.
  • “API Connect nos ayudó a crear, gestionar, proteger y socializar de manera eficiente nuestra API en el mercado ”. — Bank Albilad. Lea el estudio de caso de Bank Albilad.

Descubra por qué IBM es líder

Creemos que el reconocimiento de Gartner subraya el liderazgo de IBM en ayudar a las empresas a convertir las API en activos estratégicos que aceleran el crecimiento y la innovación.

