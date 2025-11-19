IBM fue nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 de plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA

IBM cree que nuestra colocación como líder reconoce el impulso continuo de nuestra cartera de watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de mercado y desplegable en cualquier lugar que elijan los clientes, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones impulsadas por IA de forma rápida, segura y responsable.

Recientemente, IBM ha introducido innovaciones clave que incluyen:

Nuevos modelos fundacionales Granite 4.0 junto con acceso a cualquier modelo abierto de terceros a través de la puerta de enlace IA, incluido Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medio 3 (25.05) y más.

Observabilidad ampliada , conexión a tierra y gestión del estado de los agentes para ayudar a las empresas a monitorear, depurar y optimizar las aplicaciones de IA,

el kit de desarrollo de agentes (ADK) y la integración de Langflow proporcionan a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo que necesitan para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta el despliegue empresarial sin riesgos.

Flujos de trabajo de agentes para permitir a los clientes prescribir el grado de agencia o determinismo para sus agentes de IA.

Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.