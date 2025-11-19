Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM fue nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 de plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA

El nombramiento de IBM como líder reconoce el impulso continuo de nuestra cartera de watsonx.

Publicado el 19 de noviembre de 2025
Dos personas en un escritorio de espaldas, una sentada en una silla de escritorio y la otra de pie

Nos sentimos honrados de que Gartner haya nombrado a IBM líder en el Magic Quadrant 2025 de plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA. Creemos que este reconocimiento subraya nuestro compromiso de ofrecer una IA de confianza de nivel empresarial que apoye a los desarrolladores en la construcción, despliegue y escalabilidad de aplicaciones en diferentes industrias.

Gráfico que muestra a IBM posicionado como líder en el MQ

Acelerar el desarrollo de IA con watsonx

IBM cree que nuestra colocación como líder reconoce el impulso continuo de nuestra cartera de watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de mercado y desplegable en cualquier lugar que elijan los clientes, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones impulsadas por IA de forma rápida, segura y responsable.

Recientemente, IBM ha introducido innovaciones clave que incluyen:

  • Nuevos modelos fundacionales Granite 4.0 junto con acceso a cualquier modelo abierto de terceros a través de la puerta de enlace IA, incluido Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medio 3 (25.05) y más.
  • Observabilidad ampliada, conexión a tierra y gestión del estado de los agentes para ayudar a las empresas a monitorear, depurar y optimizar las aplicaciones de IA,
  • el kit de desarrollo de agentes (ADK) y la integración de Langflow proporcionan a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo que necesitan para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta el despliegue empresarial sin riesgos.
  • Flujos de trabajo de agentes para permitir a los clientes prescribir el grado de agencia o determinismo para sus agentes de IA.

Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.

Continuar con nuestro compromiso con la IA responsable y escalable

A medida que las empresas se apresuran a integrar la IA en cada parte de su negocio, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a crear sistemas de IA responsables, escalables y confiables. 

  • La conexión a tierra, la gobernanza y la observabilidad proporcionan servicios de vectorización avanzados diseñados específicamente para la IA empresarial. La conexión a tierra utiliza servicios de vectorización avanzados que mapean los datos empresariales en representaciones estructuradas y sensibles al contexto, lo que permite a los modelos de IA y los agentes recuperar la información más precisa y relevante al generar respuestas. Esto garantiza que las salidas se mantengan alineadas con el conocimiento empresarial verificado, reduciendo alucinaciones y mejorando la confianza en los resultados de la IA.
  • IBM watsonx integra OpenTelemetry (OTel): un marco de Observabilidad de código abierto que captura y estandariza seguimientos, métricas y registros en sistemas de IA distribuidos. Al adoptar OTel, los desarrolladores y los equipos de operaciones obtienen una visibilidad profunda de cómo funcionan los componentes de IA en tiempo real, desde la inferencia del modelo hasta las llamadas a la API.
  • Los agentes de IA de watsonx aprovechan la gestión del estado y del flujo de trabajo para mantener el contexto a lo largo del tiempo: seguimiento de conversaciones, decisiones y memoria a corto plazo. Esto permite a los agentes ofrecer interacciones consistentes, similares a las humanas, al tiempo que preservan la concientización de los pasos anteriores en un flujo de trabajo o diálogo.
  • A medida que la ingeniería rápida se convierte en un elemento central en el desarrollo de aplicaciones de IA, IBM ofrece un sistema robusto de gestión de instrucciones dentro de watsonx que permite a los equipos crear, versionar, catalogar y compartir instrucciones entre proyectos. Esto respalda el comportamiento coherente del modelo, lo que permite a las empresas estandarizar la forma en que se instruyen los modelos de lenguaje y garantizar que los resultados sigan cumpliendo con los marcos de gobernanza.
  • IBM proporciona orquestación abierta y la capacidad de conectarse y orquestar a través de múltiples tipos de agentes: agentes personalizados creados de forma nativa en watsonx Orchestrate, agentes de dominio predefinidos de nuestro catálogo, agentes de socios externos en nuestro catálogo, agentes creados con A2A, agentes creados a través de Langflow y agentes con herramientas que se importan a través de servidores MCP. Permitimos la orquestación entre todos estos tipos de agentes.

Explore por qué IBM fue reconocida como líder

Lea aquí el informe completo Gartner Magic Quadrant 2025 para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA para explorar por qué IBM fue reconocido como líder y cómo IBM cree que watsonx ayuda a las empresas a acelerar su camino hacia la IA.

Lea el informe

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

Descargo de responsabilidad

Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng,  17 de noviembre de 2025

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible y puede solicitarse a IBM.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.