IBM fue nombrado líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 de plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA
Nos sentimos honrados de que Gartner haya nombrado a IBM líder en el Magic Quadrant 2025 de plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA. Creemos que este reconocimiento subraya nuestro compromiso de ofrecer una IA de confianza de nivel empresarial que apoye a los desarrolladores en la construcción, despliegue y escalabilidad de aplicaciones en diferentes industrias.
IBM cree que nuestra colocación como líder reconoce el impulso continuo de nuestra cartera de watsonx, una suite integrada que incluye watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance y watsonx Orchestrate. Disponible como un servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o a través de mercado y desplegable en cualquier lugar que elijan los clientes, watsonx ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones impulsadas por IA de forma rápida, segura y responsable.
Recientemente, IBM ha introducido innovaciones clave que incluyen:
Además, con soporte para OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx mejora las métricas y la observabilidad y proporciona una sólida capacidad de gestión de instrucciones que permite a los equipos gestionar y compartir de manera eficiente instrucciones reutilizables en todos los flujos de trabajo.
A medida que las empresas se apresuran a integrar la IA en cada parte de su negocio, IBM sigue centrándose en ayudar a los clientes a crear sistemas de IA responsables, escalables y confiables.
Lea aquí el informe completo Gartner Magic Quadrant 2025 para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA para explorar por qué IBM fue reconocido como líder y cómo IBM cree que watsonx ayuda a las empresas a acelerar su camino hacia la IA.
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 de noviembre de 2025
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación, y debería evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible y puede solicitarse a IBM.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.