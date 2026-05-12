IBM fue nombrada líder en IDC MarketScape 2025-2026 por servicios de implementación de Salesforce

El reconocimiento de IBM como líder en IDC MarketScape 2025-2026 representa lo que las empresas que navegan por la transformación de Salesforce impulsada por IA necesitan ahora: ejecución unificada de extremo a extremo que conecta la IA, los datos y la empresa central.
Las transformaciones de Salesforce más exitosas comparten un hilo común: conectan datos, plataforma e IA en una experiencia unificada que impulsa una mejor interacción del cliente, una visibilidad más profunda de 360 grados y resultados comerciales medibles. Ese es el trabajo que IBM Consulting ha estado haciendo con los clientes durante más de 25 años, y es la base sobre la cual IBM obtuvo el reconocimiento como líder en IDC MarketScape 2025-2026 para los servicios de implementación de Salesforce en todo el mundo.
Este reconocimiento refleja la capacidad de IBM Consulting para ofrecer una transformación integral de Salesforce conectada en toda la empresa, desde la estrategia y el diseño hasta los servicios gestionados, y la solidez del enfoque de IBM para unificar datos, plataforma e IA con el fin de ayudar a los clientes a aumentar sus ingresos, mejorar el servicio y operar de manera más eficiente.
El enfoque de IBM para la transformación empresarial se basa en una premisa simple: la IA es tan poderosa como los procesos y las personas que habilita y los datos y la plataforma subyacentes.
Al unificar los datos estructurados y no estructurados en toda la empresa, desde Salesforce Data Cloud hasta el mainframe y los sistemas ERP, IBM ofrece a los clientes la base de datos completa y confiable que hace que la automatización y la IA de Salesforce sean el verdadero motor que impulsa "Client 360". A partir de ahí, la profunda experiencia de IBM en la plataforma abarca todo el ciclo de vida de Salesforce, conectando todo el ecosistema de productos de Salesforce en soluciones coherentes e integrales adaptadas al negocio de cada cliente.
Es en esta intersección de datos y plataforma donde la IA da vida a la transformación. La arquitectura multiagente de IBM, basada en Salesforce Einstein y watsonx Orchestrate, permite a los agentes de IA actuar en entornos de Salesforce, SAP y mainframe simultáneamente, optimizando tanto los procesos internos como las interacciones con los clientes externos a escala.
IBM demuestra liderazgo en todo el ciclo de vida de implementación de Salesforce, desde la estrategia inicial y específica de la industria del cliente y el diseño de la plataforma hasta los servicios gestionados, al tiempo que aporta sólidas capacidades de integración que conectan Salesforce con SAP, entornos mainframe y otras plataformas empresariales centrales. IBM también es el único socio confiable para respaldar los cuatro pilares de la estrategia de comercialización de Agentforce de Salesforce, una distinción que habla de la amplitud de la industria y la experiencia funcional de IBM.
Los clientes de IBM Consulting de todas las industrias ya se están dando cuenta del valor de este liderazgo en entornos de producción.
Servicios financieros
Las instituciones financieras se enfrentan a una presión creciente para acceder a nuevos mercados, acelerar y optimizar la incorporación y originación de clientes, reducir los costos de servicio y cumplir con los complejos requisitos normativos, sin comprometer la seguridad o el acceso a los datos bancarios centrales. Los paquetes de agentes específicos de la industria de IBM ofrecen agentes de IA alineados con la normativa directamente dentro de Salesforce, lo que ayuda a las instituciones a abordar estos desafíos mientras acceden de forma segura a los datos bancarios centrales o de mainframe a través de la integración de Zero Copy.
Venta minorista y consumo
Los minoristas tienen dificultades para unificar datos fragmentados de clientes entre canales, lo que dificulta ofrecer experiencias personalizadas y congruentes que fomentan la lealtad y las compras repetidas. IBM ayuda a los minoristas a utilizar Salesforce Data Nube y Agentforce para unificar los datos de los clientes en tiempo real y monitorear las actividades actuales y del mercado objetivo, automatizar ofertas personalizadas, interacciones de servicio y recomendaciones basadas en inventario en todos los puntos de contacto.
Operaciones empresariales complejas
Las organizaciones que ejecutan sistemas SAP o mainframe junto con Salesforce a menudo enfrentan fricciones significativas entre las operaciones de front y back office, lo que ralentiza la resolución de casos, crea brechas de servicio y limita la efectividad de campo. Las capacidades de integración de IBM permiten que los agentes de IA orquestados a través de watsonx y Einstein actúen en ambos entornos simultáneamente, mejorando la gestión de servicios y acelerando la resolución sin requerir una costosa migración de datos o consolidación de plataformas.
La práctica de Salesforce de IBM Consulting es una de las más establecidas en el ecosistema. Durante más de 25 años, IBM y Salesforce han colaborado en consejos asesores, soluciones de la industria e iniciativas conjuntas de comercialización, construyendo una relación que ha evolucionado desde las implementaciones fundacionales de CRM hasta la transformación actual de la IA agéntica.
En la actualidad, la práctica de Salesforce de IBM Consulting abarca más de 80 países, con el apoyo de casi 7100 profesionales certificados que poseen más de 27 000 certificaciones. La práctica combina un profundo conocimiento de las industrias, experiencia en procesos y especialización en plataformas, lo que lleva las capacidades más amplias de nube híbrida e IA de IBM directamente a los entornos de Salesforce, incluidos watsonx Granite, modelos fundacionales y el enfoque Zero Copy de IBM para la integración de datos.
El liderazgo de IBM en IDC MarketScape refleja una convicción sencilla: la transformación de Salesforce que no conecta con toda la empresa no aporta todo su valor. IBM Consulting aporta la escala, la profundidad y la metodología que da prioridad a la IA para hacer realidad esa conexión en todas las industrias, en cada etapa de su recorrido con Salesforce.
Descubra qué significa este reconocimiento para su negocio. Explore nuestras soluciones de la industria, la experiencia de profesionales certificados y las capacidades de Agentforce, vea cómo se evaluó IBM y qué distingue a los líderes del resto del campo y explore tres pilares fundamentales para convertir las capacidades de IA agéntica de Salesforce en valor comercial tangible.
Explore la práctica de Salesforce de IBM Consulting
Lea la evaluación de proveedores de IDC MarketScape 2025–2026