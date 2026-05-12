IBM fue nombrada líder en IDC MarketScape 2025-2026 por servicios de implementación de Salesforce

El enfoque de IBM para la transformación empresarial se basa en una premisa simple: la IA es tan poderosa como los procesos y las personas que habilita y los datos y la plataforma subyacentes.

Al unificar los datos estructurados y no estructurados en toda la empresa, desde Salesforce Data Cloud hasta el mainframe y los sistemas ERP, IBM ofrece a los clientes la base de datos completa y confiable que hace que la automatización y la IA de Salesforce sean el verdadero motor que impulsa "Client 360". A partir de ahí, la profunda experiencia de IBM en la plataforma abarca todo el ciclo de vida de Salesforce, conectando todo el ecosistema de productos de Salesforce en soluciones coherentes e integrales adaptadas al negocio de cada cliente.

Es en esta intersección de datos y plataforma donde la IA da vida a la transformación. La arquitectura multiagente de IBM, basada en Salesforce Einstein y watsonx Orchestrate, permite a los agentes de IA actuar en entornos de Salesforce, SAP y mainframe simultáneamente, optimizando tanto los procesos internos como las interacciones con los clientes externos a escala.

IBM demuestra liderazgo en todo el ciclo de vida de implementación de Salesforce, desde la estrategia inicial y específica de la industria del cliente y el diseño de la plataforma hasta los servicios gestionados, al tiempo que aporta sólidas capacidades de integración que conectan Salesforce con SAP, entornos mainframe y otras plataformas empresariales centrales. IBM también es el único socio confiable para respaldar los cuatro pilares de la estrategia de comercialización de Agentforce de Salesforce, una distinción que habla de la amplitud de la industria y la experiencia funcional de IBM.