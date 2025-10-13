Estamos orgullosos de anunciar que IBM ha sido posicionada en la categoría de Líderes de IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de servicios perimetrales de seguridad gestionados 2025.
Según el estudio del IBM Institute of Business Value (IBV), la organización promedio tiene 83 soluciones de seguridad diferentes de 29 proveedores, y 52 % de los ejecutivos afirma que la complejidad es el mayor impedimento para las operaciones de seguridad.
Para abordar este desafío, IBM Consulting Cybersecurity Services presentó Security Service Edge (SSE), una infraestructura entregada en la nube que unifica una gama de servicios de seguridad, asegurando el acceso de la fuerza laboral distribuida a las aplicaciones de TI y OT. El marco SSE no solo simplifica la gestión de la seguridad, sino que también garantiza una protección constante en diversos entornos, mejorando así la resiliencia cibernética general.
La capacidad SSE de IBM® Consulting Cybersecurity Services ayuda a las organizaciones a modernizar su postura de seguridad de red, consolidar múltiples soluciones y simplificar las operaciones de seguridad, impulsando mejores resultados comerciales.
Nuestro servicio incluye diseñar una estrategia de modernización de seguridad del tamaño adecuado, desplegar y gestionar plataformas y políticas de SSE líderes en la industria, y mejorar la visibilidad, la detección de amenazas y la respuesta. Aprovechando la toma de decisiones autónomas con sistemas de IA agéntica, aceleramos las evaluaciones de seguridad y cumplimiento de la red y automatizamos el diseño de políticas de seguridad y la gestión de cambios, lo que resulta en una mayor eficiencia operativa y resultados comerciales acelerados.
Más allá de la tecnología, IBM® Consulting trabaja en estrecha colaboración con los clientes para garantizar que la adopción de SSE se alinee con sus objetivos comerciales y requisitos de cumplimiento. Brindamos monitoreo continuo e inteligencia de amenazas, ayudando a las organizaciones a mantenerse un paso adelante de las amenazas cibernéticas en evolución. Nuestros expertos aportan un profundo conocimiento de la industria, lo que permite soluciones personalizadas para los sectores
En un entorno digital que cambia rápidamente, la capacidad de consolidar herramientas de seguridad, reducir la complejidad y responder a las amenazas en tiempo real ya no es opcional, es esencial. El reconocimiento de IBM como líder en IDC MarketScape valida nuestro compromiso con la innovación, el éxito del cliente y la entrega de resultados medibles.
IBM agradece a nuestros clientes que confían en nosotros para sobresalir en la entrega, y a IDC por el reconocimiento. Continuamos ayudando a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad y prosperar en la era digital.
Leer el informe completo (PDF)