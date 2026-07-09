IBM® ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO de 2026

Durante el año pasado, IBM mejoró significativamente sus capacidades de operaciones financieras mediante la incorporación de IA agéntica en procesos clave, incluidos procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C) y record-to-report (R2R).

Esta evolución va más allá de la automatización para permitir una interacción más intuitiva e inteligente entre las finanzas y el negocio.

Con experiencias basadas en prototipos, los usuarios empresariales ahora pueden interactuar con las operaciones financieras de una manera más natural, utilizando interfaces conversacionales y consultas en lenguaje natural para acceder a insights más rápido. En lugar de navegar por sistemas complejos o informes estáticos, los usuarios pueden simplemente hacer preguntas y recibir recomendaciones aplicables en la práctica en tiempo real. Este cambio ayuda a posicionar a finanzas como un socio más proactivo y estratégico para el negocio.