IBM® ha sido nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO de 2026

IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting Business Process Outsourcing (BPO) de 2026
Para nosotros, este reconocimiento refleja tanto una sólida ejecución hoy como un compromiso sostenido para dar forma al futuro de las operaciones financieras. En nuestra opinión, este posicionamiento subraya la inversión continua de IBM en innovación, automatización y transformación impulsada por IA, ayudando a las organizaciones a modernizar las funciones financieras y desbloquear un mayor valor empresarial.
Durante el año pasado, IBM mejoró significativamente sus capacidades de operaciones financieras mediante la incorporación de IA agéntica en procesos clave, incluidos procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C) y record-to-report (R2R).
Esta evolución va más allá de la automatización para permitir una interacción más intuitiva e inteligente entre las finanzas y el negocio.
Con experiencias basadas en prototipos, los usuarios empresariales ahora pueden interactuar con las operaciones financieras de una manera más natural, utilizando interfaces conversacionales y consultas en lenguaje natural para acceder a insights más rápido. En lugar de navegar por sistemas complejos o informes estáticos, los usuarios pueden simplemente hacer preguntas y recibir recomendaciones aplicables en la práctica en tiempo real. Este cambio ayuda a posicionar a finanzas como un socio más proactivo y estratégico para el negocio.
El enfoque de IBM para las operaciones financieras también enfatiza cómo el conocimiento y la IA pueden integrarse en los flujos de trabajo cotidianos. Soluciones como IBM Knowledge Management Orchestrator ayudan a los equipos a gestionar entornos de entrega complejos organizando y sacando a la luz el conocimiento institucional a través de búsquedas inteligentes, resúmenes automatizados y recomendaciones contextuales. Esto facilita la reutilización de la experiencia, el soporte de incorporación y el mantenimiento de la coherencia en todos los procesos.
Paralelamente, se están aplicando capacidades específicas de IA a las actividades financieras básicas. Por ejemplo, IBM AI Collections utiliza insights predictivos y orientación sobre el flujo de trabajo para priorizar las cuentas y recomendar las siguientes acciones, lo que ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo de mayor valor y mejorar los resultados del flujo de caja. Del mismo modo, IBM AI Reconciliations aplica la automatización y la IA generativa a la coincidencia de transacciones y al manejo de excepciones, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la transparencia y la preparación para las auditorías.
Juntas, estas capacidades reflejan un cambio más amplio hacia la incorporación de inteligencia directamente en los procesos financieros, apoyando una ejecución más consistente, decisiones mejor informadas y una modernización gradual sin requerir cambios en el sistema a gran escala.
A medida que las organizaciones financieras evolucionan, IBM continúa avanzando en un modelo de entrega habilitado por la tecnología que reduce la dependencia del trabajo manual y fortalece la resiliencia operativa.
Este enfoque híbrido combina talento calificado con capacidades impulsadas por IA y sólidas prácticas de gestión del conocimiento. Ayuda a garantizar la continuidad, la escalabilidad y el rendimiento constante, incluso en entornos dinámicos donde los cambios en la fuerza laboral son inevitables.
Para nosotros, el reconocimiento de IBM como líder en el Gartner Magic Quadrant™ 2026 destaca tanto sus fortalezas actuales como su visión a largo plazo para la transformación financiera.
Al incorporar IA agéntica, avanzar en la automatización inteligente y permitir experiencias de usuario más intuitivas, IBM está ayudando a las organizaciones a reimaginar las finanzas como un impulsor estratégico del rendimiento empresarial en lugar de una función tradicional de back-office.
A medida que los líderes financieros se enfrentan a la creciente complejidad y las crecientes expectativas, IBM sigue centrándose en ofrecer soluciones que combinen innovación, ejecución y resultados medibles hoy y en el futuro.
Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing por Jan Ambergen, Emily Connelly [24 de junio de 2026] Gartner Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización acerca de insights empresariales y tecnológicos de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.