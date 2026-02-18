Inteligencia artificial Automatización de TI

Agentes de IA de IBM MQ para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

Los agentes de IA de IBM MQ introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ.

Publicado el 18 de febrero de 2026
Tres compañeros de trabajo miran sonriendo una computadora portátil, uno sentado en el escritorio y señalando la pantalla

IBM anunció hoy IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad impulsada por IA que se entrega como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.

Los agentes de IA de IBM MQ aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, ayudando a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.

Novedades en los agentes de IA de IBM MQ

Los agentes de IA de IBM MQ introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ. Los agentes proporcionan un único punto de entrada para descubrir, analizar y comprender situaciones en una red MQ, brindando insights, explicaciones y acciones sugeridas a través de la interacción en lenguaje natural.

En el lanzamiento, los agentes de IA de MQ se centran en uno de los desafíos operativos más comunes y críticos para el negocio que enfrentan los usuarios de MQ a diario: comprender por qué los mensajes no fluyen.

Capacidades clave de los agentes de IA de IBM MQ

Con IBM MQ agente de IA, los administradores pueden:

  • Hacer preguntas en lenguaje natural sobre los conceptos, la configuración y el comportamiento del tiempo de ejecución de MQ
  • Identificar y analizar problemas como la acumulación de mensajes, fallos de canal y el estado de la cola de la aplicación
  • Comprender las causas de los mensajes con letra muerta y las fallas de enrutamiento
  • Recibir explicaciones contextuales para acelerar el aprendizaje y la resolución de problemas

Los agentes reducen la necesidad de diagnósticos manuales, análisis fragmentados y compromisos de soporte prolongados.

Diseñado para entornos MQ híbridos y empresariales

Los agentes de IA de IBM MQ funcionan en todos los despliegues de IBM MQ, incluyendo:

  • IBM MQ y MQ Advanced
  • MQ Appliance
  • MQ en z/OS
  • MQ SaaS
  • Entornos on premises y en la nube

No hay límite en la cantidad de instancias de agente que se pueden desplegar. Cada instancia está diseñada para administrar hasta 20 gestores de colas, lo que refleja la responsabilidad operativa típica y las expectativas de rendimiento.

Permitir que los equipos se centren en ofrecer valor

Al incorporar la IA directamente en las operaciones de MQ, los agentes de IA de IBM MQ ayudan a las organizaciones a:

  • Mejorar el MTTR (tiempo medio de resolución) y reducción del volumen de casos de soporte de IBM
  • Optimizar las tareas administrativas diarias relacionadas con MQ
  • Depender menos de la profunda experiencia en MQ, lo que ayuda a abordar las brechas de habilidades
  • Reducir la duración y el costo de las interrupciones
  • Mejorar la eficiencia de las operaciones de TI y la fiabilidad de los mensajes

Estos resultados permiten a los equipos centrarse menos en la extinción de incendios y más en ofrecer valor empresarial.

Construido sobre la IA agéntica

Los agentes de IA de IBM MQ aprovechan los sistemas agénticos que admiten el razonamiento autónomo, la resolución de problemas autodirigida y el análisis contextual. Esto permite a los agentes ir más allá de las respuestas estáticas, proporcionando insights adaptados al entorno MQ de cada cliente.

Los agentes de IA de IBM MQ se ofrecen como un componente de IBM MQ Advanced, incluido IBM MQ Advanced in Cloud Pak for Integration, y estarán disponibles en general el 24 de marzo de 2026.

Aprenda más sobre IBM MQ Advanced 7 agentes de IA IBM MQ hoy mismo.

Visite la página del producto IBM MQ Advanced

Póngase en contacto con su representante de IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation