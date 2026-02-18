Agentes de IA de IBM MQ para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

Los agentes de IA de IBM MQ introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ.
IBM anunció hoy IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad impulsada por IA que se entrega como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.
Los agentes de IA de IBM MQ aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, ayudando a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.
Los agentes de IA de IBM MQ introducen una interfaz inteligente y conversacional para la administración y resolución de problemas de MQ. Los agentes proporcionan un único punto de entrada para descubrir, analizar y comprender situaciones en una red MQ, brindando insights, explicaciones y acciones sugeridas a través de la interacción en lenguaje natural.
En el lanzamiento, los agentes de IA de MQ se centran en uno de los desafíos operativos más comunes y críticos para el negocio que enfrentan los usuarios de MQ a diario: comprender por qué los mensajes no fluyen.
Con IBM MQ agente de IA, los administradores pueden:
Los agentes reducen la necesidad de diagnósticos manuales, análisis fragmentados y compromisos de soporte prolongados.
Los agentes de IA de IBM MQ funcionan en todos los despliegues de IBM MQ, incluyendo:
No hay límite en la cantidad de instancias de agente que se pueden desplegar. Cada instancia está diseñada para administrar hasta 20 gestores de colas, lo que refleja la responsabilidad operativa típica y las expectativas de rendimiento.
Al incorporar la IA directamente en las operaciones de MQ, los agentes de IA de IBM MQ ayudan a las organizaciones a:
Estos resultados permiten a los equipos centrarse menos en la extinción de incendios y más en ofrecer valor empresarial.
Los agentes de IA de IBM MQ aprovechan los sistemas agénticos que admiten el razonamiento autónomo, la resolución de problemas autodirigida y el análisis contextual. Esto permite a los agentes ir más allá de las respuestas estáticas, proporcionando insights adaptados al entorno MQ de cada cliente.
Los agentes de IA de IBM MQ se ofrecen como un componente de IBM MQ Advanced, incluido IBM MQ Advanced in Cloud Pak for Integration, y estarán disponibles en general el 24 de marzo de 2026.
Aprenda más sobre IBM MQ Advanced 7 agentes de IA IBM MQ hoy mismo.
Visite la página del producto IBM MQ Advanced