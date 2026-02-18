Agentes de IA de IBM MQ para acelerar la resolución de problemas y mejorar la resiliencia de los mensajes

IBM anunció hoy IBM MQ AI Agents, una nueva capacidad impulsada por IA que se entrega como parte de IBM MQ Advanced, diseñada para ayudar a los equipos de operaciones de TI a diagnosticar y resolver problemas de IBM MQ más rápido, mejorar la productividad de los administradores y reducir la dependencia de la escasa experiencia en MQ.

Los agentes de IA de IBM MQ aplican IA y sistemas agénticos a las operaciones, lo que permite a los equipos comprender y responder a los problemas en sus redes MQ utilizando lenguaje natural, ayudando a responder preguntas operativas críticas en minutos en lugar de horas.