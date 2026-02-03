IBM MQ 9.4.5: ofrecer un despliegue más sencillo en Amazon EKS con mayor facilidad de uso y seguridad

IBM MQ 9.4.5 ya está disponible, con nuevas capacidades que ayudan a las organizaciones a modernizar la manera en que despliegan, operan y aseguran su infraestructura de mensajería, sin comprometer la confiabilidad por la que MQ es conocida.
Esta versión se centra en tres prioridades que los clientes nos dicen constantemente que son las más importantes: despliegue nativo de la nube más simple, operaciones más intuitivas y mayor seguridad y resiliencia en MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 se basa en las fortalezas comprobadas de MQ, al tiempo que facilita su ejecución en arquitecturas modernas, incluidos contenedores y plataformas en la nube gestionadas.
A medida que más empresas adoptan Kubernetes como base para la entrega de aplicaciones, la infraestructura de mensajería debe integrarse perfectamente en esos entornos. IBM MQ 9.4.5 introduce soporte mejorado para desplegar y gestionar IBM MQ en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) mediante el operador IBM MQ.
Con la configuración declarativa y la automatización del ciclo de vida, los equipos pueden desplegar administradores de colas de forma coherente en todos los entornos, integrar MQ en los flujos de trabajo de GitOps y reducir la configuración manual que a menudo conduce a un riesgo operativo. Las capacidades nativas de Kubernetes, como la recuperación y el escalado automatizados, ayudan a mejorar la disponibilidad y la resiliencia mientras continúan alineando MQ con las prácticas modernas de DevOps.
Al acercar MQ a las aplicaciones que se ejecutan en EKS, los clientes también pueden reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones de extremo a extremo, especialmente para arquitecturas basadas en eventos y microservicios.
IBM MQ 9.4.5 continúa mejorando la consola MQ, haciendo que las tareas administrativas comunes sean más rápidas e intuitivas.
Las nuevas capacidades de gestión de mensajes permiten a los administradores buscar mensajes y copiarlos o moverlos directamente desde la interfaz web, eliminando la dependencia de complejas utilidades de línea de comandos para las tareas diarias de determinación de problemas. Esto acorta significativamente los tiempos de investigación al diagnosticar problemas de aplicaciones o recuperarse de fallas, lo que ayuda a los equipos a restaurar el servicio más rápido y con mayor confianza.
Estas mejoras de usabilidad están diseñadas para reducir la carga operativa de los administradores de MQ, reducir la barrera para los nuevos miembros del equipo y respaldar prácticas operativas coherentes en entornos MQ distribuidos e híbridos.
La seguridad y la resiliencia siguen siendo fundamentales para IBM MQ, y la versión 9.4.5 introduce mejoras adicionales para ayudar a las organizaciones a cumplir con requisitos normativos y de disponibilidad cada vez más estrictos.
Esta versión incluye cifrado adicional para las comunicaciones internas de MQ en el dispositivo, lo que mejora la protección para configuraciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Al cifrar el tráfico crítico de replicación y latidos, MQ ayuda a reducir los riesgos de exposición, al tiempo que respalda los estándares de seguridad regulatorios y de la industria.
IBM MQ 9.4.5 también amplía las capacidades de observabilidad, incluida una integración más profunda de OpenTelemetry para entornos z/OS, lo que permite un mejor seguimiento en flujos de mensajes complejos. Esto ayuda a los equipos a obtener una visión más clara de las rutas de los mensajes, identificar cuellos de botella más rápidamente y apoyar la gestión proactiva del rendimiento en plataformas híbridas.
IBM MQ continúa admitiendo una amplia gama de plataformas, lenguajes de programación y modelos de despliegue, desde sistemas tradicionales hasta contenedores, dispositivos, SaaS y z/OS. La versión 9.4.5 refuerza esta portabilidad y facilita la adopción de patrones de infraestructura modernos de forma incremental.
Ya sea que esté modernizando un despliegue de MQ existente, extendiendo la mensajería a Kubernetes o fortaleciendo la seguridad y la observabilidad en todos los entornos, IBM MQ 9.4.5 está diseñado para ayudarle a avanzar a su propio ritmo, sin interrupciones.
IBM MQ 9.4.5 ya está disponible. Para saber más sobre las novedades de esta versión, explore el anuncio completo y la documentación detallada, o interactúe con IBM MQ para compartir feedback y mejores prácticas.
Dé el siguiente paso hacia una mensajería moderna, segura y lista para la nube con IBM MQ 9.4.5.