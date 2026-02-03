IBM MQ 9.4.5: ofrecer un despliegue más sencillo en Amazon EKS con mayor facilidad de uso y seguridad

A medida que más empresas adoptan Kubernetes como base para la entrega de aplicaciones, la infraestructura de mensajería debe integrarse perfectamente en esos entornos. IBM MQ 9.4.5 introduce soporte mejorado para desplegar y gestionar IBM MQ en Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) mediante el operador IBM MQ.

Con la configuración declarativa y la automatización del ciclo de vida, los equipos pueden desplegar administradores de colas de forma coherente en todos los entornos, integrar MQ en los flujos de trabajo de GitOps y reducir la configuración manual que a menudo conduce a un riesgo operativo. Las capacidades nativas de Kubernetes, como la recuperación y el escalado automatizados, ayudan a mejorar la disponibilidad y la resiliencia mientras continúan alineando MQ con las prácticas modernas de DevOps.

Al acercar MQ a las aplicaciones que se ejecutan en EKS, los clientes también pueden reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones de extremo a extremo, especialmente para arquitecturas basadas en eventos y microservicios.