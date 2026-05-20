IBM-Microsoft Summit pone a los clientes en el camino para convertirse en una empresa fronteriza

Frontier Labs de IBM son la próxima evolución de nuestras zonas de experiencia globales Microsoft, un ecosistema de creación conjunta diseñado para ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la experimentación a la ejecución con IA y, por lo tanto, lograr resultados más rápido.

Con base en nuestra asociación y el servicio Enterprise Advantage recientemente anunciado, estamos combinando la consultoría, la ingeniería y la experiencia en la industria de IBM con tecnologías de Microsoft, incluidas Azure IA, Microsoft Copilot y Dynamics 365 en un solo hub. Esto desarrolla un entorno en el que los clientes pueden crear prototipos, y validar y escalar soluciones frente a desafíos comerciales reales. Ya involucramos a más de 200 clientes en este modelo de creación conjunta.

Con IBM Frontier Lab, proporcionamos aceleradores listos para desplegar diseñados para ayudar a los clientes a comenzar a aplicar rápidamente la IA a los procesos de recursos humanos, atención al cliente, adquisiciones y desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos agentes de IA que ayudan a los desarrolladores y arquitectos a modernizar el código heredado. Estos aceleradores están diseñados no solo para poner a trabajar la IA, sino también para ofrecer un valor tangible para el negocio, lo que reduce los costos, mejora la productividad y permite una toma de decisiones más rápida en todas las operaciones principales.

Con la misma mentalidad que fomenta la creación conjunta y la ejecución de IA en los nuevos Frontier Labs, estamos involucrando a los clientes para responder a sus desafíos empresariales a través de nuestro Frontier Forge Buildathon, donde IBM y los equipos de clientes se pondrán manos a la obra para construir y probar juntos soluciones reales de IA.