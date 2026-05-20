IBM-Microsoft Summit pone a los clientes en el camino para convertirse en una empresa fronteriza

Frontier Labs de IBM puede ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la experimentación a la ejecución con IA y lograr resultados más rápido.
La urgencia de poner en funcionamiento la IA fue más evidente que nunca en la IBM-Microsoft Frontier Summit de esta semana en Bangalore, India.
Los líderes empresariales están entusiasmados con lo que el Work Trend Index de Microsoft llama el auge de la “empresa fronteriza”, organizaciones donde expertos humanos y agentes de IA trabajan juntos y reconfiguran la manera en que se realiza el trabajo. Convertirse en una empresa fronteriza requiere nuevas formas de trabajar, una gobernanza más sólida, una experimentación más rápida y la disciplina para escalar lo que ofrece valor. En un mar de proyectos piloto, la ejecución disciplinada es clave para obtener resultados sostenidos a escala empresarial con la IA.
Es precisamente por eso que hemos reinventado nuestras zonas de experiencia Microsoft en los centros FutureNow de IBM Consulting como Frontier Labs.
Frontier Labs de IBM son la próxima evolución de nuestras zonas de experiencia globales Microsoft, un ecosistema de creación conjunta diseñado para ayudar a los clientes a pasar rápidamente de la experimentación a la ejecución con IA y, por lo tanto, lograr resultados más rápido.
Con base en nuestra asociación y el servicio Enterprise Advantage recientemente anunciado, estamos combinando la consultoría, la ingeniería y la experiencia en la industria de IBM con tecnologías de Microsoft, incluidas Azure IA, Microsoft Copilot y Dynamics 365 en un solo hub. Esto desarrolla un entorno en el que los clientes pueden crear prototipos, y validar y escalar soluciones frente a desafíos comerciales reales. Ya involucramos a más de 200 clientes en este modelo de creación conjunta.
Con IBM Frontier Lab, proporcionamos aceleradores listos para desplegar diseñados para ayudar a los clientes a comenzar a aplicar rápidamente la IA a los procesos de recursos humanos, atención al cliente, adquisiciones y desarrollo de software. Por ejemplo, tenemos agentes de IA que ayudan a los desarrolladores y arquitectos a modernizar el código heredado. Estos aceleradores están diseñados no solo para poner a trabajar la IA, sino también para ofrecer un valor tangible para el negocio, lo que reduce los costos, mejora la productividad y permite una toma de decisiones más rápida en todas las operaciones principales.
Con la misma mentalidad que fomenta la creación conjunta y la ejecución de IA en los nuevos Frontier Labs, estamos involucrando a los clientes para responder a sus desafíos empresariales a través de nuestro Frontier Forge Buildathon, donde IBM y los equipos de clientes se pondrán manos a la obra para construir y probar juntos soluciones reales de IA.
En la era de la IA, la ventaja competitiva pertenecerá cada vez más a las organizaciones que pueden pasar de la idea a la implementación más rápido que el mercado que las rodea. Ahora, con los nuevos Frontier Labs y la oportunidad para que los clientes participen en el Frontier Forge Buildathon de este año, IBM y Microsoft están proporcionando los recursos para que los clientes exploren, construyan y escalen su negocio con IA para satisfacer las demandas de los clientes y del negocio.
IBM y Microsoft han trabajado juntos durante décadas ayudando a los clientes a modernizarse y transformarse. En la era de la IA, el nivel es más alto. Los clientes buscan socios que puedan aportar profundidad tecnológica, contexto de la industria y disciplina de ejecución para ofrecer resultados reales. Junto con Microsoft, IBM tiene la intención de ayudar a liderar ese camino.
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