Presentamos IBM Match 360 as a Service: Master Data Management, simplificado

23 de junio de 2025

Autor

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

Estamos emocionados de anunciar IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una solución basada en SaaS diseñada para brindar las robustas capacidades de nuestras herramientas líderes de Master Data Management (MDM) a empresas de todos los tamaños.

Con Match 360 as a Service, las empresas pueden aprovechar la vista confiable de 360 grados de los datos maestros de IBM a través de una plataforma SaaS simple y escalable. Ya sea que se trate de un pequeño equipo que comienza su proceso de transformación digital o de una gran empresa que busca un acceso rápido y eficiente a datos críticos, esta solución está diseñada para satisfacer sus necesidades.

Por qué es importante Master Data Management

Las empresas modernas se enfrentan al desafío de consolidar y centralizar el acceso a los datos dispersos en varios silos y flujos de trabajo.

El uso de aplicaciones dispares y sistemas crea silos de información que, con demasiada frecuencia, significan que estos datos tienen un valor sin explotar o riesgos potenciales en áreas como clientes, organizaciones, cuentas y ubicación. Esto también crea desconfianza adicional en los datos debido a la falta de coherencia; los datos faltantes, obsoletos e inexactos pueden obstaculizar las decisiones empresariales, retrasar el tiempo de comercialización y aumentar las ineficiencias operativas.

Ahí es donde entra en juego la MDM: al unificar fuentes de datos dispares, mejorar la gobernanza y proporcionar una única fuente de verdad, la MDM permite una toma de decisiones más rápida e impulsa una inteligencia empresarial confiable.

Con Match 360 as a Service, IBM se basa en esto al ofrecer gestión de dispositivos móviles (MDM) fundamentada en SaaS que:

  • Combina y gestiona datos multidominio: combina de forma inteligente los registros asociados para crear vistas precisas y unificadas de clientes, organizaciones, ubicaciones y mucho más.
  • Proporciona datos confiables y precisos para la IA y las operaciones críticas: entrega datos adaptados a los requisitos de su negocio para casos de uso efectivos de IA y para impulsar las operaciones diarias críticas.
  • Permite relaciones entre datos: identifica conexiones para crear una vista coherente y completa de una entidad en todas las fuentes.
  • Empodera a las empresas a escala y velocidad: acelera la toma de decisiones con acceso rápido a datos maestros casi en tiempo real que sean precisos, confiables y procesables para sus equipos y aplicaciones.

Un punto de entrada asequible y escalable a la gestión de dispositivos móviles (MDM)

Las herramientas de Master Data Management de IBM han tenido la confianza durante mucho tiempo de empresas de Fortune 500 y empresas de industrias, lo que les permite aprovechar sus datos para la toma de decisiones críticas.

Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM extiende su innovación a las organizaciones que buscan un punto de entrada asequible y escalable a la MDM.

Así es como Match 360 ofrece un valor inigualable:

  • Flexibilidad para satisfacer las necesidades comerciales cambiantes y crecientes: logre vistas de 360 grados aumentadas de múltiples dominios, adaptando sus modelos de gestión de dispositivos móviles (MDM) a sus requisitos comerciales posteriores.
  • Disminuya los riesgos empresariales y cree confianza en sus datos: logre una mayor precisión de coincidencia ajustada a su negocio a través de machine learning, estandarización y verificación de datos para una coincidencia flexible con el control de calidad de los datos.
  • Automatización de la coincidencia de registros: la coincidencia impulsada por machine learning garantiza vistas unificadas de sus datos maestros en múltiples dominios.
  • Calidad de datos mejorada: despídase de los registros duplicados e incoherentes. Obtenga datos mejorados y precisos adaptados a su caso de uso específico.
  • Mayor productividad: obtenga una mayor eficiencia a través de interacciones sin código o con código bajo, algoritmos de machine learning y la integración de IA para llevar sus datos confiables a los consumidores finales.
  • Insights más rápidos: aprovisione y conecte datos maestros para facilitar las iniciativas de IA, machine learning y business intelligence.
  • Machine learning integrado: reduzca los gastos administrativos y mejore la precisión de las coincidencias con modelos previamente entrenados.
  • Simplicidad del autoservicio: una experiencia fácil de usar permite a los usuarios no técnicos obtener los datos que necesitan cuando los necesitan.
  • Arquitectura SaaS escalable: comience poco a poco y amplíe sin problemas, con IBM a cargo de la infraestructura.

Al integrarse con la arquitectura Data Fabric de IBM, as a Service Essential Edition también simplifica el acceso a los datos, brindando gobernanza y escalabilidad como parte de su estrategia de datos global.

La ventaja de IBM

IBM ha sido reconocido como líder en gestión y gobernanza de datos, incluido el nombramiento de líder en el Gartner Magic Quadrant 2024 para soluciones de calidad de datos aumentada. Con más de décadas de experiencia, IBM garantiza que las empresas no solo tengan las herramientas, sino también la experiencia para tener éxito en su camino hacia la gestión de dispositivos móviles (MDM).

Las capacidades clave de las herramientas IBM de MDM incluyen:

  • Potente coincidencia de datos: cree vistas precisas y unificadas a partir de fuentes de datos multidominio.
  • Administración avanzada de datos: proporcione un razonamiento transparente detrás de las coincidencias de datos y remedie los problemas a través de flujos de trabajo automatizados.
  • Listo para la integración: aproveche la arquitectura de su tejido de datos para una integración perfecta entre fuentes de datos internas y externas.

Con Match 360 as a Service, IBM ofrece estas mismas capacidades confiables en un formato SaaS basado en suscripción, adaptado para que su organización esté donde está hoy y hacia dónde irá mañana.

Comience su recorrido con una prueba gratis

Experimente los beneficios de IBM Match 360 as a Service de primera mano. Regístrese para obtener una prueba gratuita hoy mismo y vea cómo puede lograr una visión confiable y de 360 grados de sus datos maestros mientras aprovecha la simplicidad, escalabilidad y velocidad de SaaS.

Potencie a sus equipos, maximice sus datos y desbloquee el potencial completo de la MDM con IBM.

