23 de junio de 2025
Estamos emocionados de anunciar IBM Match 360 as a Service Essential Edition, una solución basada en SaaS diseñada para brindar las robustas capacidades de nuestras herramientas líderes de Master Data Management (MDM) a empresas de todos los tamaños.
Con Match 360 as a Service, las empresas pueden aprovechar la vista confiable de 360 grados de los datos maestros de IBM a través de una plataforma SaaS simple y escalable. Ya sea que se trate de un pequeño equipo que comienza su proceso de transformación digital o de una gran empresa que busca un acceso rápido y eficiente a datos críticos, esta solución está diseñada para satisfacer sus necesidades.
Las empresas modernas se enfrentan al desafío de consolidar y centralizar el acceso a los datos dispersos en varios silos y flujos de trabajo.
El uso de aplicaciones dispares y sistemas crea silos de información que, con demasiada frecuencia, significan que estos datos tienen un valor sin explotar o riesgos potenciales en áreas como clientes, organizaciones, cuentas y ubicación. Esto también crea desconfianza adicional en los datos debido a la falta de coherencia; los datos faltantes, obsoletos e inexactos pueden obstaculizar las decisiones empresariales, retrasar el tiempo de comercialización y aumentar las ineficiencias operativas.
Ahí es donde entra en juego la MDM: al unificar fuentes de datos dispares, mejorar la gobernanza y proporcionar una única fuente de verdad, la MDM permite una toma de decisiones más rápida e impulsa una inteligencia empresarial confiable.
Con Match 360 as a Service, IBM se basa en esto al ofrecer gestión de dispositivos móviles (MDM) fundamentada en SaaS que:
Las herramientas de Master Data Management de IBM han tenido la confianza durante mucho tiempo de empresas de Fortune 500 y empresas de industrias, lo que les permite aprovechar sus datos para la toma de decisiones críticas.
Con Match 360 as a Service Essential Edition, IBM extiende su innovación a las organizaciones que buscan un punto de entrada asequible y escalable a la MDM.
Así es como Match 360 ofrece un valor inigualable:
Al integrarse con la arquitectura Data Fabric de IBM, as a Service Essential Edition también simplifica el acceso a los datos, brindando gobernanza y escalabilidad como parte de su estrategia de datos global.
IBM ha sido reconocido como líder en gestión y gobernanza de datos, incluido el nombramiento de líder en el Gartner Magic Quadrant 2024 para soluciones de calidad de datos aumentada. Con más de décadas de experiencia, IBM garantiza que las empresas no solo tengan las herramientas, sino también la experiencia para tener éxito en su camino hacia la gestión de dispositivos móviles (MDM).
Las capacidades clave de las herramientas IBM de MDM incluyen:
Con Match 360 as a Service, IBM ofrece estas mismas capacidades confiables en un formato SaaS basado en suscripción, adaptado para que su organización esté donde está hoy y hacia dónde irá mañana.
Experimente los beneficios de IBM Match 360 as a Service de primera mano. Regístrese para obtener una prueba gratuita hoy mismo y vea cómo puede lograr una visión confiable y de 360 grados de sus datos maestros mientras aprovecha la simplicidad, escalabilidad y velocidad de SaaS.
Potencie a sus equipos, maximice sus datos y desbloquee el potencial completo de la MDM con IBM.