IBM es reconocida como líder en transparencia de IA

IBM ha sido reconocida como el desarrollador de modelos más transparente en el Índice de Transparencia de Modelos Fundacionales (FMTI) 2025 publicado por el Centro de Investigación de Modelos Fundacionales de la Universidad de Stanford.

El informe evalúa 13 modelos de los principales desarrolladores, incluido IBM Granite, nuestra familia de modelos de lenguaje pequeño (SLM) abiertos, eficientes y confiables.

Este nivel de transparencia permite a las empresas desplegar IA con mayor confiabilidad, precisión y control. Cuando las empresas comprenden cómo se crean y gestionan los modelos, pueden confiar en los resultados, reducir el riesgo y generar más valor a partir de sus datos, aplicaciones y equipos existentes.

IBM obtuvo una puntuación del 95 % en el FMTI de este año, la puntuación más alta en los tres años de historia del índice y la mayor mejora interanual de cualquier desarrollador de modelos evaluado. La mayoría de los demás desarrolladores se movieron en la dirección opuesta, lo que provocó una fuerte caída en la puntuación media de transparencia hasta 41, es decir, 17 puntos menos que el año pasado.

A medida que la transparencia disminuye en toda la industria, IBM está acelerando su inversión en apertura para que las organizaciones puedan escalar la IA de forma segura y responsable.