IBM es reconocida como líder en transparencia de IA
El liderazgo de IBM en el FMTI refleja nuestra filosofía de que las organizaciones necesitan una IA abierta, segura y regulada.
IBM ha sido reconocida como el desarrollador de modelos más transparente en el Índice de Transparencia de Modelos Fundacionales (FMTI) 2025 publicado por el Centro de Investigación de Modelos Fundacionales de la Universidad de Stanford.
El informe evalúa 13 modelos de los principales desarrolladores, incluido IBM Granite, nuestra familia de modelos de lenguaje pequeño (SLM) abiertos, eficientes y confiables.
Este nivel de transparencia permite a las empresas desplegar IA con mayor confiabilidad, precisión y control. Cuando las empresas comprenden cómo se crean y gestionan los modelos, pueden confiar en los resultados, reducir el riesgo y generar más valor a partir de sus datos, aplicaciones y equipos existentes.
IBM obtuvo una puntuación del 95 % en el FMTI de este año, la puntuación más alta en los tres años de historia del índice y la mayor mejora interanual de cualquier desarrollador de modelos evaluado. La mayoría de los demás desarrolladores se movieron en la dirección opuesta, lo que provocó una fuerte caída en la puntuación media de transparencia hasta 41, es decir, 17 puntos menos que el año pasado.
A medida que la transparencia disminuye en toda la industria, IBM está acelerando su inversión en apertura para que las organizaciones puedan escalar la IA de forma segura y responsable.
Las organizaciones están adoptando rápidamente la IA generativa a medida que los modelos fundacionales son cada vez más poderosos. Dado que estos modelos influyen cada vez más en las decisiones, las organizaciones necesitan tener una visión clara de cómo se construyen y se gestionan para poder confiar en los resultados que producen.
Sin una divulgación clara, las empresas enfrentan riesgos significativos, como sesgos no examinados, comportamientos impredecibles y la incapacidad de explicar o defender las decisiones habilitadas por IA.
La transparencia del modelo proporciona la claridad necesaria para gestionar esos riesgos. Permite a los equipos auditar prácticas de datos, reproducir evaluaciones y tomar decisiones informadas sobre dónde y cómo la IA debe integrarse en su actividad principal.
El informe destaca una tendencia general de disminución de la transparencia entre muchos desarrolladores de modelos, pero "IBM se destaca como un valor atípico positivo". Si bien muchas empresas están divulgando evaluaciones de las capacidades y riesgos de los modelos, los detalles limitados y la reproducibilidad hacen que muchas de esas divulgaciones sean difíciles de confiar.
El FMTI de este año evaluó Granite 3.3, que era el modelo insignia de IBM en ese momento. Desde la evaluación, IBM lanzó la próxima generación de la familia, Granite 4.0, que ofrece alto rendimiento, velocidades más rápidas y menores costos operativos en comparación con modelos fronterizos similares y más grandes.
Estos avances se basan en un fuerte impulso en todo el ecosistema de código abierto, donde los modelos Granite han impulsado casi 20 millones de descargas durante el último año.
Granite 4.0 cuenta con una nueva arquitectura híbrida, que ofrece ganancias dramáticas en eficiencia con una inferencia hasta 2 veces más rápida y un 70% menos de requisitos de memoria en comparación con modelos similares para tareas largas y complejas.
Los modelos siguen siendo de código abierto bajo Apache 2.0, son los primeros modelos abiertos en recibir la certificación ISO 42001 y están firmados criptográficamente, lo que confirma su adherencia a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en materia de seguridad, gobernanza y transparencia.
Al igual que con las generaciones anteriores de Granite, IBM está ampliando la documentación y las divulgaciones que respaldan el desarrollo de modelos abiertos y responsables, y Granite 4.0 Continuará reflejando los mismos principios de transparencia reconocidos en el FMTI de este año.
El liderazgo de IBM en FMTI refuerza nuestra misión de hacer que la IA sea más segura, explicable y operable en cualquier nube, modelo o entorno de datos.
Creemos que las empresas deben tener claridad sobre cómo se construyen los sistemas de IA, cómo se comportan y cómo se controlan.
Nuestra cartera de software está diseñada para ofrecer flexibilidad, con estándares abiertos que permiten a las organizaciones crear y desplegar IA en cualquier entorno. Se integra con cualquier modelo, agente, aplicación o formato de datos, por lo que los equipos pueden aprovechar sus inversiones existentes en lugar de verse obligados a utilizar pilas propietarias. Además de Granite, trabajamos con modelos líderes como Llama, Mistral y Claude, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para utilizar el modelo adecuado para cada carga de trabajo. Integramos la gobernanza, la seguridad y la observabilidad en la base de nuestras soluciones para gestionar los riesgos de forma proactiva.
Con watsonx, las organizaciones obtienen visibilidad sobre cómo se utiliza la IA, quién la utiliza y las medidas de seguridad implementadas. En un escenario de IA en rápida evolución, IBM proporciona la base que ayuda a las empresas a desplegar y gobernar la IA con confianza. Granite destaca nuestro compromiso con la apertura y la responsabilidad, y nuestro software permite a las empresas escalar esa confianza a cada capa de su negocio.