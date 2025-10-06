IBM lanza watsonx.data developer edition: gratuita, local y lista para potenciar su próximo prototipo

Los lakehouses de datos ofrecen la flexibilidad de los lagos de datos y el rendimiento de los almacenes. Pero para muchos desarrolladores, gestionar y consultar estos entornos puede ser desalentador. Las configuraciones tradicionales requieren una profunda experiencia técnica, configuraciones complejas e infraestructura costosa.

Con watsonx.data developer edition, IBM está eliminando esas barreras. Los desarrolladores, ingenieros de datos y científicos de datos ahora pueden configurar un entorno de lakehouse con todas las funciones en minutos, sin preocuparse por las dependencias de la nube, la complejidad de la infraestructura o las versiones de prueba de tiempo limitado.