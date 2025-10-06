IBM lanza watsonx.data developer edition: gratuita, local y lista para potenciar su próximo prototipo

IBM se complace en anunciar el lanzamiento de watsonx.data Developer Edition, una aplicación de escritorio gratuita que facilita más que nunca a los desarrolladores e ingenieros de datos explorar, crear prototipos y aprender en un entorno completo de lakehouse de datos.
Los lakehouses de datos ofrecen la flexibilidad de los lagos de datos y el rendimiento de los almacenes. Pero para muchos desarrolladores, gestionar y consultar estos entornos puede ser desalentador. Las configuraciones tradicionales requieren una profunda experiencia técnica, configuraciones complejas e infraestructura costosa.
Con watsonx.data developer edition, IBM está eliminando esas barreras. Los desarrolladores, ingenieros de datos y científicos de datos ahora pueden configurar un entorno de lakehouse con todas las funciones en minutos, sin preocuparse por las dependencias de la nube, la complejidad de la infraestructura o las versiones de prueba de tiempo limitado.
La edición para desarrolladores viene preconfigurada con el conjunto de herramientas y componentes más completo del mercado:
Esto no es solo un sandbox. Es un entorno de lakehouse de datos completo y de un solo usuario, gratuito para siempre. Puede instalarlo en su escritorio, experimentar con datos y crear pruebas de concepto a su propio ritmo, sin fechas de vencimiento ni obstáculos de licencia.
IBM watsonx.data developer edition no solo sirve para consultar y gestionar datos, sino que también está diseñada para acelerar la innovación. Los desarrolladores pueden:
Para que la adopción sea fluida, IBM proporciona:
Una vez que termine de explorar con watsonx.data developer edition, pasar a la versión Enterprise es perfecto: su trabajo se transfiere sin esfuerzo adicional. Las API reutilizables le ayudan a moverlo a producción, ahorrando tiempo. Y si desea probar las últimas características de IA generativa, puede registrarse fácilmente en nuestra prueba de SaaS y ponerse manos a la obra en un entorno totalmente gestionado.
IBM permite a los desarrolladores aprender, crear e innovar con confianza, al tiempo que proporciona un camino claro hacia despliegues listos para la empresa. Ya sea que esté explorando arquitecturas de lakehouse o creando pruebas de concepto, la edición para desarrolladores es la forma más rápida de comenzar.
IBM watsonx.data developer edition ya está disponible, gratis para siempre. Descárguela hoy mismo.
