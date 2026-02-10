IBM es reconocida como la actual empresa a superar en un informe de Gartner® 2025 sobre computación cuántica

IBM tiene ventaja en investigación, cartera de productos y ecosistema.
La computación cuántica es una tecnología emergente que están desarrollando empresas y equipos de investigación de todo el mundo. En nuestra opinión, este reconocimiento en el reciente informe de Gartner y otras empresas de investigación consolida el liderazgo de IBM en este campo y da credibilidad a nuestra visión de un futuro de la computación centrada en quantum.
“Las décadas de experiencia de IBM en investigación con computación cuántica (QC) y los años de aprendizaje mediante el despliegue de sistemas le dan una ventaja competitiva para atraer a los primeros usuarios a gran escala. La fortaleza de IBM radica en ejecutar su estrategia a largo plazo con disciplina”, se lee en el informe, titulado AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing.
La computación cuántica es un nuevo marco que ejecuta de forma innata cálculos inaccesibles para los mejores procesadores informáticos y GPU actuales. Quantum deriva su ventaja de una arquitectura subyacente diferente, llamada cúbits transmon superconductores, que almacena y procesa información en un objeto matemático llamado circuito cuántico. Hoy en día, están surgiendo algoritmos que emplean circuitos cuánticos para simular materiales, entrenar nuevos tipos de modelos de machine learning y realizar predicciones de series temporales.
Las computadoras cuánticas de hoy en día pueden ejecutar ciertos cálculos que las supercomputadoras no pueden simular exactamente usando métodos de fuerza bruta. Prevemos que este año, quantum podrá ejecutar esos cálculos de manera más precisa, económica o eficiente que cualquier método de cálculo clásico, un hito llamado supremacía cuántica.
Sin embargo, quantum no reemplazará a las computadoras tradicionales. Más bien, predecimos que formará el núcleo de una arquitectura de supercomputación centrada en quantum, donde los problemas emplean circuitos cuánticos sobre unidades de procesamiento cuántico, ayudados por tensores y otras operaciones realizadas con hardware de computación tradicional como las GPU, para resolver problemas inaccesibles para cualquier arquitectura informática individual.
Los investigadores de IBM se han dedicado a la computación cuántica desde la década de 1970, y muchos de los logros técnicos más importantes de hardware y software del campo, como el desarrollo del cúbit transmon, fueron desarrollados en parte por IBMers.
El núcleo de nuestra misión es llevar la computación cuántica útil al mundo, e IBM ha hecho que su hardware sea accesible para los usuarios desde que puso por primera vez una computadora cuántica en la nube en 2016. IBM también mantiene el kit de desarrollo de software Qiskit de código abierto, preferido por el 69 % de los desarrolladores cuánticos y el SDK cuántico más preferido en general. También mantenemos la IBM Quantum Network de más de 300 instituciones académicas, clientes de industrias, startups y otros socios para avanzar en la computación cuántica y explorar casos de uso cuánticos.
Hoy en día, IBM se centra en hacer realidad la computación cuántica con la hoja de ruta de desarrollo, un conjunto transparente de hitos de investigación y desarrollo necesarios para una computadora cuántica totalmente realizada y tolerante a fallas. Desde que presentó la hoja de ruta en 2019, IBM ha alcanzado todos los hitos a tiempo. El año pasado, el equipo de computación cuántica anunció el chip experimental IBM Quantum Loon, que demostró características críticas necesarias para corregir errores innatos en las computadoras cuánticas, y el chip IBM Quantum Nighthawk, diseñado para que clientes y socios exploren la supremacía cuántica.
Según Gartner, “la cartera cuántica de IBM abarca múltiples industrias y casos de uso, lo que permite a la empresa dar soporte y entregar productos a una variedad de clientes”.
Además, el informe señala que “la larga participación de IBM en la computación cuántica le da un beneficio en áreas como investigación y cartera de productos, así como una base para ecosistemas”.
IBM está comprometida a llevar la computación cuántica útil al mundo. Nuestra suite de planes ofrece acceso a computadoras cuánticas con más de 100 cúbits, incluido un plan abierto que ofrece 10 minutos al mes con cambios interesantes por venir. Continuamos agregando nuevas funciones a Qiskit y continuamos capacitando a nuestros clientes y asociados de negocios para explorar casos de uso potencialmente disruptivos para problemas del mundo real.
Esperamos que nos acompañe.
Primeros pasos con IBM Quantum
Los clientes de Gartner pueden leer el informe completo aquí
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Quantum Computing. 8 de diciembre de 2025. GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de insights empresariales y tecnológicos de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.