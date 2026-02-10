IBM es reconocida como la actual empresa a superar en un informe de Gartner® 2025 sobre computación cuántica

Los investigadores de IBM se han dedicado a la computación cuántica desde la década de 1970, y muchos de los logros técnicos más importantes de hardware y software del campo, como el desarrollo del cúbit transmon, fueron desarrollados en parte por IBMers.

El núcleo de nuestra misión es llevar la computación cuántica útil al mundo, e IBM ha hecho que su hardware sea accesible para los usuarios desde que puso por primera vez una computadora cuántica en la nube en 2016. IBM también mantiene el kit de desarrollo de software Qiskit de código abierto, preferido por el 69 % de los desarrolladores cuánticos y el SDK cuántico más preferido en general. También mantenemos la IBM Quantum Network de más de 300 instituciones académicas, clientes de industrias, startups y otros socios para avanzar en la computación cuántica y explorar casos de uso cuánticos.

Hoy en día, IBM se centra en hacer realidad la computación cuántica con la hoja de ruta de desarrollo, un conjunto transparente de hitos de investigación y desarrollo necesarios para una computadora cuántica totalmente realizada y tolerante a fallas. Desde que presentó la hoja de ruta en 2019, IBM ha alcanzado todos los hitos a tiempo. El año pasado, el equipo de computación cuántica anunció el chip experimental IBM Quantum Loon, que demostró características críticas necesarias para corregir errores innatos en las computadoras cuánticas, y el chip IBM Quantum Nighthawk, diseñado para que clientes y socios exploren la supremacía cuántica.