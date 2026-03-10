IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con la IA en 2025 y 2026

Las organizaciones necesitan una base de extremo a extremo que integre agentes, desarrollo de IA, gobernanza y datos. Sin embargo, en un mercado de IA saturado y repleto de especialistas en nichos específicos, las organizaciones se ven obligadas a combinar los servicios de múltiples proveedores y a gestionar la complejidad que conlleva.

IBM watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones obtienen una cartera única e integrada que abarca todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor comercial real.