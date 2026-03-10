IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con la IA en 2025 y 2026

Reconocimiento por nuestra “ejecución” y “visión” dentro de watsonx.
Las organizaciones necesitan una base de extremo a extremo que integre agentes, desarrollo de IA, gobernanza y datos. Sin embargo, en un mercado de IA saturado y repleto de especialistas en nichos específicos, las organizaciones se ven obligadas a combinar los servicios de múltiples proveedores y a gestionar la complejidad que conlleva.
IBM watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones obtienen una cartera única e integrada que abarca todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor comercial real.
En 2025 y 2026, Gartner nombró a IBM como líder en siete de los Gartner Magic Quadrants relacionados con datos e IA. Creemos que esto refleja la capacidad de IBM watsonx para ejecutarse de manera coherente en todas las capas del ciclo de vida de la IA, no solo en un área.
Magic Quadrants relacionados con los datos y la IA que sitúan a IBM como líder:
Además, IBM watsonx recibió numerosos reconocimientos de RedDot, G2 y TrustRadius en 2025 por el desarrollo de aplicaciones empresariales.
Gartner evalúa a los proveedores en función de su integridad de la visión y capacidad de ejecución para todos sus informes Magic Quadrant. Para nosotros, nuestra posición como líder en estos informes demuestra la capacidad de IBM para traducir la visión del mercado en resultados reales para los clientes. Creemos que estas seis fortalezas son la razón detrás de nuestros reconocimientos:
Creemos que el reconocimiento de Gartner como líder refleja el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases responsables de datos e IA. Ese compromiso está respaldado por un impulso real del mercado: IBM ha anunciado que su negocio de IA generativa, respaldado por watsonx, asciende a 12 500 millones de dólares, de los cuales 4500 millones provienen de despliegue interno. Con la confianza de miles de empresas, watsonx ha creado una IA transformadora, desde impulsar las experiencias digitales personalizadas de Ferrari hasta revolucionar el analytics deportivo en vivo para UFC. Creemos que el reconocimiento de los analistas y los resultados del mundo real demuestran cómo watsonx ofrece resultados en cada capa de la pila de IA empresarial.
Descubra cómo IBM puede ayudar a su organización a desplegar watsonx a escala:
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. o sus filiales.
Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de insights empresariales y tecnológicos de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.