Diagrama del pipeline de datos que muestra diferentes etapas y métricas, incluida la fase de evaluación y conexión
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM es líder en siete informes de Gartner Magic Quadrant relacionados con la IA en 2025 y 2026

Reconocimiento por nuestra “ejecución” y “visión” dentro de watsonx.

Publicado el 10 de marzo de 2026

Las organizaciones necesitan una base de extremo a extremo que integre agentes, desarrollo de IA, gobernanza y datos. Sin embargo, en un mercado de IA saturado y repleto de especialistas en nichos específicos, las organizaciones se ven obligadas a combinar los servicios de múltiples proveedores y a gestionar la complejidad que conlleva. 

IBM watsonx elimina esa complejidad. En lugar de gestionar soluciones de múltiples proveedores, las organizaciones obtienen una cartera única e integrada que abarca todas las capas de la pila de IA. Como líder en IA en toda la pila empresarial, watsonx proporciona una ruta flexible y escalable que ofrece un valor comercial real.

Diagrama que muestra las aplicaciones de IBM watsonx

Reconocimiento como líder en múltiples informes de Gartner sobre el ciclo de vida de los datos y la IA

En 2025 y 2026, Gartner nombró a IBM como líder en siete de los Gartner Magic Quadrants relacionados con datos e IA. Creemos que esto refleja la capacidad de IBM watsonx para ejecutarse de manera coherente en todas las capas del ciclo de vida de la IA, no solo en un área.

Magic Quadrants relacionados con los datos y la IA que sitúan a IBM como líder:

  1. Magic Quadrant para ciencia de datos y machine learning 2025
  2. Magic Quadrant para plataformas de desarrollo de aplicaciones de IA 2025
  3. Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube 2025
  4. Magic Quadrant para gobernanza de datos y analytics 2026
  5. Magic Quadrant para herramientas de integración de datos 2025
  6. Magic Quadrant para soluciones de gestión de metadatos 2025
  7. Magic Quadrant 2026 para la calidad de datos aumentada

Además, IBM watsonx recibió numerosos reconocimientos de RedDot, G2 y TrustRadius en 2025 por el desarrollo de aplicaciones empresariales. 

Por qué utilizar watsonx

Gartner evalúa a los proveedores en función de su integridad de la visión y capacidad de ejecución para todos sus informes Magic Quadrant. Para nosotros, nuestra posición como líder en estos informes demuestra la capacidad de IBM para traducir la visión del mercado en resultados reales para los clientes. Creemos que estas seis fortalezas son la razón detrás de nuestros reconocimientos:

  1. Flexibilidad híbrida y multinube: los analistas suelen destacar la capacidad de watsonx para desplegarse en entornos on premises, en la nube e híbridos, un criterio crítico cuando se gestionan datos confidenciales o se opera en industrias reguladas. Con watsonx, los clientes pueden personalizar su opción de despliegue para que se adapte mejor a su infraestructura y necesidades comerciales.
  2. Nuestro enfoque integral: watsonx conecta todas las capas, desde el desarrollo de la IA y los agentes hasta la gobernanza y los datos, en un único ecosistema, lo que reduce la fragmentación y la complejidad. Con los numerosos submercados en el escenario de la IA y la creciente importancia de la consolidación de plataformas, watsonx facilita la unificación de cada paso del ciclo de vida de la IA dentro de una cartera. 
  3. Integración en toda la pila de IA: desde la gestión de metadatos hasta la integración y gobernanza de datos, las capacidades de IA están integradas en la ejecución de todas las funciones principales dentro de watsonx. Ayuda a los clientes a sacar más partido a sus datos, reduciendo el trabajo manual y acelerando el tiempo de obtención de insights. 
  4. Nuestro énfasis en los datos y la gobernanza de la IA: el mercado está reclamando cada vez más la necesidad de gobernanza en los modelos de IA empresarial. Watsonx aborda esto automatizando la gobernanza a lo largo del ciclo de vida de los datos y la IA, reduciendo los riesgos a escala. Creemos que nuestro reconocimiento en los informes Magic Quadrant (Herramientas de integración de datos, Bases de datos en la nube, Soluciones de gestión de metadatos y Plataforma de analytics y gobernanza de datos) se debe a la fortaleza horizontal de watsonx al proporcionar supervisión durante todo el proceso.  
  5. Abierto por elección, flexible por diseño: al adoptar estándares abiertos (OpenLineage, ODCS, MCP) y asociarse con hiperescaladores (AWS, Azure, Google), watsonx se adapta fácilmente a los entornos de clientes existentes. Dentro de watsonx, los clientes pueden elegir y personalizar con una selección de opciones de infraestructuras de código abierto y propias, modelos fundacionales y GPU que mejor se adapten a las necesidades de su empresa. 
  6. Impulsar la innovación desde la investigación hasta la producción: IBM Research sirve como pipeline de innovación para los productos de IBM. Como resultado, las nuevas tecnologías a menudo se agregan a nuestras capacidades centrales y proporcionan un punto recurrente para la diferenciación. Algunos ejemplos incluyen nuestros modelos de la familia Granite, AutoRAG, la creación del marco BeeAI de código abierto, una interfaz de línea de comandos creada para marcos de agentes de IA de código abierto y las ofertas de InstructLab.

Del reconocimiento de los analistas a los resultados del mundo real

Creemos que el reconocimiento de Gartner como líder refleja el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones a construir bases responsables de datos e IA. Ese compromiso está respaldado por un impulso real del mercado: IBM ha anunciado que su negocio de IA generativa, respaldado por watsonx, asciende a 12 500 millones de dólares, de los cuales 4500 millones provienen de despliegue interno. Con la confianza de miles de empresas, watsonx ha creado una IA transformadora, desde impulsar las experiencias digitales personalizadas de Ferrari hasta revolucionar el analytics deportivo en vivo para UFC. Creemos que el reconocimiento de los analistas y los resultados del mundo real demuestran cómo watsonx ofrece resultados en cada capa de la pila de IA empresarial.

Descubra cómo IBM puede ayudar a su organización a desplegar watsonx a escala:

Annika Lee

Product Manager

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