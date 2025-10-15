IBM presenta Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificar la adopción de SysML v2 para el desarrollo de productos complejos

Interfaz de usuario simplificada e intuitiva y colaboración multiusuario mejorada para reducir las barreras para la adopción de SysML v2.
El 14 de octubre de 2025, IBM anunció el lanzamiento de Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, una importante actualización diseñada para ayudar a acelerar la adopción de SysML v2 para organizaciones que desarrollan sistemas complejos en la industria aeroespacial, de defensa, automotriz y otras industrias de misión crítica.
La nueva versión aborda dos desafíos fundamentales que enfrentan los equipos de ingeniería de sistemas: ayudar a reducir la curva de aprendizaje asociada con la adopción del lenguaje SysML v2 y permitir la colaboración multiusuario en proyectos a gran escala.
A medida que se intensifican las presiones competitivas y crece la complejidad de los productos, la ingeniería de sistemas se ha vuelto más crítica que nunca para el éxito de los productos avanzados. Las organizaciones recurren cada vez más a SysML v2 para mejorar el modelado y el análisis entre dominios de diseños complejos, controlar el riesgo general y el costo de desarrollo, y abordar los requisitos cambiantes de los stakeholders. Sin embargo, la adopción de SysML v2 ha resultado ser un desafío para muchos equipos debido a la naturaleza formal y la complejidad del modelado asociada con el lenguaje SysML v2.
Tras reconocer que el rigor formal de SysML v2 puede crear barreras de adopción, Rhapsody SE v1.5 presenta simplificaciones y automatizaciones intuitivas e inteligentes, desarrolladas para mejorar la productividad y reducir la curva de aprendizaje del modelado.
Los gestos simples e intuitivos, como las operaciones de arrastrar y soltar, activan automáticamente los cambios necesarios en el modelo SysML v2 subyacente, como la creación de puertos, parámetros de acción, parámetros de casos de uso y otros elementos. Esta automatización está diseñada para permitir a los usuarios crear modelos compatibles de manera eficiente e intuitiva, sin requerir una gran experiencia en las especificaciones formales de SysML v2 y con menos riesgo de errores de modelado.
Además, v1.5 permite a los usuarios ocultar subestructuras complejas dentro de sus modelos, minimizando la sobrecarga de información y ayudando a los ingenieros a centrarse en los aspectos más relevantes para su trabajo actual. Esta capacidad es particularmente valiosa cuando se trabaja con arquitecturas de sistemas grandes e intrincadas.
Rhapsody SE v1.5 presenta capacidades de colaboración multiusuario que permiten que equipos grandes y distribuidos trabajen juntos de manera efectiva en diseños de sistemas complejos. Los ingenieros ahora pueden trabajar en configuraciones privadas y explorar alternativas de diseño en sus propias sucursales, mientras interactúan perfectamente con las sucursales públicas de modelado "principales", lo que permite flujos de trabajo paralelos sin conflictos y respalda los requisitos de escala de las organizaciones de ingeniería empresarial.
