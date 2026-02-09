IBM Instana anuncia la disponibilidad general de la gestión de flota para los recopiladores OpenTelemetry impulsada por OpAMP

OpenTelemetry se ha convertido en el estándar abierto para recopilar telemetría en los sistemas complejos y distribuidos actuales.
A medida que se acelera la adopción, el desafío ya no es cómo recopilar datos, sino cómo desplegar, gestionar y operar flotas de recopiladores a escala de manera confiable.
IBM Instana anuncia ahora la disponibilidad general (GA) de la gestión de flotas para OpenTelemetry Collector impulsada por Open Agent Management Protocol (OpAMP). Esta capacidad es una parte clave de la iniciativa OpenTelemetry ampliada en Instana y brinda a los equipos de operaciones un control centralizado y automatizado de su infraestructura de OpenTelemetry Collector.
Ejecutar cientos o miles de recopilares OpenTelemetry en entornos híbridos y multinube se vuelve rápidamente difícil cuando cada instancia se configura y actualiza manualmente. Las variaciones en la configuración, las versiones incongruentes y la falta de visibilidad sobre el estado de los recolectores aumentan el riesgo operativo.
Con la gestión de flotas de GA, Instana proporciona una gestión centralizada del ciclo de vida para los recopiladores OpenTelemetry. Los equipos pueden implementar configuraciones estándar, aplicar actualizaciones de forma controlada, supervisar el estado de los recolectores en tiempo real y reducir las operaciones de cambio manuales mediante la automatización basada en políticas.
Con base en OpAMP, los recopiladores establecen un canal de control seguro hacia Instana. Esto permite la configuración remota, los informes de estado en tiempo real y la implementación o reversión segura de las actualizaciones de configuración y versión en toda la flota.
La gestión de flotas también desbloquea acciones operativas directas dentro de la interfaz de Instana. Los usuarios pueden resetear los recopiladores desde dentro de la plataforma, modificar la configuración del YAML de los recopiladores y ajustar los niveles de registro bajo demanda para apoyar la resolución de problemas y experimentos controlados sin necesidad de iniciar sesión en hosts individuales.
La gestión de flotas para los recopiladores OpenTelemetry se entrega como parte del soporte ampliado de OpenTelemetry de Instana.
Los rastreos, métricas y registros de OpenTelemetry se tratan como señales operativas de primera clase y se correlacionan automáticamente con la topología en tiempo real de Instana, el mapeo de dependencias del servicio y el análisis de causa probable. Los equipos pueden mantener su instrumentación OpenTelemetry existente mientras usan Instana para convertir la telemetría sin procesar en resultados operativos más rápidos y confiables.
Al combinar las operaciones automatizadas de recopilación con los insights de Instana, los clientes pueden reducir el tiempo medio de resolución, evitar la unión manual de datos y trabajar desde una vista única y coherente en todas las aplicaciones, servicios e infraestructura.
Para ayudar a los operadores a comprender cómo se ve un recopilador que se comporta bien dentro de Instana, esta versión incluye una visibilidad profunda del estado del pipeline y el proceso para cada instancia de OpenTelemetry Collector.
Puede visualizar:
Estas capturas de pantalla muestran un recopilador que está procesando millones de métricas y miles de registros sin caídas, colas de exportador vacías y uso estable de recursos, que es el estado objetivo que los equipos quieren mantener al gestionar flotas a escala.
El enfoque de Instana mantiene todo lo que los equipos valoran de OpenTelemetry, como la apertura y la portabilidad. Al mismo tiempo, Instana agrega control de flotas de nivel empresarial, automatización e inteligencia impulsada por IA que funcionan de manera congruente en entornos SaaS y autohospedados.
Las organizaciones pueden estandarizar en OpenTelemetry para la instrumentación mientras confían en Instana para gestionar recopiladores, mantener las configuraciones conformes y conectar la telemetría a decisiones operativas reales sin crear y mantener herramientas personalizadas.
La gestión de flotas para OpenTelemetry Collectors impulsada por OpAMP ahora está disponible de forma general en IBM Instana como parte de la versión ampliada de OpenTelemetry.
Los equipos pueden usar inmediatamente sus recopiladores e instrumentación de OpenTelemetry existentes con Instana, o desplegar Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) para una configuración optimizada, para obtener un control centralizado de la flota, una visibilidad más profunda del estado del recopilador y el pipeline y acciones enriquecidas en la plataforma, como reiniciar recopiladores, modificar la configuración YAML del recopilador y cambiar los niveles de registro directamente desde la interfaz de usuario (IU) de Instana.