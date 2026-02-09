IBM Instana anuncia la disponibilidad general de la gestión de flota para los recopiladores OpenTelemetry impulsada por OpAMP

Ejecutar cientos o miles de recopilares OpenTelemetry en entornos híbridos y multinube se vuelve rápidamente difícil cuando cada instancia se configura y actualiza manualmente. Las variaciones en la configuración, las versiones incongruentes y la falta de visibilidad sobre el estado de los recolectores aumentan el riesgo operativo.

Con la gestión de flotas de GA, Instana proporciona una gestión centralizada del ciclo de vida para los recopiladores OpenTelemetry. Los equipos pueden implementar configuraciones estándar, aplicar actualizaciones de forma controlada, supervisar el estado de los recolectores en tiempo real y reducir las operaciones de cambio manuales mediante la automatización basada en políticas.

Con base en OpAMP, los recopiladores establecen un canal de control seguro hacia Instana. Esto permite la configuración remota, los informes de estado en tiempo real y la implementación o reversión segura de las actualizaciones de configuración y versión en toda la flota.

La gestión de flotas también desbloquea acciones operativas directas dentro de la interfaz de Instana. Los usuarios pueden resetear los recopiladores desde dentro de la plataforma, modificar la configuración del YAML de los recopiladores y ajustar los niveles de registro bajo demanda para apoyar la resolución de problemas y experimentos controlados sin necesidad de iniciar sesión en hosts individuales.