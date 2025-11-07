Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM ha sido nombrada líder en Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix®

IBM está redefiniendo el futuro de los RR. HH. combinando una profunda experiencia en la industria con tecnología de punta para ofrecer soluciones transformadoras.

Publicado 07 noviembre 2025
Ilustración digital con íconos coloridos apilados uno encima del otro

Este reconocimiento destaca el enfoque integral de IBM para ofrecer MPHRO para las marcas más grandes del mundo, donde la tecnología, las operaciones y los servicios de RR. HH. centrados en habilidades se combinan para ayudar a las empresas a modernizar sus funciones de RR. HH. ofreciendo experiencias y resultados comerciales excepcionales.

"IBM ofrece un enfoque integral de MPHRO combinando tecnología, operaciones y gestión de talentos centrada en habilidades", afirma Priyanka Mitra, vicepresidenta de Everest Group. “Con inversiones en capacidades impulsadas por IA, respaldadas por su centro de innovación para tecnologías de próxima generación y sólidas capacidades de entrega global, IBM ha mejorado la agilidad para ayudar a las empresas a modernizar las operaciones de RR. HH. y mejorar la experiencia de los stakeholders. Estas fortalezas han contribuido a su posicionamiento como líder en la evaluación MPHRO PEAK Matrix 2025 de Everest Group”.

Descargue el informe completo.

Innovación global y prestación de servicios de RR. HH. impulsada por IA

IBM está redefiniendo el futuro de los RR. HH. combinando una profunda experiencia en la industria con tecnología de punta para ofrecer soluciones transformadoras.

En el centro de su enfoque se encuentra el compromiso con la prestación de servicios impulsada por la tecnología, anclada en un centro de innovación pionero en la India que impulsa la agilidad, la escalabilidad y la mejora continua. A través de modelos dirigidos por asistentes virtuales y excelencia operativa, IBM optimiza la administración de RR. HH., enriquece las experiencias de los stakeholders y garantiza que el apoyo humano esté siempre disponible para los casos más complejos y delicados.

Como complemento de esta visión, se encuentra el ecosistema integral de socios de IBM, ampliado recientemente a través de su colaboración con Leena AI, una plataforma de IA agéntica que se integra perfectamente en los sistemas empresariales para automatizar los servicios de RR. HH. y ofrecer una experiencia verdaderamente a nivel de consumidor.

Con footprint global y relaciones establecidas en EMEA, Norteamérica y APAC, IBM sigue siendo un socio confiable para transformación a gran escala, crecimiento escalable y modernización digital de las funciones de RR. HH. Al aprovechar su amplia experiencia en procesos y su sólido ecosistema de asociaciones, IBM permite la transformación integral de los flujos de trabajo de RR. HH. Los resultados son excepcionales para los empleados y el negocio, entregados a través de un modelo integrado único que equilibra la automatización, la innovación y un toque humano.

Cuatro diferenciadores clave que posicionan a IBM como líder

Everest Group destacó varios diferenciadores clave que posicionan a IBM como líder:

  1. Alcance global y amplitud de las industrias: apoyamos a clientes en Norteamérica, Europa y APAC con una cartera sólida y diversa, y experiencia profunda en sectores que incluyen servicios financieros, fabricación, logística, energía y utilidad, y bienes de consumo.
  2. Capacidades centradas en GCC: IBM opera una de las prácticas más antiguas enfocadas en los Centros Globales de Capacidades (GCC), con un equipo de liderazgo dedicado con sede en India y una gran fuerza de ventas global que impulsa la entrega, la innovación y el crecimiento en este espacio.
  3. Transformación de RR. HH. impulsada por IA: a través de nuestra propia experiencia y nuestro ecosistema integral de socios, llevamos el poder de la IA generativa a cada parte del ciclo de vida de RR. HH., desde el reclutamiento y la incorporación hasta la nómina y el analytics de la fuerza laboral, lo que permite una entrega más rápida, decisiones más inteligentes y mejores resultados.
  4. Innovación centrada en el ser humano: nuestras soluciones están diseñadas para elevar a las personas, no para reemplazarlas. Con un enfoque en la experiencia del usuario, nuestras capacidades de IA y automatización reducen la fricción operativa y liberan a los equipos de RR. HH. para que se centren en la estrategia, la cultura y el crecimiento.

Reimagine sus RR. HH. con una sesión informativa sobre la estrategia de IA

Comprenda mejor cómo un modelo de prestación de servicios de RR. HH. impulsado por IA mejorará el impacto de su negocio hoy con una sesión informativa sobre estrategia de IA con nuestro equipo de expertos globales.

Aprenda más

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Descargo de responsabilidad

Los extractos autorizados tomados de los informes PEAK Matrix de Everest Group pueden ser utilizados por terceros autorizados en sus propias actividades de marketing y promocionales, así como en garantías. Los extractos seleccionados de los informes PEAK Matrix de Everest Group no proporcionan necesariamente el contexto completo de nuestra investigación y análisis.  Todas las investigaciones y análisis realizados por los analistas de Everest Group e incluidos en los informes PEAK Matrix de Everest Group son independientes y ninguna organización ha pagado para aparecer o influir en su posicionamiento.  Para acceder a la investigación completa y aprender más sobre nuestra metodología, visite Everest Group PEAK Matrix® Reports

Acerca de Everest Group: Everest Group es una empresa de investigación líder a nivel mundial que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones seguras. Las evaluaciones PEAK Matrix® de Everest Group proporcionan el análisis y los insights críticos que las empresas necesitan para tomar decisiones de selección críticas sobre proveedores de servicios globales, ubicaciones y productos y soluciones dentro de varios segmentos del mercado. Del mismo modo, los proveedores de estos servicios, productos y soluciones recurren a PEAK Matrix para medir y valorar sus ofertas frente a otras en la industria o el mercado. Encuentre más detalles y contenido en www.everestgrp.com. 

Aprenda más Explore las operaciones de RR. HH. y los servicios de subcontratación