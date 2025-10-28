Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM amplía los servicios de soporte para cortafuegos virtuales y físicos

IBM® Technology Lifecycle Services (TLS), el proveedor mundial de servicios de atención al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de cortafuegos y red en asociación con Cisco.

Publicado 10/28/2025
Autores

Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

El éxito de la adopción de la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa depende de algo más que algoritmos potentes, conjuntos de datos masivos, GPU o mainframes de vanguardia. Gran parte del rendimiento radica en la velocidad y el ancho de banda de la red que conecta todos estos sistemas en un entorno que se está volviendo cada vez más complejo con la proliferación de proveedores en el centro de datos.

Si una red no es sólida, incluso los sistemas más avanzados pueden tener un rendimiento inferior. Pero más allá del rendimiento, las redes también juegan un papel crucial para la seguridad, ya que deben gestionar condiciones excepcionales, como anomalías en la entrada, al tiempo que ayudan a responder eficazmente a ataques adversarios deliberados y a abordar los riesgos de seguridad.

Eleve su red con soluciones proactivas de soporte de TI

Para abordar estos desafíos, IBM Technology Lifecycle Services (TLS) , el proveedor mundial de servicios de atención al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de cortafuegos y red en asociación con Cisco (NASDAQ: CSCO). Nombrado por IDC como líder en Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 2025, Gartner© se posicionó como el único Visionario en el Magic Quadrant 2025 para Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall, un componente clave del Cisco Hybrid Mesh Firewall, que está diseñado para ayudar a las organizaciones a fortalecer la seguridad de los datos empresariales al proporcionar visibilidad de la red y protección contra ataques de día cero empleando SnortML, con el respaldo de Talos Intelligence y la automatización asistida por IA.

Según Cisco, su innovación en cortafuegos incluye Encrypted Visibility Engine (EVE) para detectar amenazas incorporadas en el tráfico cifrado sin necesidad de descifrado y para proporcionar una opción de descifrado selectivo para el tráfico de red de alto riesgo. Con los cortafuegos de próxima generación (NGFW), IBM TLS ahora puede respaldar el ciclo de vida de estos cortafuegos, ya sean físicos, en la nube o virtuales, mediante la planificación, el diseño, la compra, la instalación, la desinstalación y el soporte, ayudando a los clientes a optimizar su núcleo o infraestructura de IA. SnortML es una detección de explotación basada en machine learning que no depende de firmas. Donde fallan las firmas IPS tradicionales son las amenazas incorporadas, como los ataques de inyección SQL, que pueden incorporarse en lugares donde los controles tradicionales no se detectan.

La solución está diseñada para modernizar la red y la infraestructura de seguridad con las últimas características, para ayudar a proteger el entorno contra amenazas y vulnerabilidades emergentes, abordar las filtraciones y contribuir a mitigar los riesgos de ciberataques que pueden causar pérdida de datos, costoso tiempo de inactividad y daños a la reputación. 

Su red necesita un soporte de TI eficaz

Al servir como componente de defensa contra las amenazas cibernéticas, los cortafuegos históricamente protegían los centros de datos de Internet, con la superficie de ataque limitada a un único punto de entrada a un edificio. Sin embargo, la llegada de las políticas de bring your own device, los servicios basados en la nube, los dispositivos IoT, las arquitecturas de sucursales y los trabajadores remotos ha ampliado drásticamente esta superficie de ataque. Hoy en día, el perímetro de seguridad intenta abarcar cualquier lugar donde los usuarios se conecten a las aplicaciones.

Estamos en transición hacia una era en la que es esencial adoptar las mejores prácticas y una infraestructura de ciberseguridad. Estos marcos, que incorporan protocolos, reglas y diseños arquitectónicos, tienen como objetivo ayudar a mejorar la protección contra filtraciones, usuarios e IA, al tiempo que buscan ayudar a los stakeholders a cumplir con los requisitos en evolución. A medida que entramos en una era dominada por la IA, la seguridad sigue siendo un aspecto clave de este nuevo ámbito para las empresas.        

A pesar del innegable crecimiento, la adopción de la IA conlleva riesgos. El informe de IBM IBV “Securing generative AI — What matters now” de 2024 muestra que los encuestados expresaron un amplio espectro de preocupaciones con respecto a su adopción de la IA generativa, como el mayor potencial de interrupción del negocio (56 %), riesgos impredecibles y nuevas vulnerabilidades de seguridad (51 %) y nuevos ataques dirigidos a modelos de IA, datos y servicios existentes (47 %).

La virtualización de centros de datos y nuevos cortafuegos

A medida que la complejidad afecta el rendimiento y los costos continúan aumentando, observamos que la necesidad de un soporte holístico para enfrentar nuevos desafíos ha crecido significativamente con el auge de la virtualización del centro de datos. La gestión de lo que antes era un entorno basado únicamente en hardware ahora abarca la supervisión de sofisticados sistemas virtuales, incluidas tecnologías avanzadas de cortafuegos. Según un informe de IDC de 2023, se proyecta que para 2027, más del 70 % de la infraestructura informática empresarial estará virtualizada, impulsada por la demanda de computación mejorada.

La ampliación de la oferta de seguridad de IBM TLS para cortafuegos tiene como objetivo abordar esta considerable demanda del mercado. A medida que las organizaciones migran las cargas de trabajo a la nube, los cortafuegos pueden proporcionar una protección escalable y flexible, además de integrarse perfectamente con herramientas nativas de la nube, ofrecer una visibilidad mejorada y ayudar a simplificar la gestión en infraestructuras híbridas o multinube complejas. Al enfatizar las capacidades del cortafuegos virtual, las empresas pueden fortalecer sus defensas de ciberseguridad y abordar el riesgo de filtraciones en un ámbito de amenazas en evolución.

Por qué IBM TLS

Al elegir a IBM como socio de servicios de soporte para cortafuegos físicos y virtuales, los clientes pueden obtener el beneficio de la relación técnica cercana y a largo plazo de IBM con Cisco. Nuestra colaboración con la empresa se remonta a 1999, y actualmente atendemos a una gran cantidad de clientes de Cisco, ofreciendo servicios como planificación estratégica, diseño, cumplimiento de hardware y software, servicios de ciclo de vida y soporte.

Como uno de los seis asociados globales Gold System Integrator de Cisco que también es fabricante de sistemas de TI, IBM aporta un valor único. Con un amplio inventario de productos de redes y seguridad de Cisco bajo nuestro soporte, IBM TLS resuelve el 97 % de los problemas de hardware de redes para Cisco Systems en la primera llamada a nivel mundial. Ayudamos a los clientes con las necesidades de actualización y modernización, incluidos los requisitos de cumplimiento de productos de red y seguridad. Esta estructura integral puede ayudar a que los entornos de los clientes sigan siendo seguros, eficientes y resilientes, y que sigan estando disponibles.

Cómo IBM TLS puede optimizar su red

