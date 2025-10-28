IBM amplía los servicios de soporte para cortafuegos virtuales y físicos

Para abordar estos desafíos, IBM Technology Lifecycle Services (TLS) , el proveedor mundial de servicios de atención al cliente de IBM, está ampliando sus capacidades para ofrecer soluciones integrales de cortafuegos y red en asociación con Cisco (NASDAQ: CSCO). Nombrado por IDC como líder en Worldwide Enterprise Hybrid Firewall 2025, Gartner© se posicionó como el único Visionario en el Magic Quadrant 2025 para Hybrid Mesh Firewall, Cisco Secure Firewall, un componente clave del Cisco Hybrid Mesh Firewall, que está diseñado para ayudar a las organizaciones a fortalecer la seguridad de los datos empresariales al proporcionar visibilidad de la red y protección contra ataques de día cero empleando SnortML, con el respaldo de Talos Intelligence y la automatización asistida por IA.

Según Cisco, su innovación en cortafuegos incluye Encrypted Visibility Engine (EVE) para detectar amenazas incorporadas en el tráfico cifrado sin necesidad de descifrado y para proporcionar una opción de descifrado selectivo para el tráfico de red de alto riesgo. Con los cortafuegos de próxima generación (NGFW), IBM TLS ahora puede respaldar el ciclo de vida de estos cortafuegos, ya sean físicos, en la nube o virtuales, mediante la planificación, el diseño, la compra, la instalación, la desinstalación y el soporte, ayudando a los clientes a optimizar su núcleo o infraestructura de IA. SnortML es una detección de explotación basada en machine learning que no depende de firmas. Donde fallan las firmas IPS tradicionales son las amenazas incorporadas, como los ataques de inyección SQL, que pueden incorporarse en lugares donde los controles tradicionales no se detectan.

La solución está diseñada para modernizar la red y la infraestructura de seguridad con las últimas características, para ayudar a proteger el entorno contra amenazas y vulnerabilidades emergentes, abordar las filtraciones y contribuir a mitigar los riesgos de ciberataques que pueden causar pérdida de datos, costoso tiempo de inactividad y daños a la reputación.