IBM amplía su acuerdo OEM con Delinea para ofrecer capacidades de gestión de identidades y accesos privilegiados.

Este nuevo acuerdo profundiza una colaboración estratégica, dotándolos de mayor visibilidad, autorización inteligente y control unificado en todas las identidades, humanas y mecánicas.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Martina Kopic

IBM está ampliando su acuerdo OEM con Delinea, líder en seguridad inteligente de identidades, para ofrecer capacidades avanzadas de Gestión de identidad y acceso a través de la plataforma IBM Verify Privileged Identity Platform.

Este nuevo acuerdo profundiza una colaboración estratégica que comenzó entre las dos empresas en 2018 y lleva la plataforma Delinea completa a los clientes de IBM, dotándolos de mayor visibilidad, autorización inteligente y control unificado en todas las identidades, humana y mecánica. La plataforma Delinea ofrece un ecosistema completo nativo de la nube de soluciones de seguridad de identidad que permiten a las empresas crear y aplicar contexto en todas las identidades con autorización inteligente.

Entrega de una solución consolidada y soluciones nativas de la nube

La identidad es uno de los puntos de control más críticos en el escenario de seguridad moderno. A medida que las organizaciones adoptan la IA, la nube híbrida y la computación perimetral, el número de cuentas privilegiadas y posibles superficies de ataque continúa creciendo.

Al integrar la plataforma Delinea en IBM Verify, IBM ofrece soluciones nativas de la nube consolidadas que ayudan a los clientes a:

  • Fortalecer la gobernanza de acceso privilegiado en entornos híbridos y multicloud
  • Detectar y responder a amenazas basadas en identidad en tiempo real
  • Simplificar la notificación de reportes de cumplimiento y reducir la complejidad operativa
  • Acelerar el tiempo de creación de valor con un despliegue rápido y una gestión optimizada.

El acuerdo ampliado hace que la Plataforma Delinea completa esté disponible a través de IBM Verify Privileged Identity Platform, ofreciendo a los clientes un enfoque unificado para la seguridad de la identidad que combina la autorización avanzada impulsada por IA de Delinea con la profunda experiencia en seguridad y la cartera integrada de IBM.

El poder de la colaboración

Juntos, IBM y Delinea proporcionan una visión integral de las actividades privilegiadas y controles de acceso coherentes para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo, mejorar la auditabilidad y aumentar la productividad de los equipos de seguridad y TI.

"La seguridad está impulsada por la innovación", dijo Bob Kalka, líder de ventas globales de IBM Verify. “Nuestra colaboración con Delinea ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones que permitan a las empresas navegar por las complejidades del escenario moderno de amenazas. Juntos, estamos estableciendo nuevos estándares en seguridad de identidad, ayudando a los clientes a operar con confianza en un mundo digital que cambia rápidamente”.

Este acuerdo ampliado refuerza la estrategia de IBM de colaborar con líderes de la industria que complementan y amplían las capacidades de IBM Verify.

Aprenda más sobre cómo IBM y Delinea se están asociando para ayudar a las organizaciones a fortalecer la seguridad de la identidad y simplificar la gestión del acceso privilegiado.

