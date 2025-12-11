IBM amplía su acuerdo OEM con Delinea para ofrecer capacidades de gestión de identidades y accesos privilegiados.

Juntos, IBM y Delinea proporcionan una visión integral de las actividades privilegiadas y controles de acceso coherentes para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo, mejorar la auditabilidad y aumentar la productividad de los equipos de seguridad y TI.

"La seguridad está impulsada por la innovación", dijo Bob Kalka, líder de ventas globales de IBM Verify. “Nuestra colaboración con Delinea ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones que permitan a las empresas navegar por las complejidades del escenario moderno de amenazas. Juntos, estamos estableciendo nuevos estándares en seguridad de identidad, ayudando a los clientes a operar con confianza en un mundo digital que cambia rápidamente”.

Este acuerdo ampliado refuerza la estrategia de IBM de colaborar con líderes de la industria que complementan y amplían las capacidades de IBM Verify.

Aprenda más sobre cómo IBM y Delinea se están asociando para ayudar a las organizaciones a fortalecer la seguridad de la identidad y simplificar la gestión del acceso privilegiado.

