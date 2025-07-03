IBM Envizi reconocida como líder en el Green Quadrant: Software de informes de ESG y sustentabilidad 2025

Verdantix realizó una evaluación exhaustiva donde comparó 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario integral, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de informes de ESG y sustentabilidad.

Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: “En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sustentabilidad. La demanda de datos de sustentabilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a abordar los requisitos en evolución, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento de la sustentabilidad en la toma de decisiones de su actividad principal.

IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que pasan por este cambio en el mercado. La suite de software ayuda a las organizaciones con informes regulatorios y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.

IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de la sustentabilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión de datos empresariales, prácticas de seguridad y privacidad de datos, y sus herramientas de gestión del rendimiento.