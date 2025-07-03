IBM Envizi reconocida como líder en el Green Quadrant: Software de informes de ESG y sustentabilidad 2025

3 de julio de 2025
IBM Envizi ESG Suite ha sido reconocida una vez más como líder del mercado por la empresa de investigación independiente Verdantix en su informe Green Quadrant: Software de informes de ESG y sustentabilidad 2025, publicado el 27 de junio de 2025.
IBM se destaca por su experiencia en gestión de datos e IA dentro de sus ofertas de software. La suite ha recibido las mejores calificaciones en adquisición de datos, gestión, control de calidad y gestión del rendimiento de sustentabilidad ESG según las puntuaciones de "Capacidades" de Verdantix. Además, obtuvo puntuaciones sólidas en las puntuaciones "Momentum", que evalúan factores estratégicos de éxito, como la visión y la estrategia del mercado.
Verdantix realizó una evaluación exhaustiva donde comparó 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario integral, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de informes de ESG y sustentabilidad.
Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: “En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sustentabilidad. La demanda de datos de sustentabilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a abordar los requisitos en evolución, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento de la sustentabilidad en la toma de decisiones de su actividad principal.
IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que pasan por este cambio en el mercado. La suite de software ayuda a las organizaciones con informes regulatorios y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.
IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de la sustentabilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión de datos empresariales, prácticas de seguridad y privacidad de datos, y sus herramientas de gestión del rendimiento.
Este último reconocimiento se basa en el posicionamiento de IBM Envizi como líder en el informe 'Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software' de la firma independiente de investigación y asesoría Verdantix, publicado el 17 de julio de 2023. Refleja el compromiso continuo de IBM con la sustentabilidad y su historial de proporcionar soluciones innovadoras que establecen puntos de referencia en la industria.
Lea el informe y descubra cómo Envizi puede ayudar a su organización con la gestión y la elaboración de informes de datos de sostenibilidad.
Acerca de Verdantix
Verdantix es el líder de pensamiento esencial para la innovación que mejora el mundo. Apoyamos a los creadores de cambios con nuestros datos patentados, experiencia única y redes ejecutivas. Nuestro análisis impactante se distribuye a través de una plataforma digital, compromisos de consultoría y eventos presenciales a miles de responsables de la toma de decisiones en más de 100 países. Desde las oficinas de Londres, Nueva York y Boston, el equipo de investigación de Verdantix aplica los principios de rigor, precisión y curiosidad para ayudar a nuestros clientes distribuidos por todo el mundo a resolver sus desafíos más complejos verdantix.com