IBM Envizi reconocida como líder en el Green Quadrant: Software de informes de ESG y sustentabilidad 2025

3 de julio de 2025

 

David Blanch

Director, Product Management, Asset Lifecycle Management

IBM Envizi ESG Suite ha sido reconocida una vez más como líder del mercado por la empresa de investigación independiente Verdantix en su informe Green Quadrant: Software de informes de ESG y sustentabilidad 2025, publicado el 27 de junio de 2025.

IBM se destaca por su experiencia en gestión de datos e IA dentro de sus ofertas de software. La suite ha recibido las mejores calificaciones en adquisición de datos, gestión, control de calidad y gestión del rendimiento de sustentabilidad ESG según las puntuaciones de "Capacidades" de Verdantix. Además, obtuvo puntuaciones sólidas en las puntuaciones "Momentum", que evalúan factores estratégicos de éxito, como la visión y la estrategia del mercado.

Un nuevo análisis explora cómo los proveedores respaldan las necesidades cambiantes de los informes de sustentabilidad

Verdantix realizó una evaluación exhaustiva donde comparó 21 proveedores de soluciones. Este proceso incluyó un cuestionario integral, demostraciones de los proveedores y entrevistas con usuarios actuales de software de informes de ESG y sustentabilidad.

Como señaló Luke Gowland de Verdantix en el informe: “En medio de la creciente incertidumbre regulatoria y el creciente escrutinio de las partes interesadas, las organizaciones ya no pueden confiar en sistemas fragmentados o procesos manuales para gestionar las divulgaciones de sustentabilidad. La demanda de datos de sustentabilidad precisos, auditables y en tiempo real (o casi en tiempo real) ha elevado el software de informes de una herramienta de apoyo a un requisito estratégico. El Green Quadrant 2025 destaca a los proveedores mejor posicionados para ayudar a las empresas a abordar los requisitos en evolución, cumplir con las expectativas de garantía e integrar el rendimiento de la sustentabilidad en la toma de decisiones de su actividad principal.

IBM Envizi está bien posicionado para apoyar a los clientes que pasan por este cambio en el mercado. La suite de software ayuda a las organizaciones con informes regulatorios y voluntarios, al tiempo que proporciona herramientas específicas para la descarbonización. Todo entregado de forma modular para alinearse con los requisitos cambiantes de los clientes.

IBM demostró sólidas capacidades en ESG y gestión del rendimiento de la sustentabilidad, lo que refleja su amplia experiencia en gestión de datos empresariales, prácticas de seguridad y privacidad de datos, y sus herramientas de gestión del rendimiento.

IBM continúa estableciendo puntos de referencia en innovación ESG y desempeño en sustentabilidad

Este último reconocimiento se basa en el posicionamiento de IBM Envizi como líder en el informe 'Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software' de la firma independiente de investigación y asesoría Verdantix, publicado el 17 de julio de 2023. Refleja el compromiso continuo de IBM con la sustentabilidad y su historial de proporcionar soluciones innovadoras que establecen puntos de referencia en la industria.

Lea el informe y descubra cómo Envizi puede ayudar a su organización con la gestión y la elaboración de informes de datos de sostenibilidad.

Acerca de Verdantix

Verdantix es el líder de pensamiento esencial para la innovación que mejora el mundo. Apoyamos a los creadores de cambios con nuestros datos patentados, experiencia única y redes ejecutivas. Nuestro análisis impactante se distribuye a través de una plataforma digital, compromisos de consultoría y eventos presenciales a miles de responsables de la toma de decisiones en más de 100 países. Desde las oficinas de Londres, Nueva York y Boston, el equipo de investigación de Verdantix aplica los principios de rigor, precisión y curiosidad para ayudar a nuestros clientes distribuidos por todo el mundo a resolver sus desafíos más complejos verdantix.com

