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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial más rápido para modelos grandes y equipos distribuidos

Esta versión ofrece un mayor rendimiento a escala empresarial y una colaboración mejorada, además de ampliar el acceso a activos de modelos consolidados, lo que permite a los equipos tomar decisiones a nivel de sistema con mayor seguridad gracias a una visión clara en tiempo real.

Publicado el 26 de marzo de 2026

A medida que crecen las demandas de desarrollo y entrega eficientes en programas complejos, las expectativas de las herramientas modernas de ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) aumentan con la misma rapidez. Los equipos de sistemas distribuidos e ingeniería de software a menudo chocan contra un muro y experimentan desafíos que retrasan el progreso: la revisión no logra escalar con el aumento de la complejidad, los modelos tardan en cargarse y la visibilidad del ciclo de vida es limitada.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 está diseñado para abordar y reducir estos problemas al fortalecer el rendimiento de nivel empresarial en modelos grandes, introducir mejoras que agilizan la colaboración y acelerar la innovación, y admitir el acceso a los datos del modelo a través del nuevo Model Context Protocol (MCP).

Empoderar a los equipos de ingeniería con mayor velocidad y claridad

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 brinda a los equipos de ingeniería la velocidad, la claridad y el insight que necesitan para tomar decisiones seguras, especialmente cuando trabajan con modelos a escala empresarial o modelos compartidos entre equipos distribuidos. Esta versión también incluye capacidades habilitadoras de IA disponibles en vista previa pública, lo que marca un primer paso hacia automatizaciones más amplias asistidas por IA, mientras que el valor central radica en su impacto inmediato en la usabilidad y la productividad.

Con Rhapsody 10.0.3, los ingenieros pueden pasar menos tiempo de espera, los líderes obtienen insights más claros y pueden tomar decisiones más rápidas, y los flujos de trabajo de MBSE se mantienen al día con los plazos de entrega de la empresa mediante la reducción de retrasos impulsados por herramientas y una alineación más estrecha con los objetivos del programa. Al minimizar los cuellos de botella en el rendimiento, esta versión ayuda a los equipos a mantener en marcha las revisiones de los stakeholders de manera eficiente a gran escala, mejorar la colaboración y la auditabilidad, y garantizar la reducción de riesgos a través de analytics más rápidos y verificaciones de validación.

El rendimiento del modelo para escala empresarial incluye:

  • Carga de modelos: se ha mejorado el rendimiento de la carga de modelos, lo que se traduce en un aumento apreciable de la velocidad en proyectos de gran envergadura y a escala empresarial.
  • Vista dedicada para artefactos remotos que organizan contenido para una gestión optimizada y un rendimiento óptimo del usuario.
  • Los artefactos remotos sin bloqueo resuelven las operaciones: la resolución bajo demanda y la velocidad de carga mejoradas garantizan que los flujos de trabajo no se vean interrumpidos.
  • La vista de unidades descargadas muestra instantáneamente todas las unidades del modelo descargadas para una rápida visibilidad y una carga precisa.

Principales mejoras en IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

La versión 10.0.3 ofrece mejoras que optimizan la navegación por los modelos, aumentan la productividad de los desarrolladores y ayudan a los equipos de ingeniería a revisar, visualizar y comunicar los cambios de manera eficaz a escala empresarial. El resultado es un flujo de trabajo MBSE más eficiente para los equipos que gestionan modelos grandes, colaboración distribuida y una creciente complejidad del programa.

Navegación mejorada y descubribilidad

  • Árbol de navegador inteligente: el nuevo filtrado de búsqueda permite a los usuarios localizar rápidamente elementos específicos en toda la jerarquía del modelo.
  • Descubrimiento de actores/casos de uso impulsado por IA: identifica automáticamente actores/casos de uso a partir de requisitos, genera modelos rastreables que aceleran un MBSE coherente.

Aumento de la productividad de los desarrolladores

  • Editor de código modernizado: compatibilidad Go to Definition, IntelliSense, resaltado de sintaxis, ampliar/contraer bloque de código, resultados de impresión codificados por colores.
  • Configuración del entorno con un solo clic: con un solo clic, se instala el compilador Cygwin y Rhapsody reduce el tiempo de configuración de horas a minutos, lo que permite a los nuevos usuarios comenzar de inmediato con el desarrollo basado en modelos.
  • Impulso de la colaboración: los comentarios en línea con modelos habilitados para Rhapsody Model Manager fomentan la colaboración en equipo en tiempo real.

Revisiones e insights acelerados a escala empresarial

  • Para clientes potenciales y auditores de MBSE: genere informes escalables de Diff-Merge en HTML/CSV/RTF para agilizar las auditorías y las revisiones de los stakeholders que puedan detectar cambios en los modelos masivos en minutos, no en horas.
  • Para ingenieros de código a modelo: genere automáticamente diagramas de flujo operativos a partir del código heredado, cerrando la brecha entre la implementación y los elementos visuales para una validación e incorporación más rápidas.
  • Para equipos de visualización: exporte diagramas como SVG para obtener gráficos flexibles y escalables, además de vistas mejoradas de tabla/matriz con zoom, filtrado y clasificación consciente del contenido que ofrecen imágenes listas para la empresa a cualquier escala.
  • Para los diseñadores de informes: la actualización de EDG Reporting con las opciones de Apache POI/ASPOSE garantiza resultados personalizables y de alta fidelidad, adaptados a las necesidades de cumplimiento.

Ahora disponible para el público en general: presentamos el “acceso de lectura” y más

Rhapsody 10.0.3, ahora disponible para el público en general, también introduce el acceso de lectura a los modelos Rhapsody creados durante décadas a través del nuevo servidor Model Context Protocol (MCP) (en versión preliminar pública). Esto ofrece analytics casi instantáneos en recursos a gran escala, además de flexibilidad “Bring Your Own AI” para descubrimientos personalizados basados en machine learning (ML).

A medida que los programas crecen y los modelos heredados se vuelven difíciles de manejar, los equipos necesitan un acceso rápido y preparado para la IA, sin cuellos de botella en el rendimiento, que permita desbloquear décadas de datos para obtener insights modernos, análisis de riesgos e innovación en flujos de trabajo distribuidos de MBSE.

Puede ver las nuevas características y actualizaciones del producto en la página del producto aquí.

Escale de manera más efectiva hoy

En conjunto, estos avances ayudan a los clientes de Rhapsody a escalar MBSE de forma más eficaz en entornos de ingeniería cada vez más complejos.

Para las organizaciones que gestionan entregas de cumplimiento intensivo y activos de modelos de larga duración, la versión 10.0.3 mejora la forma en que los equipos colaboran en todas las disciplinas, revisan y rigen el cambio, y ayuda a mantener el acceso al contexto del modelo necesario para una toma de decisiones segura.

Esto da lugar a un flujo de trabajo de MBSE que permite mayor velocidad y claridad sin sacrificar la trazabilidad y el control de nivel empresarial que requieren los dominios de ingeniería y programas de desarrollo de alta confianza. 

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Santharam Suneel

Senior Product Manager