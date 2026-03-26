IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial más rápido para modelos grandes y equipos distribuidos

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 brinda a los equipos de ingeniería la velocidad, la claridad y el insight que necesitan para tomar decisiones seguras, especialmente cuando trabajan con modelos a escala empresarial o modelos compartidos entre equipos distribuidos. Esta versión también incluye capacidades habilitadoras de IA disponibles en vista previa pública, lo que marca un primer paso hacia automatizaciones más amplias asistidas por IA, mientras que el valor central radica en su impacto inmediato en la usabilidad y la productividad.

Con Rhapsody 10.0.3, los ingenieros pueden pasar menos tiempo de espera, los líderes obtienen insights más claros y pueden tomar decisiones más rápidas, y los flujos de trabajo de MBSE se mantienen al día con los plazos de entrega de la empresa mediante la reducción de retrasos impulsados por herramientas y una alineación más estrecha con los objetivos del programa. Al minimizar los cuellos de botella en el rendimiento, esta versión ayuda a los equipos a mantener en marcha las revisiones de los stakeholders de manera eficiente a gran escala, mejorar la colaboración y la auditabilidad, y garantizar la reducción de riesgos a través de analytics más rápidos y verificaciones de validación.

El rendimiento del modelo para escala empresarial incluye: