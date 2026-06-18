IBM Engineering AI Hub 1.3 ayuda a los equipos de ingeniería a escalar la IA agéntica gobernada a lo largo del ciclo de vida

Los equipos de ingeniería están bajo presión para entregar productos altamente complejos a una velocidad sin precedentes. Esta presión es especialmente evidente en industrias como la automotriz, aeroespacial y de defensa, o médica, donde los productos están cada vez más definidos por software y el éxito depende de una estrecha colaboración interdisciplinaria. La IA puede ayudar a los equipos a avanzar más rápido. Puede automatizar tareas repetitivas o propensas a errores, mejorar el acceso a los conocimientos de ingeniería y acelerar las decisiones.

La aplicación de la automatización agéntica a lo largo del ciclo de vida requiere asistentes y agentes de IA que estén listos para operar en entornos regulados, trabajar con datos confiables, respetar la gobernanza y alinearse con plataformas aprobadas por la empresa de una manera segura y escalable.



IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce capacidades avanzadas para abordar estos desafíos para la automatización agéntica en IBM ELM. Esta versión ayuda a los equipos a conectar datos de ingeniería, agentes conscientes del dominio y flujos de trabajo orquestados, para que puedan aplicar la IA de manera más congruente a lo largo del ciclo de vida mientras mantienen el control empresarial.