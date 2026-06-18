IBM Engineering AI Hub 1.3 ayuda a los equipos de ingeniería a escalar la IA agéntica gobernada a lo largo del ciclo de vida

Esta versión presenta una plataforma de automatización agéntica unificada y extensible para IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), que ayuda a los equipos de ingeniería a escalar la adopción de IA con acceso a datos consciente del ciclo de vida y gobernanza preparada para la empresa.
Los equipos de ingeniería están bajo presión para entregar productos altamente complejos a una velocidad sin precedentes. Esta presión es especialmente evidente en industrias como la automotriz, aeroespacial y de defensa, o médica, donde los productos están cada vez más definidos por software y el éxito depende de una estrecha colaboración interdisciplinaria. La IA puede ayudar a los equipos a avanzar más rápido. Puede automatizar tareas repetitivas o propensas a errores, mejorar el acceso a los conocimientos de ingeniería y acelerar las decisiones.
La aplicación de la automatización agéntica a lo largo del ciclo de vida requiere asistentes y agentes de IA que estén listos para operar en entornos regulados, trabajar con datos confiables, respetar la gobernanza y alinearse con plataformas aprobadas por la empresa de una manera segura y escalable.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce capacidades avanzadas para abordar estos desafíos para la automatización agéntica en IBM ELM. Esta versión ayuda a los equipos a conectar datos de ingeniería, agentes conscientes del dominio y flujos de trabajo orquestados, para que puedan aplicar la IA de manera más congruente a lo largo del ciclo de vida mientras mantienen el control empresarial.
Basado en constructos fundamentales de ingeniería como requisitos, elementos de trabajo, modelos, pruebas y trazabilidad, IBM Engineering AI Hub 1.3 introduce una capacidad clave: un endpoint gestionado del Model Context Protocol (MCP) que permite el acceso consciente del ciclo de vida a los datos ELM. Las herramientas MCP ayudan a conectar las aplicaciones de IA a los datos ELM gobernados a través de una capa de contexto unificada que proporciona un contexto confiable para asistentes de IA, agentes y flujos de trabajo orquestados.
Esta base respalda escenarios prácticos de ingeniería. Los equipos pueden encontrar requisitos relacionados con una solicitud de cambio, resumir el impacto potencial, crear requisitos a través de conjuntos de cambios gobernados, buscar elementos de trabajo por atributos, agregar comentarios, revisar el estado de los sprints, rastrear dependencias entre artefactos, identificar elementos del modelo afectados y analizar brechas de calidad de las pruebas.
El valor va más allá de un acceso más rápido a la información. Proporciona un contexto de ingeniería que es de confianza, regulado y aplicable en la práctica.
Engineering AI Hub 1.3 también incorpora compatibilidad con agentes que cumplen con el estándar A2A, lo que permite que los agentes proporcionados por IBM participen en flujos de trabajo personalizados con múltiples agentes basados en estándares abiertos. Estos agentes comparten contexto, coordinan acciones y respaldan una ejecución gobernada de flujos de trabajo orquestados.
Esta capacidad ayuda a las organizaciones a ampliar Engineering AI Hub más allá de los casos de uso predefinidos. En lugar de crear capas de integración separadas para cada flujo de trabajo, los equipos pueden comenzar a diseñar flujos de trabajo con agentes coordinados que reflejen cómo se realiza realmente el trabajo de ingeniería.
Por ejemplo, un flujo de trabajo multiagente puede evaluar una solicitud de cambio, identificar requisitos relacionados, revisar elementos de trabajo afectados, comprobar la cobertura de pruebas y preparar un resumen para una revisión de ingeniería integral. Los ingenieros mantienen el control, mientras que los agentes reducen el esfuerzo manual necesario para recopilar, conectar e interpretar la información del ciclo de vida.
La adopción de la IA a escala empresarial debe ajustarse a las normas de la organización. Muchas empresas ya han aprobado proveedores específicos de modelos de lenguaje grandes (LLM) en función de requisitos de gobernanza, seguridad, cumplimiento o infraestructura.
IBM Engineering AI Hub 1.3 va más allá de watsonx.ai e incluye compatibilidad con Amazon Bedrock. Esta compatibilidad adicional brinda a los equipos más flexibilidad para alinear la ingeniería asistida por IA con los proveedores de LLM aprobados, mientras se mantiene un acceso gobernado y congruente a los datos del ciclo de vida.
Para los líderes de ingeniería y TI, esto reduce la fricción de introducir nuevas capacidades de IA. Los equipos pueden adoptar Engineering AI Hub dentro de las estrategias de IA empresarial existentes sin duplicar la infraestructura ni buscar aprobaciones de plataformas adicionales.
A medida que las organizaciones escalan la IA en ingeniería, los despliegues deben alinearse con los requerimientos de seguridad, operativos y de cumplimiento. Las organizaciones a menudo necesitan ejecutar capacidades habilitadas para la IA en la nube, on premises y entornos estrictamente regulados o con espacios de aire.
IBM Engineering AI Hub 1.3 incorpora soporte para un despliegue flexible en CNCF Kubernetes, lo que permite a los equipos desplegar Engineering AI Hub en plataformas que se alinean con su estrategia de infraestructura. Esta versión también permite el soporte para instalaciones con espacio de aire, donde se requiere aislamiento de red para cumplir con estrictas restricciones normativas o de seguridad.
Esta flexibilidad hace que la adopción sea más práctica para las organizaciones que operan en entornos regulados o restringidos. Permite a los equipos de ingeniería acercar las capacidades de IA a los sistemas donde ya residen sus datos de ingeniería y flujos de trabajo.
Otras mejoras que ahora brindan a los administradores más control y flexibilidad incluyen:
Estas capacidades ayudan a los equipos a mejorar la relevancia y la coherencia de los resúmenes, así como la calidad y la integridad de las tareas durante la planificación, sin dejar de lado la participación humana.
Este lanzamiento de Engineering AI Hub supone un avance significativo en la ingeniería asistida por IA. Reúne acceso a datos consciente del ciclo de vida, extensibilidad de agentes, alineación con la estrategia de IA y flexibilidad de despliegue en una plataforma gobernada para IBM ELM.
Para las organizaciones de ingeniería es crítico. La IA no puede funcionar como una capa desconectada. Debe trabajar con datos confiables, comprender las relaciones de ingeniería, respetar los controles de acceso y adherirse a los procesos que los equipos ya utilizan para gestionar el desarrollo de productos complejos.
Engineering AI Hub 1.3 permite a las organizaciones poner en funcionamiento la IA en todo el ciclo de vida de la ingeniería de una manera confiable, gobernada y escalable.
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